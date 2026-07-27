আন্দোলন হলেই পুলিশ লাঠিচার্জ করবে, এটা গ্রহণযোগ্য নয় ! নিট-বিক্ষোভ নিয়ে কড়া সুপ্রিম কোর্ট

আন্দোলন হলেই পুলিশ লাঠিচার্জ করবে, এটা গ্রহণযোগ্য নয় ! নিট-বিক্ষোভ নিয়ে কড়া সুপ্রিম কোর্ট
আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিল, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করা সংবিধানপ্রদত্ত মৌলিক অধিকার । শুধুমাত্র আন্দোলন হচ্ছে বলেই পুলিশ অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করবে, তা কোনও ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় ।
By Sumit Saxena
Published : July 27, 2026 at 1:42 PM IST
নয়াদিল্লি, 27 জুলাই: নিট প্রশ্নফাঁসকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে ছাত্র আন্দোলনের আবহে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট । শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিল, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করা সংবিধানপ্রদত্ত মৌলিক অধিকার । শুধুমাত্র আন্দোলন হচ্ছে বলেই পুলিশ লাঠিচার্জ করবে বা অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করবে, তা কোনও ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় ।
সোমবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত-এর নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ নিট-সহ বিভিন্ন পরীক্ষায় অনিয়ম ও প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে হওয়া ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের 'অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ' এর অভিযোগ সংক্রান্ত একগুচ্ছ মামলার শুনানির সময় এই পর্যবেক্ষণ দেয় । বেঞ্চে ছিলেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং ভি মোহনা ।
'প্রতিবাদের অধিকার অস্বীকার করা যায় না'
শুনানিতে প্রধান বিচারপতি বলেন, "শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার সংবিধান নিশ্চিত করেছে । তা কোনও ভাবেই অস্বীকার করা যায় না । কেবল আন্দোলন হচ্ছে বলেই পুলিশের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করা যায় না ।"
আদালতের মতে, প্রতিবাদ গণতন্ত্রেরই অঙ্গ । তবে সেই প্রতিবাদ যেমন শান্তিপূর্ণ হওয়া উচিত, তেমনই আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে পুলিশের প্রতিক্রিয়াও হতে হবে সংযত ও নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ।
'আন্দোলন মানেই লাঠিচার্জ নয়'
মামলার শুনানিতে আদালত আরও বলে, "শুধু আন্দোলন হচ্ছে বলেই লাঠিচার্জ করা যাবে, এমন কোনও নীতি হতে পারে না । আবার আন্দোলনের নামে হিংসাও গ্রহণযোগ্য নয় । গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উভয় পক্ষেরই আত্মসংযম ও শৃঙ্খলা জরুরি ।"
প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, দেশজুড়ে বিক্ষোভ সামলাতে পুলিশের জন্য একটি অভিন্ন বা ইউনিফর্ম প্রোটোকল (Uniform Protocol) থাকা প্রয়োজন । দিল্লি বা কোনও একটি রাজ্যের বিষয় নয়, গোটা দেশের ক্ষেত্রেই একই নীতি অনুসরণ করা উচিত ।
'প্রতিবাদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা থাকা দরকার'
বেঞ্চ জানায়, তরুণ-তরুণীরা কোনও ইস্যুতে প্রতিবাদ করতে চাইলে প্রশাসনের উচিত তাদের জন্য উপযুক্ত জায়গা নির্ধারণ করা এবং অযথা বাধা সৃষ্টি না করা । তবে সেই সুযোগের অপব্যবহার করে যদি সমাজবিরোধীরা অশান্তি ছড়ায়, তা হলে তাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে ।
আদালতের কথায়, "প্রতিবাদ করার অধিকার রয়েছে । তাদের জন্য যথাযথ জায়গা থাকা উচিত । কিন্তু যদি কোনও অসামাজিক ব্যক্তি পরিস্থিতির সুযোগ নেয়, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া অবশ্যই সম্ভব ।"
পুলিশও আক্রান্ত, বলল অন্য পক্ষ
শুনানির সময় কয়েকজন আইনজীবী দাবি করেন, ছাত্র আন্দোলনের সময় বহু পুলিশকর্মীও আক্রান্ত হয়েছেন । এক আইনজীবী জানান, তিনি আন্দোলনে আক্রান্ত পুলিশকর্মীদের পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করছেন । তাঁদের দাবি, আন্দোলনের সময় পুলিশকে মারধর করা হয়েছে এবং সেই ঘটনার ভিডিয়োও প্রকাশ্যে এসেছে ।
এর পর বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী মন্তব্য করেন, "যে-ই হোন না কেন, প্রত্যেক মানুষের জীবন ও নিরাপত্তা সমান গুরুত্বপূর্ণ ।"
একই সঙ্গে আদালত জানতে চায়, বড় বিক্ষোভ সামলানোর সময় পুলিশকর্মীদের নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা - যেমন হেলমেট, সুরক্ষা সরঞ্জাম এবং নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) কেন সর্বত্র কার্যকর করা হয় না।
মঙ্গলবার বিস্তারিত শুনানি
মামলায় কেন্দ্রের হয়ে সওয়াল করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা । তিনি আদালতকে জানান, কেন্দ্র কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক অবস্থান নেবে না এবং নিরপেক্ষ ভাবে আদালতকে সহযোগিতা করবে ।
প্রধান বিচারপতিও স্পষ্ট করে দেন, এই মামলাকে সরকার বনাম আন্দোলনকারী হিসেবে দেখা উচিত নয় । যদি কোথাও পুলিশের বাড়াবাড়ি হয়ে থাকে, তা আদালত খতিয়ে দেখবে । একই সঙ্গে ভবিষ্যতে এ ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে কী ধরনের বাধ্যতামূলক নির্দেশিকা থাকা উচিত, তাও বিবেচনা করা হবে ।
নিট আন্দোলনের প্রেক্ষাপট
নিট প্রশ্নফাঁস এবং বিভিন্ন পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছাত্রদের বিক্ষোভ চলছে । দিল্লিতে সংসদ অভিমুখে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র মিছিল ঘিরে পুলিশ ও আন্দোলনকারীদের সংঘর্ষের অভিযোগ ওঠে । লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহারের অভিযোগও সামনে আসে । অন্যদিকে পুলিশের দাবি, বিক্ষোভের সময় বহু পুলিশকর্মী আক্রান্ত হয়েছিলেন ।
পরিস্থিতির জেরে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক আবেদন জমা পড়ে । সেই সব আবেদনেরই একসঙ্গে শুনানি শুরু করেছে দেশের শীর্ষ আদালত । মঙ্গলবার মামলার বিস্তারিত শুনানিতে পুলিশের ভূমিকা, আন্দোলনকারীদের অভিযোগ এবং ভবিষ্যতের জন্য অভিন্ন নির্দেশিকা-সব বিষয়েই গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ আসতে পারে বলে মনে করছে আইন মহল ।