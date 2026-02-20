Pax Silica জোটে অংশগ্রহণ India-র, সেমিকন্ডাক্টার তৈরিতে কতটা লাভ হবে ?
Published : February 20, 2026 at 3:31 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 ফেব্রুয়ারি : দিল্লির প্রগতি ময়দানে চলতে থাকা AI Impact Summit 2026 এর শেষ অর্থাৎ পঞ্চম দিনে AI রক্ষার্থে বড়সড় পদক্ষেপ নিল ভারত ৷ কেন্দ্রীয় তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের উপস্থিতিতে ভারত প্যাক্স- সিলিকা (Pax Silica) জোটে যোগদান করল ভারত ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছাড়াও ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গর সহ দুই দেশের শীর্ষ আধিকারিকরা ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৷ 2025 সালের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার নেতৃত্বে Pax Silica গঠন করা হয়েছিল ৷ এতদিন পর্যন্ত এই জোটের ছিল অস্ট্রেলিয়া, জাপান, সাউথ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, লন্ডন, ইজরায়েল, সংযুক্ত আরব আমিরসাহী, নেদারল্যান্ড, গ্রিস এবং কাতার ৷ এবার এই জোটের মধ্যে ঢুকল ভারত ৷ এছাড়াও, কানাডা, ইউরোপীয়ন ইউনিয়ন, তাইওয়ান এই জোটকে সমর্থন করলেও তারা এই স্বাক্ষর করেনি ৷
Pax Silica কী ?
পুরো বিষয়টির নেপথ্য নায়ক আমেরিকার ইকোনোমিক অ্যাফেয়ার্সের সচিব জেকব হেলবার্গ ৷ এই জোটটি তাঁর মস্তিষ্ক প্রসূত ৷ আগামী দিনে AI কে সমর্থন, তার নিরাপত্তা এবং AI এর জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য এই জোট তৈরি করা হয়েছে ৷
আমেরিকার স্টেট ওয়েবসাইটে এই সংক্রান্ত হেলবার্গের একটি বক্তব্য দেওয়া হয়েছে ৷ সেখানে হেলবার্গ বলেছেন, " যদি বিংশ শতাব্দী তেল ও স্টিলের উপর ভিত্তি করে চলে তাহলে একবিংশ শতাব্দী চলবে কম্পিউট এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় খনিজের উপর ভিত্তি করে ৷ আগামী দিনের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য উচ্চ ক্ষমতাশালী মডেল প্রস্তুত করতে যে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ প্রয়োজন তা এই জোটের মাধ্যমে সুরক্ষিত হবে ৷"
Pax Silica নামটি এসেছে দুটি ভাগে ৷ ল্যাটিন শব্দ Pax কথাটির অর্থ শান্তি এবং Silica হল একটি খনিজ ৷ যা সেমিকন্ডাক্টার চিপ তৈরিতে ব্যবহার করা হয় ৷ প্রতিটি ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের সেমিকন্ডাক্টার চিপই হল আসল প্রযুক্তি ৷ তুলনায় খুবই ছোটো এই হার্ডওয়ারটি স্মার্টফোন থেকে শুরু করে ইলেকট্রিক গাড়ি এবং সমস্তরকম AI ডিভাইসে ব্যবহার করা হয় ৷ Pax Silica জোট তৈরি হয়েছে তার মূল লক্ষ্য AI এর চিপ তৈরিতে খনিজ সংরক্ষণ, তার নিরাপত্তা এবং সঠিকভাবে AI প্রযুক্তিতে সেমিকন্ডাক্টারের ব্যবহার ৷
Pax Silica কী করবে?
বিস্তারিতভাবে বলতে হলে এই জোট একটি কমিটি গঠন করবে ৷ যেখানে এই জোটে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা থাকবেন ৷ তারা চিপ তৈরির প্রয়োজনীয় খনিজের সাপ্লাইচেইন-এর বিষয়টি নজরে রাখবেন ৷ এর ফলে একটি নির্দিষ্ট দেশের উপর অতিরিক্ত চাপ কমানো সম্ভব হবে ৷ এবং প্রডাকশনের একটি মজবুত নেটওয়ার্ক তৈরি করা সম্ভব হবে ৷
কেন Pax Silica গুরুত্বপূর্ণ ?
এই জোট তৈরি করার পিছনে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন ৷ গোটা বিশ্বের ক্রিটিক্যাল মিনারেল সাপ্লাই নিয়ন্ত্রণ করে মূলত চিন ৷ এবং বেজিং সব থেকে বেশি বিশ্বের রেয়ার আর্থ এলিমেন্ট (REE) উৎপাদন করে ৷ যেগুলি বৈদ্যুতিন গাড়ি বা স্মার্টফোন তৈরিতে ব্যবহার করা হয় ৷ একটি রিপোর্টে দেখা গিয়েছে চিন প্রতিবছর 2 লাখ 70 হাজার টন রেয়ার আর্থ এলিমেন্ট উৎপাদন করে ৷ কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে চিন ও আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য নিয়ে জটিলতা বেড়েছে ৷ সেই আবহে চিন আমেরিকাকে REE পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে ৷ এর ফলে সেমিকন্ডাক্টার তৈরিতে সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে আমেরিকার সংস্থাগুলিকে ৷ এবং স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, বৈদ্যুতিন গাড়ি সহ AI নির্ভর ডিভাইস তৈরিতে সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে আমেরিকার সংস্থাগুলিকে ৷ আর সেইকারণে চিনের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে Pax Silica জোট করতে উদ্যোগী হন জেকব হেলবার্গ ৷
ভারতের যোগদান কেন গুরুত্বপূর্ণ ?
Pax Silica গত বছরের ডিসেম্বরে তৈরি হলেও ভারত প্রথমে ওই জোটে অংশগ্রহণ করেনি ৷ তার মূল কারণ আমেরিকা ও দিল্লির মধ্যে সেই সময় উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ৷ অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, ভারতে এই মুহূর্তে 10 টি সেমিকন্ডাক্টার ফ্রেব্রিকেশন প্ল্যান্ট রয়েছে এবং আগামীদিনে আরও বৃদ্ধি পাবে ৷ ফলে তার জন্য প্রয়োজন REE ৷ আর সেইকারণে খনিজের সঠিক জোগান পাওয়ার জন্য এই জোটে অংশগ্রহণ করা অতি গুরুত্বপূ্র্ণ ৷