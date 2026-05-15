আজ থেকে মহার্ঘ পেট্রল-ডিজেল, মোদিকে 'মুদ্রাস্ফীতি মানব' কটাক্ষ কংগ্রেসের
পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ সংকট তীব্র হতে চলেছে ৷ যার প্রভাবে এবার ফের দেশে বাড়ল পেট্রল ডিজেলের দাম ৷ কত টাকা করে বাড়তি দিতে হবে ?
By PTI
Published : May 15, 2026 at 6:56 AM IST|
Updated : May 15, 2026 at 8:22 AM IST
নয়াদিল্লি, 15 মে: যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের মূল্য ৷ শুক্রবার পেট্রল ও ডিজেলের দাম বাড়ল লিটার প্রতি 3 টাকা ৷ এই বৃদ্ধির কারণ হিসেবে তেল কোম্পানিগুলো বিশ্বব্যাপী জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির একটি অংশ গ্রাহকদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে । জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধিতে মোদিকে মুদ্রাস্ফীতি মানব বলে কটাক্ষ করেছে কংগ্রেস ৷
শুক্রবার থেকে কার্যকর হচ্ছে বর্ধিত দাম ৷ চারটি মেট্রো শহরে পেট্রল এবং ডিজেলের খুচরা বিক্রয় মূল্য নিম্নরূপ:
লিটার প্রতি পেট্রলের দাম : দিল্লি 97.77 (+3.00), কলকাতা 108.74 (+3.29), মুম্বই 106.68 (+3.14), চেন্নাই 103.67 (+2.83)
লিটার পিছু ডিজেলের মূল্য : দিল্লি 90.67 (+3.00), কলকাতা 95.13 (+3.11), মুম্বই 93.14 (+3.11), চেন্নাই 95.25 (+2.86)।
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল সংস্থাগুলো চার বছরের দীর্ঘ বিরতির পর জ্বালানির মূল্য সংশোধন করায়, পেট্রল ও ডিজেলের দাম লিটার প্রতি 3 টাকা বাড়ানো হয়েছে ৷
শিল্প সংশ্লিষ্ট সূত্রের খবর অনুযায়ী, রাজধানীতে পেট্রলের দাম লিটার প্রতি 94.77 টাকা থেকে বেড়ে 97.77 টাকা হয়েছে । অন্যদিকে, ডিজেলের পূর্বমূল্য 89.67 টাকা থেকে বেড়ে এখন 90.67 টাকা হয়েছে ।
পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাত শুরুর পর থেকে বিশ্বব্যাপী জ্বালানির দাম যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে জ্বালানির দাম যতটা বাড়ানো প্রয়োজন ছিল, বর্তমান এই বৃদ্ধি তার মাত্র এক-দশমাংশ ।
সূত্রগুলো জানিয়েছে, কাঁচামালের খরচ (input cost) বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল সংস্থাগুলো টানা 11 সপ্তাহ ধরে জ্বালানির দাম অপরিবর্তিত রেখেছিল; কিন্তু পরিস্থিতি যখন আর্থিকভাবে আর বহনযোগ্য রইল না, তখন তারা মূল্যবৃদ্ধির কিছুটা অংশ গ্রাহকদের ওপর বর্তায় ।
'महंगाई मैन' मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया.— Congress (@INCIndia) May 15, 2026
• पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए महंगा कर दिया गया
• वहीं, CNG के दाम भी 2 रुपए बढ़ा दिए गए
चुनाव खत्म - मोदी की वसूली शुरू
এই ঘটনায় বিজেপি সরকারকে দুষেছে কংগ্রেস ৷ এক্স পোস্টে লিখেছে, 'মুদ্রাস্ফীতি-মানব' মোদি আজ আবারও জনগণের উপর কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন ।
• পেট্রল ও ডিজেলের দাম 3-3 টাকা করে বাড়ানো হয়েছে
• এদিকে, সিএনজির দামও 2 টাকা করে বাড়ানো হয়েছে
নির্বাচন শেষ - মোদির পুনরুদ্ধার শুরু
2022 সালের এপ্রিল মাস থেকে জ্বালানির দাম কার্যত একই (freeze) ছিল ৷ তবে 2024 সালের মার্চ মাসে লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে একবারের জন্য পেট্রল ও ডিজেল উভয়ের দামই লিটার প্রতি 2 টাকা করে কমানো হয়েছিল ।
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থা ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন (IOC), ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (BPCL) এবং হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (HPCL) 2022 সালের এপ্রিল মাসে জ্বালানির দৈনিক মূল্য সংশোধনের প্রথাটি স্থগিত করেছিল । এর উদ্দেশ্য ছিল, ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম আকাশ ছোঁয়া হয়ে যাওয়ায় যে তীব্র মূল্যবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল, তার প্রভাব থেকে দেশের সাধারণ গ্রাহকদের রক্ষা করা ।
2022-23 অর্থবছরের প্রথমার্ধে এই সংস্থাগুলোকে বিপুল লোকসানের সম্মুখীন হতে হয়েছিল ৷ তবে পরবর্তী মাসগুলোতে তেলের দাম কমে আসায় তারা সেই লোকসান অনেকটাই পুষিয়ে নিতে সক্ষম হয় । কিন্তু পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম আবারও 50 শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে ।
পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে, অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাসে ভারত যে 'ক্রুড অয়েল বা অপরিশোধিত তেলের বাস্কেট' আমদানি করে, তার গড় মূল্য ছিল ব্যারেল প্রতি 69 মার্কিন ডলার । পরবর্তী মাসগুলোতে সেই গড় মূল্য বেড়ে ব্যারেল প্রতি 113-114 মার্কিন ডলারে গিয়ে ঠেকে ।