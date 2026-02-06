ETV Bharat / bharat

আকাশছোয়াঁ GOLD, পায়রার গলায় সোনার চেন; ধরতে হুড়োহুড়ি

সোনার দোকানে হাত সাফাই নতুন কিছু নয় ৷ কিন্তু জুয়েলারি দোকান পায়রার সোনার চেন 'চুরি' নিয়ে হুলুস্থুলু রাজস্থানে ৷

পায়রা (RKC)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 6, 2026 at 5:01 PM IST

নাগৌর(রাজস্থান), 6 ফেব্রুয়ারি: অনেকেই হার পরেন ৷ কিন্তু পায়রার গলায় সোনার চেন দেখেছেন কি ? পড়ে নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন ! শুক্রবার রাজস্থানের নাগৌর জেলার দেগানা শহরের সরাফা বাজারে এমনই দৃশ্য দেখে চোখ কপালে উঠেছে এলাকাবাসীর ৷ সোনার দোকান থেকে চেন ছিনিয়ে নিয়ে গলা পরে রয়েছে পায়রা ৷

প্রতিদিনই ওঠানামা করছে সোনার দাম। মাঝে প্রায় 2 লক্ষ টাকার ছুঁইছুঁই হয়েছিল সোনালি ধাতুর। তবে, বর্তমানে তা সামান্য হলেও কমেছে। বাজেট পেশ হতে না-হতেই সোনার দামে বিরাট পতন ৷ কলকাতায় 22 ও 24 ক্যারেট সোনার এই দামে আপাতত খানিক স্বস্তি পেয়েছে মধ্যবিত্ত। কিন্তু আকাশছোঁয়া দামের সোনার চেন দোকান থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে পায়রা ৷ অবাক করা ব্যাপার রাজস্থানে ৷ নাগৈর জেলার দেগানা শহরের সরাফা বাজারের একটি গয়নার দোকান থেকে একটি পায়রা ঠোঁটে করে প্রায় 1 লক্ষ টাকার সোনার চেন নিয়ে উড়ে যায়। তারপরই দোকানের কর্মচারী থেকে ব্যবসায়ীরা ধাওয়া করে ৷

পায়রার গলায় সোনার চেন দেখে অবাক এলাকাবাসী (ইটিভি ভারত)

বাজারে কিছুক্ষণের জন্য আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ৷ স্থানীয়রা একে-অপরের মুখ চাওয়াচাইয়ি করে ৷ কিছুতেই ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারে না ৷ সোনা ছিনতাইয়ের বিষয়টি বুঝলেও ছিনতাইকারী কোন দিকে গিয়েছে তাও টের পাচ্ছিলেন না ৷ পরে দেখেন সোনার দোকানের মালিক ও কর্মীরা একটি বাড়ির দোতলার ব্যালকনির দিকে তাকিয়ে আছে ৷ তখনই সকলে চোক কপালে ওঠে ৷ পায়রাটি এক লাখি মূল্যের চেনটি মুখে করে তুলে নিয়ে গিয়ে গলায় পরে নিয়েছে ৷ তবে কি ধাতব এই জিনিসের কদরও পায়রাও টের পেয়েছে নাকি! এমনটাই প্রশ্ন স্থানীয়দের ৷

দোকানের কর্মচারীরা বলছেন, তাঁরা ভিতরে সোনার গয়না তৈরি করছিলেন ৷ সামনেই রাখা ছিল হারটি ৷ সেই সময় হঠাৎ একটি পায়রা দোকানে এসে মুহূর্তের মধ্যে হারটি মুখে ঠোঁটে করে নিয়ে ডানা ঝাপটে পালিয়ে যায় ৷ সোনার দাম বৃদ্ধির মধ্যে ব্যবসায়ীরা ইতিমধ্যেই নিরাপত্তার বিষয়ে সতর্ক থাকলেও যে একটি পায়রা এইভাবে চেন নিয়ে পালিয়ে যেতে পারে তা তাঁরা ভাবেননি ৷ এদিকে পায়রাটি খানিক দূরেই একটি বাড়ির দোতলার ব্যালকনিতে গিয়ে থামে ৷ চেনটি তখন পায়রার গলায় ৷

এত মূল্যবান জিনিস একটি পায়রা এভাবে উড়ে নিয়ে যেতে দেখে বাজারজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজন পায়রাটির উপর নজর রাখে এবং নিরাপদে চেনটি উদ্ধারের চেষ্টা শুরু করেন। অনেক চেষ্টার পর, পায়রাটি উড়ে যাওয়ার সময় এক লক্ষ টাকার চেনটা মাটিতে পড়ে যায় ৷ চেনটি উদ্ধারের পর ব্যবসায়ীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

