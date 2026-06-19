খেলার ফাঁকে মন্দিরের পিছনে নিয়ে গিয়ে যৌন নিগ্রহ ! রক্তাক্ত পোশাকে বাড়ি ফিরল নাবালিকা

খেলার ফাঁকে মন্দিরের পিছনে নিয়ে গিয়ে যৌন নিগ্রহ ! রক্তাক্ত পোশাকে বাড়ি ফিরল নাবালিকা
নাবালিকার বাবা মাঠে কাজে গিয়েছিলেন, মা ছিলেন মেলায় ৷ নাবালিকা খেলছিল এক 11 বছরের নাবালকের সঙ্গে ৷ তারপরই মেয়েটি বাড়ি ফেরে ভয়াবহ অবস্থায় ৷
Published : June 19, 2026 at 6:22 PM IST
উত্তরকাশী, 19 জুন: নাবালিকা যৌন হেনস্থা নাবালকের ! উত্তরকাশীতে রক্তাক্ত পোশাকে বাড়ি ফিরল নির্যাতিতা ৷ বছর নয়ের মেয়েটি বাড়ি ফিরে তার পরিবারকে অভিযুক্ত নাবালকের অপকর্মের কথা জানায়। ঘটনাটি ঘটেছে গত পরশু অর্থাৎ বুধবার ৷ নির্যাতিতার বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে।
স্থানীয় থানার পুলিশ আধিকারিক দীপক সিং কাথায়াত জানিয়েছেন, দু'জনেই অপ্রাপ্তবয়স্ক ৷ কারও বয়স 18-র বেশি নয় ৷ মেয়েটির বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পুলিশ অভিযুক্ত ছাত্রের ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে ৷ পাশাপাশি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
পুলিশ সূত্রে খবর, উত্তরকাশীর পুরোলা ব্লকের কাছে ঘটনাটি ঘটেছে ৷ অভিযুক্ত ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে ৷ বয়স 11 ৷ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, চতুর্থ শ্রেণির ওই পডুয়াকে সে নিগ্রহ করেছে ৷ নাবালিকার বাবা কাজ থেকে বাড়ি ফিরে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান ৷ তারপরই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে মেয়েটির বাবার অভিযোগ, গত বুধবার মেয়েটির মা পাশের গ্রামের একটি মেলায় গিয়েছিলেন। বাবা মাঠে প্রতিদিনের মতো কাজে গিয়েছিলেন ৷ নির্যাতিতা জানিয়েছে, তারা দু'জন গ্রামের মন্দিরে খেলছিল।
খেলার সময়েই ওই 11 বছরের ছেলেটি ন'বছরের মেয়েটিকে মন্দিরের পিছনে নিয়ে গিয়ে যৌন নিগ্রহ করে। মেয়েটির বাবা কাজ থেকে বাড়ি ফিরে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান ৷ তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলে নির্যাতিতা কাঁদতে কাঁদতে সব কথা খুলে ফেলে ৷ মেয়ের সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটে যাওয়ায় বাবা, মায়ের 'মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে' ৷ মেয়েটিকে নিয়ে তার পরিবার দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ পাশাপাশি পুলিশকে ঘটনাটি সম্পর্কে অবহিত করে। এরপর পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানায় ৷