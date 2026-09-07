ট্রাকের ধাক্কায় উল্টে গেল পিকআপ ভ্যান, তীর্থ করে ফেরার পথে মৃত 6

ট্রাকের ধাক্কায় উল্টে গেল পিকআপ ভ্যান, তীর্থ করে ফেরার পথে মৃত 6
দুর্ঘটনার পর অধিকাংশ তীর্থযাত্রীই গাড়িটির নিচে আটকে পড়েন । ঘটনাস্থলে বিশৃঙ্খলা ও আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ে । 6 জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে পুলিশ ৷
Published : September 7, 2026 at 10:09 AM IST
বাগপত (উত্তরপ্রদেশ), 7 সেপ্টেম্বর: তীর্থস্থান থেকে ফেরার পথে দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল 6 তীর্থযাত্রীর ৷ রবিবার গভীর রাতে ইস্টার্ন পেরিফেরাল এক্সপ্রেসওয়ের বারগাঁও টোলের কাছে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে ৷
রাজস্থানের বাগার ধাম থেকে ফেরা তীর্থযাত্রীবোঝাই একটি পিকআপকে একটি ট্রাক ধাক্কা দেয় । এরপরই পিকআপটি ডিভাইডারে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায় । এই দুর্ঘটনায় এক বালিকা-সহ ছয়জন তীর্থযাত্রী নিহত হন ৷ গুরুতর আহত হন আরও 25 জন । সকল তীর্থযাত্রীই বাদাউনের বাসিন্দা ছিলেন বলে জানা গিয়েছে ।
এই বিষয়ে বাগপতের পুলিশ সুপার সুরজ কুমার রায় জানান, নিহতদের মধ্যে আলহাপুরের বাসিন্দা রামেশ্বরকে শনাক্ত করা হয়েছে । অপর মৃত ব্যক্তিকে শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে । পুলিশ মৃতদেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ।
দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে বিশৃঙ্খলা
জানা গিয়েছে, বাদাউনের আলহাপুর গ্রামের লোকজন রাজস্থানের বাগার ধামে তীর্থযাত্রায় গিয়েছিলেন । রবিবার রাতে ফেরার পথে বারগাঁওয়ের কাছে ইস্টার্ন পেরিফেরাল এক্সপ্রেসওয়েতে একটি ট্রাক তীর্থযাত্রীদের ওই পিকআপ ভ্যানকে ধাক্কা দেয় । তারপরই সেটি ডিভাইডারে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায় । বেশিরভাগ তীর্থযাত্রী গাড়িটির নিচে আটকে পড়লে ঘটনাস্থলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় ।
পিকআপটিতে মোট 32 জন ছিলেন
খবর পেয়ে পুলিশ পথচারীদের সাহায্যে পিকআপের নিচে আটকে পড়া লোকদের উদ্ধার করে । তবে, ততক্ষণে এক বালিকা-সহ ছয়জনের মৃত্যু হয় । আহতদের অবিলম্বে সিএইচসি খেকরা এবং জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । গুরুতর আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে দিল্লি ও মিরাটে পাঠানো হয় ৷ জানা গিয়েছে, পিকআপটিতে মোট 32 জন যাত্রী ছিলেন । দুর্ঘটনার খবর পেয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অস্মিতা লাল এবং পুলিশ সুপার সুরজ কুমার রায় জেলা হাসপাতালে পৌঁছন ।