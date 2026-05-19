চারদিনের মাথায় ফের দাম বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের

এক সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয়বার মহার্ঘ হল পেট্রল-ডিজেল ৷ দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে বর্তমান বর্ধিত দাম কত, জানতে পড়ুন বিস্তারিত ৷

পেট্রল পাম্পের একটি দৃশ্য (ফাইল ছবি - পিটিআই)
By PTI

Published : May 19, 2026 at 6:51 AM IST

নয়াদিল্লি, 19 মে: মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের জেরে দেশে জ্বালানি সংকট যেন পিছু ছাড়ছে না ৷ চারদিন আগেই অর্থাৎ, 15 মে শুক্রবার দাম বেড়েছিল জ্বালানির ৷ এবার মঙ্গলবার ফের বাড়ল লিটার প্রতি পেট্রল ও ডিজেলের দাম ৷ লিটার পিছু 90 পয়সা বাড়ানো হয়েছে ৷ এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে এটি দ্বিতীয় মূল্যবৃদ্ধি ।

রাজধানীতে পেট্রলের দাম লিটার প্রতি 97.77 টাকা থেকে বেড়ে 98.64 টাকা হয়েছে । শিল্প সূত্রের খবর অনুযায়ী, ডিজেলের দাম আগের 90.67 টাকা থেকে বেড়ে এখন লিটার প্রতি 91.58 টাকা হয়েছে । গত শুক্রবার লিটার প্রতি 3 টাকা করে দাম বাড়ানো হয়েছিল তারপর ফের এই মৃল্যবৃদ্ধি ।

দিল্লিতে এখন পেট্রল লিটার প্রতি 98.64 টাকায় বিক্রি হচ্ছে ৷ যা 87 পয়সা বেশি ৷ অন্যদিকে, ডিজেলের দাম লিটার প্রতি 91.58 টাকা ৷ যা 91 পয়সা বেশি ।

মুম্বইতে পেট্রলের দাম 91 পয়সা বেড়ে লিটার প্রতি 107.59 টাকা এবং ডিজেলের দাম 94 পয়সা বেড়ে লিটার প্রতি 94.08 টাকা হয়েছে ।

কলকাতায় পেট্রলের দামের বৃদ্ধি ছিল সর্বাধিক ৷ 96 পয়সা বেড়ে লিটার প্রতি দাম এখন পৌঁছেছে 109.70 টাকা ৷ অন্যদিকে, ডিজেলের দাম 94 পয়সা বেড়ে লিটার প্রতি 96.07 টাকা হয়েছে ।

চেন্নাইতে পেট্রলের দাম 82 পয়সা বেড়ে লিটার প্রতি 104.49 টাকা এবং ডিজেলের দাম 86 পয়সা বেড়ে লিটার প্রতি 96.11 টাকা হয়েছে ।

শুক্রবার, চার বছরেরও বেশি সময় পর প্রথমবারের মতো পেট্রল ও ডিজেলের দাম লিটারপ্রতি 3 টাকা বাড়ানো হয়েছিল । ইরানের যুদ্ধের জেরে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায়, রাষ্ট্রায়ত্ত জ্বালানি বিক্রেতা সংস্থাগুলো তাদের ক্রমবর্ধমান লোকসানের কিছুটা অংশ গ্রাহকদের ওপর চাপিয়ে দিতে বাধ্য হয় ৷ বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য নির্বাচনগুলোর সময় কয়েকমাস ধরে দাম অপরিবর্তিত রাখার পর ।

মূল্য সংযোজন কর বা 'ভ্যাট'-এর তারতম্যের কারণে বিভিন্ন রাজ্যে জ্বালানির দাম ভিন্ন ভিন্ন হয় । গত 15 মে দিল্লি ও মুম্বই-সহ বিভিন্ন শহরে CNG-র দামও কেজিপ্রতি 2 টাকা বাড়ানো হয়েছিল । এরপর রবিবার সিএনজি-র দাম আবারও কেজিপ্রতি 1 টাকা বাড়ানো হয় ।

