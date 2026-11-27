এসআইআর ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীনদের পুর নির্বাচনে ভোট দিতে দেওয়া উচিত, শীর্ষ আদালতে আর্জি
cases are pending before the SIR Tribunal: প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তর বেঞ্চ এই বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পরামর্শ দিয়েছে।
Published : November 27, 2026 at 3:42 PM IST
নয়াদিল্লি, 27 নভেম্বর: পশ্চিমবঙ্গ এসআইআর ট্রাইব্যুনালে যাঁদের আপিল বিচারাধীন রয়েছে, তাঁদের রাজ্যে পুর নির্বাচনে ভোট দিতে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত বলে সুপ্রিম কোর্টে আর্জি জানিয়েছেন SIR মামলার আবেদনকারীরা।
আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে জানান, যদি পুরসভা নির্বাচনের সময় পর্যন্ত আপিলগুলি বিচারাধীনই থেকে যায়, তবে যাঁদের আপিল ট্রাইব্যুনালে ঝুলে আছে, তাঁদের ভোট দেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত।
যদিও প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ এই বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পরামর্শ দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর সংক্রান্ত বিষয়ে আবেদনকারী আইনজীবীরা সুপ্রিম কোর্টে দাবি জানিয়েছেন, পুলিশ কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এমন ব্যক্তিদের কাছে নথিপত্র চাইছেন, যাঁদের আপিল এখনও আপিল ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন।
আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণ এবং প্রশান্ত ভূষণ অভিযোগ করেছেন , নির্বাচন কমিশনের কোনও ভূমিকা ছাড়াই এই কাজ করা হচ্ছে। তাঁদের দাবি, রাজ্য সরকার এককভাবে এই পদক্ষেপ নিচ্ছে।
এদিন আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণ শীর্ষ আদালতে বলেন, "এটি অত্যন্ত গুরুতর একটি বিষয়। মনে হচ্ছে, যাঁদের আপিল বিচারাধীন রয়েছে, তাঁদের নথিপত্র সংগ্রহের দায়িত্ব পুলিশকে দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের 29 তারিখের মধ্যে নথিপত্র জমা দিতে বলা হয়েছে। এমনটা হওয়া একেবারেই উচিত নয়। আদালত যে প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে দিয়েছে, এটি তাতে হস্তক্ষেপ।"
কয়েকদিন আগেই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে আদেশ দিয়েছিল পুর নির্বাচনের আগে যাতে আপিলের দ্রুত শুনানি করে নিস্পত্তি করা যায় ৷ তার জন্য নির্বাচন কমিশন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ করে আপিল ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে। পাশাপাশি, বিভিন্ন জেলায় শহরের কেন্দ্রে ট্রাইবুনালের বেঞ্চ বসানোর পরামর্শও দিয়েছিল শীর্ষ আদালত।