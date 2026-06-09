বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ককে 'চরিত্রহীন' অ্যাখ্যা দেওয়া যায় না: সুপ্রিম কোর্ট

বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ককে 'চরিত্রহীন' অ্যাখ্যা দেওয়া যায় না: সুপ্রিম কোর্ট
দুই অবিবাহিতদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক হলেই কি পরস্পরের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা যুক্তিযুক্ত ? সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণে চাকরি পেলেন যুবক ৷
By PTI
Published : June 9, 2026 at 12:13 PM IST
নয়াদিল্লি, 9 জুন: বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্কের প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের ৷ সোমবার দেশের শীর্ষ আদালত এই বিষয়ে জানিয়েছে যে, পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে দু'জন অবিবাহিত প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চরিত্র সম্পর্কে কোনও নেতিবাচক ধারণা তৈরির ভিত্তি হতে পারে না ৷
বিচারপতি মনমোহন এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ এই পর্যবেক্ষণটি করে তেলেঙ্গানা রাজ্য পুলিশ নিয়োগ বোর্ডকে এক প্রার্থীকে নিয়োগের নির্দেশ দেয় ৷ ওই প্রার্থীর পুলিশ কনস্টেবল হিসেবে নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করা হয়েছিল ৷ কারণ ব্যর্থ প্রেমের সম্পর্ক থেকে তৈরি হওয়া একটি ফৌজদারি মামলায় তিনি জড়িত ছিলেন ৷
বেঞ্চ আরও জানিয়েছে, "পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে দু'জন অবিবাহিত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠা—শুধুমাত্র এই কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চরিত্র সম্পর্কে কোনও বিরূপ ধারণা পোষণ করা যায় না বা উচিত নয় । এমন কোনও আইন নেই যা দু'জন অবিবাহিত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে তাদের পছন্দমতো সম্পর্ক গড়ে তোলা থেকে বিরত রাখে ৷"
শীর্ষ আদালত ওই প্রার্থীর দায়ের করা আবেদন মঞ্জুর করেছে এবং 'স্টিপেন্ডিয়ারি ক্যাডেট ট্রেইনি পুলিশ কনস্টেবল' পদে তার নিয়োগের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের একক বিচারপতির দেওয়া নির্দেশ বহাল রেখেছে ৷
তেলেঙ্গানা রাজ্য পুলিশ নিয়োগ বোর্ড তার নিয়োগ বাতিল করেছিল এই যুক্তিতে যে, 2014 সালে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাটি তার 'নৈতিক স্খলন'-এর (moral turpitude) পরিচায়ক ৷ মামলাটি এক প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের জেরে হয়েছিল এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হওয়ার পর 2015 সালে লোক আদালতে তা নিষ্পত্তি করা হয় । ভারতীয় দণ্ডবিধির (IPC) 376 ধারায় কোনও অভিযোগই শেষ পর্যন্ত আনা হয়নি ।
মামলাটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শীর্ষ আদালত জানায়, আবেদনকারী এবং ভুক্তভোগী পরস্পরের প্রতিবেশী ছিলেন এবং প্রায় চার বছর ধরে তাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল ।
বেঞ্চের মন্তব্য, "সব সম্পর্কই যে বিয়েতে পরিণতি পাবে, এমন কোনও কথা নেই । তাই, সম্পর্কটি বিয়েতে গড়ায়নি বলেই যে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে প্রতারণা করেছে—এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই । যদি বিষয়টি বলপ্রয়োগ বা সমঝোতার জন্য হুমকি দেওয়ার মতো হত, তবে একটি সুশৃঙ্খল বাহিনীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর উপযুক্ততা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা কর্তৃপক্ষের জন্য যুক্তিযুক্ত হত ৷ কিন্তু এখানে এমন কোনও তথ্যপ্রমাণ নেই যা থেকে বলা যায় যে ভুক্তভোগীর ওপর জোর করে সমঝোতা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷"
সর্বোচ্চ আদালত জানায়, ফৌজদারি বিচারব্যবস্থায় যতক্ষণ না-আদালতে কোনও অভিযোগ প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ অভিযুক্তকে নির্দোষ বলেই ধরে নেওয়া হয় । বর্তমান মামলায় প্রতারণার অভিযোগ তোলা হয়েছিল । প্রতারণা অপরাধের অন্যতম উপাদান হল মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন বা ছলনা ৷ প্রতারণার শিকার হয়ে তিনি কোনও সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন কি না, তা কেবল তিনিই বলতে পারতেন ।
আদালতের পর্যবেক্ষণ, আবেদনকারীর দ্বারা তিনি প্রতারিত হয়েছিলেন কি না, তা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় । এমতাবস্থায়, যখন অভিযোগকারী মামলাটি আর এগিয়ে না-নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন ৷ একই সঙ্গে কোনও সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপন না-করে মামলাটি আপসের মাধ্যমে নিষ্পত্তির বিষয়ে সম্মতি জানায় আদালত ৷