গত 28 ফেব্রুয়ারি ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের হামলা এবং তার জবাবে তেহরানের পাল্টা আক্রমণের পর থেকে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম 50 শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে । এই সংঘাতের ফলে বিশ্বব্যাপী তেল পরিবহণের অন্যতম প্রধান ধমনী হিসেবে পরিচিত 'হরমুজ প্রণালী' দিয়ে তেল সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে ।

বিশ্ববাজারে তেলের দাম এতটা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও, খুচরা জ্বালানির দাম গত দুই বছরের পুরনো হারেই স্থির রাখা হয়েছিল । সরকারের দাবি ছিল, বিশ্ববাজারে জ্বালানির উচ্চমূল্যের প্রভাব থেকে সাধারণ উপভোক্তাদের কথা মাথায় রেখেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল । তবে বিরোধী দলগুলো এই পদক্ষেপের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য খুঁজে পায় ৷ তাঁদের দাবি ছিল, গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যগুলোতে নির্বাচন চলছিল বলেই জ্বালানির দাম বাড়ানো হয়নি ।

নির্বাচন মেটার পর শুক্রবার জ্বালানির দাম লিটারপ্রতি 3 টাকা বাড়ানো হয় ৷ এই নির্বাচনে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (BJP) পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে তিনটিতে জয়লাভ করে নিজেদের প্রভাব আরও বিস্তার করতে সক্ষম হয় ।

মূল্যবৃদ্ধির এই হার ছিল প্রয়োজনীয় বৃদ্ধির মাত্র এক-পঞ্চমাংশ ৷ অর্থাৎ, উৎপাদন ব্যয়ের সঙ্গে জ্বালানির খুচরা মূল্যকে সমতালে আনতে যে পরিমাণ মূল্যবৃদ্ধি প্রয়োজন ছিল, তার মাত্র এক-পঞ্চমাংশই এই ধাপে বাড়ানো হয়েছে ।

সোমবার পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের যুগ্মসচিব সুজাতা শর্মা জানান যে, গত 15 মে জ্বালানির দাম বৃদ্ধির ফলে তেল সংস্থাগুলোর লোকসানের পরিমাণ এক-চতুর্থাংশ কমেছে ৷ তা সত্ত্বেও তেল সংস্থাগুলোকে এখনও প্রতিদিন প্রায় 750 কোটি টাকার লোকসান গুনতে হচ্ছে । মঙ্গলবার মূল্যবৃদ্ধির পর, পেট্রল ও ডিজেলের দাম এখন 2022 সালের মে মাসের পর থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে ।

2022 সালের এপ্রিল মাস থেকে জ্বালানির দাম কার্যত অপরিবর্তিত ছিল ৷ এর একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল 2024 সালের মার্চ মাসে লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে পেট্রল ও ডিজেল উভয়ের দামই লিটার প্রতি 2 টাকা করে এককালীন কমানো । সর্বশেষ জ্বালানির দাম বাড়ানো হয়েছিল 2022 সালের এপ্রিল মাসে ।

শিল্প সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, অপরিশোধিত তেলের (ক্রুড অয়েল) দাম যে হারে বেড়েছে, তার তুলনায় জ্বালানির এই মূল্যবৃদ্ধি বেশ নগণ্য; ফলে খুচরা বিক্রেতাদের এখনও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লোকসান বহন করতে হচ্ছে ।

'ক্রিসিল' (Crisil)-এর তথ্য অনুযায়ী, 15 মে-র মূল্যবৃদ্ধির পরেও প্রতি লিটার পেট্রল বিক্রিতে প্রায় 10 টাকা এবং প্রতি লিটার ডিজেল বিক্রিতে 13 টাকা করে লোকসান হচ্ছে ।

