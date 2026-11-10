সাওয়ালকোট জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিকাঠামো উন্নয়ন, 1400 কোটি টাকার অনুদান মঞ্জুর করল PIB
PIB Clears Grant For Sawalkote: প্রস্তাবিত 18730.25 কোটি টাকার ঋণ সংক্রান্ত বিষয়টি পৃথক বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছে বলে ইটিভি ভারত সূত্রে জানা গিয়েছে ।
Published : November 10, 2026 at 1:00 PM IST
শ্রীনগর, 10 নভেম্বর: জম্মু ও কাশ্মীরের সাওয়ালকোট 1800 মেগাওয়াটের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য 1400 কোটি টাকার অনুদান দিয়েছে পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট বোর্ড (PIB) । তবে, প্রস্তাবিত 18730.25 কোটি টাকার ঋণ পাওয়া (subordinate debt) সংক্রান্ত বিষয়টি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের বাজেট বিভাগের কাছে পৃথক বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছে বলে ইটিভি ভারত জানতে পেরেছে ।
অর্থ মন্ত্রকের এই সংস্থা প্রধানত জাতীয় বিনিয়োগ প্রকল্পগুলির মূল্যায়ন করে ৷ ন্যাশনাল হাইড্রোইলেক্ট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন (NHPC)দ্বারা তৈরি এই প্রকল্পের জন্য 75:25 ঋণ-ইক্যুইটি অনুপাত নির্ধারণ করে ফান্ডিং কাঠামো অনুমোদন করেছে এই সংস্থাই । তবে বিদ্যুৎ মন্ত্রকের তরফের চাহিদামতো পুরো ঋণ সহায়তার বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সুপারিশ করা হয়নি ।
বিদ্যুৎ মন্ত্রক প্রস্তাব করেছিল, প্রকল্পটির নির্মাণকাজ চলাকালীন কেন্দ্র যেন 18730.25 কোটি টাকার সুদহীন ঋণ দেয় । এই ঋণের উপর বার্ষিক 1 শতাংশ হারে সুদ ধরা হয়েছিল ৷ প্রকল্পটি বাণিজ্যিকভাবে চালু হওয়ার পর 25 বছরের মধ্যে তা শোধ করতে হবে, বলা হয়েছিল প্রস্তাবে ।
প্রকল্পটিকে বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক করতে এবং বিদ্যুতের শুল্ক প্রতি ইউনিট 9.57 টাকা থেকে কমিয়ে 5 টাকার উপরে আনার লক্ষ্যেই এই প্রস্তাব দেওয়া হয় । এছাড়া, পরিকাঠামোগত খরচ মেটাতে 1400 কোটি টাকা অনুদানের যে দাবি জানানো হয়েছিল, PIB তা অনুমোদন করেছে । প্রকল্পের মোট আনুমানিক খরচ আগের 35,000 কোটি টাকা থেকে কমিয়ে 26373 কোটি টাকা করা হয়েছে । এতে NHPC-এর 25 শতাংশ ইক্যুইটি কনট্রিবিউশন নির্ধারিত হয়েছে 6243 কোটি টাকা ।
আরোপিত শর্ত
PIB-র সুপারিশ অনুযায়ী, ইক্যুইটির খরচ বাড়লে তা কার্যকরী সংস্থা হিসেবে NHPC-কেই তা বহন করতে হবে । প্রকল্পটি শেষ করার সম্ভাব্য সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে 2036 সালের অগস্ট মাস । এছাড়া, ক্যাবিনেট কমিটি অন ইকনমিক অ্যাফেয়ার্স (CCEA)-এর কাছে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য যে খসড়া নোট জমা দেওয়া হবে, তাতে NHPC-এর অন্যান্য জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ব্যয়ের সঙ্গে এর খরচ তুলনা করতে বলা হয়েছে । আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু হওয়ার আগে CCEA-এর অনুমোদন প্রয়োজন ।
PIB-এর বৈঠকে জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন জম্মু ও কাশ্মীর স্টেট পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (JKSPDC)-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাহুল যাদব । তিনি জানান, 40 বছর বাণিজ্যিকভাবে চলার পর প্রকল্পটি যেন কোনও দায়ভার ছাড়াই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়, এই আশ্বাস প্রয়োজন ।
প্রকল্পের design energy 7994 মিলিয়ন ইউনিট থেকে কমিয়ে 7010 মিলিয়ন ইউনিট করার বিষয়টি নিয়েও উদ্বেগ জানান রাহুল যাদব । তাঁর দাবি, এর ফলে স্থানীয় এলাকায় বিনামূল্যে বিদ্যুতের যে অংশ পাওয়া যেত, তা কমে যাবে । তিনি এর ক্ষতিপূরণের দাবি জানালেও PIB তাদের সুপারিশে এই বিষয়টি উল্লেখ করেনি ।
চার দশকের নির্মাণ
জম্মু ও কাশ্মীরের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হল সাওয়ালকোট , যা জম্মু অঞ্চলের রামবন-সহ তিনটি জেলা জুড়ে বিস্তৃত । এটি 1401 হেক্টরেরও বেশি জায়গা জুড়ে ছড়ানো, যার মধ্যে 840 হেক্টরের বেশি বনভূমি ।
মূলত JKSPDC-র মস্তিষ্কপ্রসূত এই প্রকল্পটি দীর্ঘ চার দশক ধরে প্রশাসনিক জটিলতা, পরিবেশজনিত উদ্বেগ এবং পাকিস্তানের আপত্তির কারণে আটকে ছিল । সিন্ধু জল চুক্তি অনুযায়ী, চেনাব নদীতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে ভারতের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল ৷ তবে 2025 সালের এপ্রিলে পহেলগামে জঙ্গি হামলার পর পাকিস্তানের সঙ্গে সিন্ধু জল চুক্তি বাতিল করে ভারত ৷ তারপর প্রকল্পটিও গতি পায় । 2021 সালে লেফট্যানেন্ট গভর্নর পরিচালিত প্রশাসন 40 বছরের জন্য এটি NHPC-র হাতে তুলে দেয়।
নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আপত্তি
জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার অধীনে রয়েছে বিদ্যুৎ দফতরও ৷ তিনি বলেন, JKSPDC এবং তাদের সিদ্ধান্তের উপর নির্বাচিত সরকারের নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত সীমিত । কর্পোরেশন বোর্ডের প্রধান হলেন লেফট্যানেন্ট গভর্নর মনোজ সিনহা ।
জম্মু ও কাশ্মীর সরকার এই প্রকল্প নিজেরাই করবে নাকি NHPC-র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে কার্যকর করবে তা জানতে চাওয়া হলে ওমর আবদুল্লা ইটিভি ভারত-কে বলেন, "দুর্ভাগ্যবশত, JKPDC বা তাদের সিদ্ধান্তের উপর নির্বাচিত সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই ।" কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারি সম্পদ এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নির্বাচিত সরকার ও লেফট্যানেন্ট গভর্নরের নেতৃত্বাধীন প্রশাসনের মধ্যে টানাপড়েনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে তাঁর এই মন্তব্য থেকেই ।
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