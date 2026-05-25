ফের মহার্ঘ জ্বালানি ! দু'সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে  দাম বাড়ল চারবার

ফের মহার্ঘ জ্বালানি ! দু'সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে দাম বাড়ল চারবার
মে মাসের 15 তারিখ থেকে আজ 25 তারিখের মধ্যে মানে গত 10 দিনে পেট্রলের দাম লিটার প্রতি 7 টাকা 50 পয়সা বাড়ল ৷
By PTI
Published : May 25, 2026 at 7:22 AM IST
নয়াদিল্লি, 25 মে: আরও একবার বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের দাম ৷ এ নিয়ে দু'সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে মোট চার বার দাম বাড়ল ৷ সোমবার পেট্রলের দাম বাড়ল লিটার প্রতি 2 টাকা 61 পয়সা ৷ ডিজেলের দাম বাড়ল 2 টাকা 71 পয়সা ৷ এর আগে শনিবারও দাম বেড়েছিল ৷ সেই হিসেবে মে মাসের 15 তারিখ থেকে আজ 25 তারিখের মধ্যে পেট্রলের দাম লিটার প্রতি 7 টাকা 50 পয়সা বাড়ল ৷
নতুন করে দাম বাড়ার পর দিল্লিতে পেট্রলের দাম বেড়ে হল 102 টাকা 12 পয়সা ৷ আগে ছিল 99 টাকা 51 পয়সা ৷ ডিজেলের দাম ছিল 92 টাকা 49 পয়সা ৷ এখন হল 95 টাকা 20 পয়সা ৷ মুম্বইতে পেট্রলের নতুন দাম হল 111 টাকা 21 পয়সা ৷ ডিজেলের দাম হল 97 টাকা 83 পয়সা ৷ কলকাতায় পেট্রলের দাম 113 টাকা 51 পয়সা ৷ লিটার প্রতি ডিজেলের দাম 99 টাকা 82 পয়সা ৷ চেন্নাইয়ে পেট্রলের দাম 107 টাকা 77 পয়সা ৷ ডিজেল 99 টাকা 55 পয়সা ৷
ফেব্রুয়ারি মাসেক 28 তারিখ থেকে নয়া সঙ্কটের সম্মুখীন বিশ্ব ৷ আমেরিকা-ইজরায়েলের ইরান হানার পর থেকে শুরু হওয়া যুদ্ধ পরিস্থিতি তামাম দুনিয়ার অর্থনীতির জন্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে ৷ পরিসংখ্যান বলছে সেই ফেব্রুয়রির শেষ থেকে এখনও পর্যন্ত 50 শতাংশ বেড়েছে অপরিশোধিত তেলের দাম ৷ এর প্রভাবে জ্বালানির দাম বাড়তে শুরু করেছে ৷
এদিকে, মার্চ মাসের 15 তারিখ পশ্চিমবঙ্গ-সহ চারটি রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের ভোটের দিনক্ষণ ঘোষিত হয় ৷ মে মাসের 4 তারিখ প্রকাশিত হয় ফল ৷ এরপর আলাদা আলাদা দিনে পাঁচটি জায়গায় নতুন সরকার শপথ নেয় ৷ ভোটে দারুণ ফল করে বিজেপি ৷ অসমে আগে থেকেই তাদের সরকার ছিল ৷ এবার আসন সংখ্যা আরও বাড়ে ৷ তামিলনাড়ুতে সকলকে চমকে দিয়ে ডিএমকে-কে পরাজিত করে সবচেয়ে বেশি আসন পায় অভিনেতা বিজয়ের দল টিভিকে ৷ পরে কংগ্রেস এবং আরও কয়েকটি দলের সমর্থন নিয়ে তারা সরকার গড়ে ৷ দশ বছর বাদে কেরল বামেদের হাতছাড়া হয় ৷ সরকার পাল্টায় পুদুচেরিতেও ৷ তবে বিজেপির জন্য সবচেয়ে বড় সুখবর আসে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৷ প্রথমবার বাংলায় সরকার গড়ে গেরুয়া শিবির ৷ তাও বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ৷ এই পর্ব মিটতেই মে মাসের 15 তারিখ থেকে দাম বাড়ত শুরু করেছে ৷ সেই প্রবণতা বজায় রইল সোমবারও ৷