মার্চ মাসে আবগারি শুল্ক কমানোর ঘোষণার পরপরই জ্বালানির এই দুই দফা মূল্যবৃদ্ধি ঘটল । মূলত সরকার যখন জ্বালানি খরচ কমানো এবং দেশের তেল আমদানির ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, ঠিক সেই সময়েই এই মূল্যবৃদ্ধি কার্যকর হল ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গত সপ্তাহে জ্বালানি সাশ্রয়, 'ওয়ার্ক-ফ্রম-হোম' বা বাড়ি থেকে কাজ করার অভ্যাস এবং অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ কমিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছেন । কারণ, জ্বালানির উচ্চমূল্যের কারণে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে এবং টানা তৃতীয় বছরের মতো দেশের চলতি হিসাবের ঘাটতি (Current Account Deficit) আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ।

ইতিমধ্যে বেশ কিছু রাজ্য সরকার তাদের বিভিন্ন দফতরকে ভ্রমণের পরিমাণ সীমিত করতে, সশরীরে উপস্থিত থেকে সভা-সমাবেশ করা থেকে বিরত থাকতে এবং অফিসে কর্মী সংখ্যা কমিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করতে নির্দেশ দিয়েছে ।

বেসরকারি জ্বালানি বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো অবশ্য আগেই তাদের পাম্পের জ্বালানির দাম বাড়িয়ে দিয়েছিল । দেশের বৃহত্তম বেসরকারি জ্বালানি বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান 'নায়ারা এনার্জি' (Nayara Energy) গত মার্চ মাসে প্রতি লিটার পেট্রলের দাম 5 টাকা এবং ডিজেলের দাম 3 টাকা বাড়িয়েছিল; অন্যদিকে 'শেল' (Shell) 1 এপ্রিল থেকে প্রতি লিটার পেট্রলের দাম 7.41 টাকা এবং ডিজেলের দাম 25 টাকা বৃদ্ধি করেছিল । বেঙ্গালুরুতে 'শেল' প্রতি লিটার পেট্রল 119.85 টাকায় এবং প্রতি লিটার ডিজেল 123.52 টাকায় বিক্রি করছে ।

গত মার্চ মাসে রান্নার কাজে ব্যবহৃত গৃহস্থালি গ্যাস বা এলপিজি (LPG)-র দাম সিলিন্ডার প্রতি 60 টাকা বাড়ানো হয়েছিল; তবে প্রকৃত উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় এর বর্তমান দাম এখনও অনেক কম । তেল কোম্পানিগুলোকে 14.2 কেজি ওজনের প্রতিটি এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রিতে 674 টাকা করে লোকসান গুনতে হচ্ছে । শিল্প সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, তেলের এই মূল্যবৃদ্ধি বেশ সুপরিকল্পিত বলেই মনে হচ্ছে যা বড় কোনও মুদ্রাস্ফীতিজনিত ধাক্কা সৃষ্টি না করেই তেল কোম্পানিগুলোর মুনাফার ওপর থাকা চাপ আংশিকভাবে লাঘব করার জন্য যথেষ্ট ।

তবে তাদের মতে, এই মূল্যবৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতির ওপর কিছুটা প্রভাব পড়বেই । ভোক্তা মূল্য সূচকের (CPI) ভিত্তিতে পরিমাপকৃত ভারতের খুচরা মুদ্রাস্ফীতির হার মার্চ মাসের 3.40 শতাংশ থেকে বেড়ে এপ্রিল 2026-এ 3.48 শতাংশে দাঁড়িয়েছে ৷ অন্যদিকে, বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের উচ্চমূল্যের প্রেক্ষাপটে জ্বালানি ও শক্তির দামের তীব্র বৃদ্ধির ফলে পাইকারি মূল্য সূচকের (WPI) ভিত্তিতে মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে 8.3 শতাংশে পৌঁছেছে, যা গত 42 মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ ।

