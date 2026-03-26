গোখরোর কবল থেকে মালকিনকে বাঁচাতে লড়াই, শেষে প্রাণ গেল 'ফোনি'র

পোষ্য হিসেবে কুকুর বরাবরই অনুগত। মালকিন-সহ পুরো পরিবারকে বাঁচাতে আবারও জীবন দিল সারমেয় ৷ বিস্তারিত পড়ুন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি ভবানী শঙ্কর দাসের প্রতিবেদনে ৷

DOG SACRIFICES LIFE FIGHTING COBRA
গোখরোর কবল থেকে মালকিনকে বাঁচাতে লড়াই (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 26, 2026 at 6:50 PM IST

ভুবনেশ্বর, 26 মার্চ: মানুষের প্রিয়বন্ধু কে ? উত্তরটা বারেবারে সারমেয়রা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, এই দুনিয়ায় তাদের থেকে মানুষের 'খাস দোস্ত' আর কেউ নেই ! মালকিনের জন্য জীবনদান পর্যন্ত করতে পারে তারা ৷ পোষ্য হিসেবে কুকুর বরাবরই অনুগত। মানুষ এবং পোষ্যর ভালোবাসার অজস্র নিদর্শন রয়েছে ৷ এবার ঠিক তেমনই ঘটনা দেখা গেল ভুবনেশ্বরে ৷ পরিবারের উপর যখন বিপদ আসন্ন, তখন বিশ্বস্ত 'ফোনি' জীবন দিয়ে মালকিন-সহ পরিবারের প্রাণ বাঁচাল ৷

বলা হয় কুকুর যেমন বিশ্বস্ত, তেমনই প্রভুভক্ত প্রাণী। মনিবের উপর কোনও বিপদ এলে নাকি নিজেদের প্রাণের কথা না ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সেই কথাই আবার প্রমাণিত হল ৷ সাপকে আটকাতে গিয়ে বেঘোরে প্রাণ গেল কুুকুরের ৷ সাপেরও মৃত্যু হয় ৷ বাংলার প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশার ভুবনেশ্বেরর চিলি পোখরি এলাকায় ঝুনা জেনা তাঁর পরিবার নিয়ে থাকেন ৷ তার মালকিন, গত 6 বছর ধরে অত্যন্ত যত্নসহকারে লালন-পালন করছিলেন ওই কুকুরটিকে। অবলা-চারপেয় হওয়া সত্ত্বেও, ফোনি পরিবারেরই একজন সদস্য হয়ে উঠেছিল।

ঝুনা জেনা গত মঙ্গলবার বাড়িতেই ছিলেন ৷ তখন আচমকায় ফোনি অস্বাভাবিকভাবে চেঁচাতে করতে শুরু করে। ঘেউ ঘেউ চিৎকার শুনে ঝুনা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন, একটি গোখরো সাপ তাঁর বাড়িতে ঢুকতে চেষ্টা করছে ৷ সাপটিকে দেখতে পেয়ে পোষা কুকুরটি সাপটিকে বারবার বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। বিষধর সাপ ও ফোনের মধ্যে চলতে থাকে লড়াই ৷ চারপেয়টি সাপটিকে ঘিরে ধরে কামড়ানোর চেষ্টা করে। সেই দৃশ্য দেখে ঝুনা অবিলম্বে ফোনিকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন।

মৃত্যু হয়েছে কুকুর ও সাপটির (ইটিভি ভারত)

সেইসময় আশপাশের পথ কুকুরগুলিও ঝুনার বাড়িতে চলে আসে আরও তিনটি কুকুর ৷ পরে ওই অবলাগুলি পিছু হটে গেলেও 6 বছরের 'ডাক্সহুন্ড (Dachshund)' প্রজাতির ফোনি একাই সাপের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যায়। ঠিক তখনই সাপটি ফোনি-কে কামড়ে দেয়। এরপর স্থানীয় এক যুবকের সহায়তায় 'ফোনি'-কে সাপটির কাছ থেকে সরিয়ে আনা হয়, কিন্তু ততক্ষণে তার শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হয়ে পড়েছিল। এই অবস্থা দেখে মালকিন ঝুনা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ৷

ফোনিকে শান্ত করতে কুকুরটিকে গায়ে জল ঢালেন ৷ এরপর ফোনি-কে নিয়ে শহিদনগর পশু হাসপাতালে ছুটে যান। কিন্তু সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক কুকুরটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মালকিনের ঋণ এইভাবেই শোধ করতে এবং পরিবারকে এক বিষধর গোখরা সাপের কবল থেকে বাঁচাতে গিয়ে শেষমেশ নিজের প্রাণ হারাল ফোনি ৷ অন্যদিকে, সাপটিও মরে যায় ৷

পরবর্তীতে খবর পেয়ে 'স্নেক হেল্পলাইন'-এর একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং ঘটনা সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়। পোষা কুকুরটির মালকিন ঝুনা জেনা বলেন, "যখন কুকুর এবং সাপটির মধ্যে লড়াই চলছিল, তখন আমি গিয়ে ফোনিকে থামানোর চেষ্টা করি। অন্য কুকুরগুলি প্রথমে থাকলেও পরে ভয়ে পালিয়ে যায় । সাপটি মরে যায় ঠিকই কিন্তু ফোনিও আমাকে ছেড়ে চলে যায় । হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষরক্ষা হয়নি।"

পরবর্তীতে 'স্নেক হেল্পলাইন'-এর সাধারণ সম্পাদক শুভেন্দু মল্লিক বলেন, "এটি একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। কুকুরটির আকার ছোট হওয়ায় সাপটি সহজেই তাকে জখম করতে পেরেছে। সাপে কামড়ানোর পর শরীরে কখনোই জল ঢালা উচিত নয়; কারণ এতে শরীরের ভিতরে বিষের সঞ্চালন বেড়ে যায়। সাপে কামড়ানোর ঘটনায় সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি তবেই প্রাণীর জীবন চলে যাওয়ার ঝুঁকি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব ৷"

