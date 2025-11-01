পিক-আপ ভ্যানের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা ট্রাকের ! মৃত 4, গুরুতর জখম 9
প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত পিক-আপ ভ্যানে 16 জন যাত্রী ছিলেন ৷ 11 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর দ্রুত গতিতে ট্রাকটি এসে সজোরে ধাক্কা মারে ৷
Published : November 1, 2025 at 1:16 PM IST
ফলোদি (রাজস্থান), 1 নভেম্বর: ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা! পিক-আপ ভ্যানের সঙ্গে ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত্য হল কমপক্ষে 4 জনের ৷ মৃতদের মধ্যে 1 জন মহিলা ৷ ঘটনায় গুরুতর জখম আরও 9 জন ৷ শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের ফলোদি-বিকানের জাতীয় সড়কের উপর ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতরা সকলেই মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা ছিলেন ৷ প্রতি বছরের মতো এবারও তুলো উত্তোলনের কাজের শ্রমিক হিসেবে তাঁরা ফলোদি এসেছিলেন ৷ এদিন কাজ শেষে শ্রমিকদের নিয়ে ফিরছিল পিক-আপ ভ্যানটি ৷ গাড়িতে 16 জন যাত্রী ছিলেন ৷ স্থানীয় ভাদু ভাই হোটেলের কাছে দূর থেকে দ্রুত গতিতে আসা একটি ট্রাক পিক-আপ ভ্যানটিতে সজোরে ধাক্কা মারে ৷ ঘটনাস্থলেই 2 জনের মৃত্যু হয় ৷ স্থানীয়দের কিছু বোঝার আগেই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় ট্রাকের চালক ৷
খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পৌঁছন ফলোদি থানার পুলিশকর্মীরা ৷ এরপর স্থানীয়দের সাহায্য়ে উদ্ধারকাজ শুরু করেন তাঁরা ৷ জখমদের প্রথমে জেলার হাসপাতালে পাঠানো হয় ৷ পরে তাঁদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় যোদপুরে স্থানান্তরিত করা হয় বলে জানান ফলোদি থানার স্টেশন অফিসার ভনবারারাম ৷ তিনি বলেন, "ঘটনায় ইতিমধ্যেই একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ ঘাতক ট্রাকটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং পলাতক চালকের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি ৷" পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতরা হলেন পিক-আপ ভ্যানের চালক গোপিলাল, জগদীশ, তিনালাল সিং এবং পূজা ৷ যাত্রীদের প্রত্য়েকেই শ্রমিক ছিলেন ৷
প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, পিক-আপ ভ্যানটিতে 16 জন যাত্রী ছিলেন ৷ তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন তুলা সংগ্রহের শ্রমিক ৷ দুর্ঘটনার সময় ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয় ৷ 6 জন মহিলা, দুই যুবক এবং 3 জন শিশু গুরুতর জখম হয় । বাকি যাত্রীরা সামান্য আহত হন ৷ পুলিশ জানিয়েছে, গুরুতর আহতদের মধ্যে দু'জনকে যোধপুরের এমডিএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার সময় পথেই মৃত্যু হয় ৷ বাকিদের যোধপুর হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে ।
