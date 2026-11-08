ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে মন্তব্য, 'বাগেশ্বর বাবার' নামে দায়ের মামলা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে মন্তব্য, 'বাগেশ্বর বাবার' নামে দায়ের মামলা
Bageshwar Baba: ধানবাদের বাসিন্দা মিঠুন যাদব স্থানীয় চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হানা সংক্রান্ত একটি মামলা দায়ের করেছেন ।
Published : November 8, 2026 at 7:25 AM IST
ধানবাদ 8 নভেম্বর: চাপ বাড়ল ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রী ওরফে বাগেশ্বর বাবার । ভগবান রামের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তুলনা টেনে আগেই বিতর্কে জড়িয়েছিলেন । এবার তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হল। ঝাড়থণ্ডের ধানবাদের বাসিন্দা মিঠুন যাদব স্থানীয় চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত হানা সংক্রান্ত একটি মামলা দায়ের করেছেন ।
মিঠুনের অভিযোগ বাগেশ্বরধামের প্রধান পুরোহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং বৃন্দাবনধাম নিয়ে যা বলেছেন তাতে হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগে গভীর আঘাত লেগেছে । তাই ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রীর বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ করা একান্ত প্রয়োজন । আবেদনের একটি অংশে মিঠুন উল্লেখ করছেন ধর্মের মতো সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে প্রকাশ্য়ে মন্তব্য করার সময় দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া একান্ত আবশ্যক । কিন্তু ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী সেটাই করেননি।
ঘটনার সূত্রপাত কয়েক দিন আগে । মধ্যপ্রদেশের শিবপুরী জেলার কারেরা এলাকায় একটি রামকথা অনুষ্ঠানে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের রূপ এবং শারীরিক ভঙ্গিমার তুলনা টেনেছিলেন ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ। তাঁর বক্তব্যের একটি ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই বিতর্কের সূত্রপাত । সেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায়, শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি বা ছবিতে তাঁকে তিন জায়গায় বাঁকা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় । পা, কোমর ও ঘাড় বাঁকিয়ে বাঁশি বাজানোর সেই ভঙ্গির সঙ্গে শ্রীরামের সোজা হয়ে দাঁড়ানোর তুলনা টানেন তিনি । এমনকী বাঁশি বাজানো নিয়েও কটাক্ষ করেন বলে অভিযোগ । 'ত্রিভঙ্গ মুরারি' ভাগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে এমন মন্তব্য় করে বিতর্কে জড়াতেই ক্ষমা চেয়ে নেন ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ। তবে তাতে বিতর্ক থামেনি । এবার এফআইআরও দায়ের হল ।
ধানবাদের চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে জমা দেওয়া আবেদনে মিঠুন ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 299 এবং 196 ধারার উল্লেখ করেছেন । ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রীর বক্তব্যের যে অংশ সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়েছে তা প্রমাণ হিসেবে জমা দিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধও জানিয়েছেন মিঠুন ।
বাঘেশ্বরধামের প্রধান ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রী সাম্প্রতিক অতীতে বারবার বিতর্কে জড়িয়েছেন। কয়েক মাস আগে হাওড়ার একটি অনুষ্ঠানে এসে দুর্গাপুজোর সময় বাঙালিদের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ান তিনি । সে সময় বাংলার বিরোধী দলের নেতারা তাঁর মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছিলেন ।
সেই বিতর্কে রেশ কাটতে না কাটতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ়কে নিয়ে মন্তব্য করলেন ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রী । এই প্রেক্ষিতে তার উপর চাপ আরও বাড়ান কংগ্রেস থেকে শুরু করে তৃণমূল-সহ বিভিন্ন বিরোধীদলের নেতারা। মমতা শিবিরের নেতা কুণাল ঘোষ থেকে শুরু করে ভাঙ্গড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রীর মন্তব্যকে হাতিয়ার করে সরাসরি নিশানা করেন বিজেপিকে।
দুই নেতার প্রশ্ন, বিজেপি নিজেদের হিন্দু সমাজে রক্ষাকর্তা হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করে। অথচ এমন একটি মন্তব্য করে হিন্দুদের ভাবাবেগে আঘাত করার পরও ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রী বিরুদ্ধে কোনও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হল না । এখান থেকেই গেরুয়া শিবিরের দ্বিচারিতা স্পষ্ট হয় বলে দাবি করেছেন কুণাল এবং নওশাদ । এবার ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রীকে আদালতে টানলেন ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা।