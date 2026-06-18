বেগুসরাইয়ে মহিলাকে যৌন হেনস্থা, যৌনাঙ্গ থেকে মিলল গুলি-পাথর-কাঠ

বেগুসরাইয়ে মহিলাকে যৌন হেনস্থা, যৌনাঙ্গ থেকে মিলল গুলি-পাথর-কাঠ
বাড়ির কাছেই নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে মহিলাকে নির্যাতনের অভিযোগ ৷ ঘটনার তদন্তে সিট গঠন করেছে বিহার পুলিশ ৷
Published : June 18, 2026 at 11:05 PM IST
বেগুসরাই, 18 জুন: ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী বিহারের বেগুসরাই ৷ বছর তিরিশের এক মহিলাকে পাশবিক অত্যাচারের অভিযোগ ৷ যৌনাঙ্গ থেকে মিলল বন্দুকের গুলি-পাথরের টুকরো এবং কাঠ ৷ ঘটনায় বিশেষ তদন্তকারী দল গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুলিশ ৷ নির্যাতিতার বাড়ি স্থানীয় চাকিয়া এলাকায় ৷ তিনি পুলিশকে জানিয়েছেন, 11 জুন বাড়ির কাছ থেকে তাঁকে অপহরণ করে একটি নির্জন জায়গায় নিয়ে যায় পাঁচ জন ৷ তাঁর হাত ও পা বেঁধে দেয় ৷ এরপর শুরু হয় নির্যাতন ৷
নির্যাতিতার পরিবারের দাবি, পুলিশ প্রথম থেকে সক্রিয় ছিল না ৷ তারা প্রাথমিক তদন্তে গাফিলতি করেছে ৷ নির্যাতনের পরেই তাঁরা পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৷ কিন্তু প্রথমে পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি ৷ সেই সুযোগেই অভিযুক্তরা পালিয়ে যাওযার সুযোগ পেয়েছে ৷
বেগুসরাইয়ের পুলিশ সুপার মণিশ বলেন, "নির্যাতিতার শারীরিক পরীক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে একটি মেডিক্যাল বোর্ড তৈরি হয়েছে ৷ পাশাপাশি ঘটনার তদন্তে তৈরি বিশেষ তদন্তকারী দল সমস্ত দিক থেকে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে ৷ অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশিও শুরু হয়েছে ৷" তবে তদন্তে গাফিলতি নিয়ে নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগ সম্পর্কে পুলিশের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷
নির্যাতিতা পুলিশকে আরও জানিয়েছেন, তাঁর শরীরের একাধিক অংশে ধারালো অস্ত্র দিয়ে বারবার আঘাত করা হয়েছে ৷ নির্যাতনের পরপরই তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ পরদিন ছেড়েও দেওয়া হয় ৷ বাড়িতে রেখে পরবর্তী চিকিৎসা চালানো হচ্ছিল ৷ চিকিৎসকরা নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখছিলেন ৷ কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই শরীরের বিভিন্ন অংশে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হলে আবারও হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ যন্ত্রণার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে নির্যাতিতার যৌনাঙ্গ থেকে গুলি উদ্ধার হয় ৷ পাওয়া যায় পাথর থেকে শুরু করে কাঠের টুকরোও ৷
এদিকে তদন্ত শুরু করে কয়েকটি সূত্র হাত এসেছে তদন্তকারীদের ৷ নির্যাতিতার পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় পাঁচ অভিযুক্তদের মধ্যে কয়েকজন মাস তিনেক আগে বাড়িতে চড়াও হয়ে নির্যাতিতাকে হেনস্থা করেছিলেন ৷ তাঁকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করারও চেষ্টা হয়েছিল ৷ এই বিষয়টিকে সামনে রেখেই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ ৷ নির্যাতিতা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে অভিযুক্তদের সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করার চেষ্টা করছেন ৷ তারা কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারেন সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