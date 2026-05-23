10 দিনের মধ্যে তিনবার বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের দাম, কলকাতায় কত ?

10 দিনের মধ্যে তিনবার বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের দাম, কলকাতায় কত ?
ফের বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের দাম। মাত্র 10 দিনেরও কম সময়ে তৃতীয়বার জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধিতে চাপে সাধারণ মানুষ। শুক্রবার মধ্যরাত থেকে কার্যকর হয়েছে নতুন দাম।
By PTI
Published : May 23, 2026 at 7:12 AM IST
নয়াদিল্লি, 23 মে: ফের মহার্ঘ পেট্রল ও ডিজেল ৷ এই নিয়ে শেষ 10 দিনের মধ্যে তিনবার বাড়ল পেট্রল ও ডিজেলের দাম। শনিবার লিটার প্রতি পেট্রলের দাম বাড়ল 87 পয়সা। পাশাপাশি, ডিজেলেরও দাম লিটার প্রতি 91 পয়সা বাড়ানো হল ৷ ধাপে ধাপে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধিতে চাপে সাধারণ মানুষ। শুক্রবার মধ্যরাত থেকে কার্যকর হয়েছে নতুন দাম।
এর আগেই 15 মে, পেট্রলের দাম লিটারে 3 টাকা 29 পয়সা এবং ডিজেলের দাম 3 টাকা 11 পয়সা বাড়ানো হয়েছিল। তার 4 দিন পর অর্থাৎ 19 মে ফের জ্বালানির দাম বাড়ানো হয় ৷ সেদিনের নয়া দরে লিটারে 86 পয়সা বাড়ে পেট্রলের দাম। অন্যদিকে, ডিজেলের দাম বেড়েছিল লিটারে 83 পয়সা। আর আজ ফের বাড়ল জ্বালানি মূল্য ৷
দিল্লিতে পেট্রল-ডিজেলের দাম কত হল ?
- রাজধানী দিল্লিতে আজ থেকে পেট্রলের দাম 87 পয়সা বেড়ে হল 99 টাকা 51 পয়সা ৷ যা আগে ছিল লিটার প্রতি 98 টাকা 64 পয়সা ৷
- পাশাপাশি, ডিজেলের দাম 91 পয়সা বেড়ে হল লিটার প্রতি 92 টাকা 49 পয়সা ৷ যা আগে ছিল 91 টাকা 58 পয়সা ৷
কলকাতায় পেট্রল-ডিজেলের দাম কত হল ?
- কলকাতায় আজ থেকে পেট্রলের দাম 87 পয়সা বেড়ে হল 110 টাকা 57 পয়সা প্রতি লিটারে ৷ যা আগে ছিল লিটার প্রতি 109 টাকা 70 পয়সা ৷
- পাশাপাশি, ডিজেলের দাম 91 পয়সা বেড়ে হল 96.98 টাকা (লিটার প্রতি) ৷ যা আগে ছিল 96 টাকা 7 পয়সা।
উল্লেখ্য, পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি, বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সঙ্কটের আশঙ্কার আবহে দেশজুড়ে ফের বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের দাম। পাঁচ রাজ্যের ভোট মিটতেই জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি ধাপে ধাপে বেড়ে চলেছে ৷ মাত্র 8 দিনের মধ্যে তৃতীয়বার বাড়ল পেট্রোপণ্যের দাম। পরিবহণ খরচ বাড়ার আশঙ্কায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামও বাড়তে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ৷ এদিকে বিরোধীদের অভিযোগ, ভোট মিটতেই লাগাতার জ্বালানির দাম বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের উপর চাপ বাড়াচ্ছে কেন্দ্র।