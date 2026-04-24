হাইকোর্টে খারিজ আগাম জামিনের আবেদন, হিমন্ত-মামলায় আরও বিপাকে পবন

তাঁর আগাম অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেছিল তেলেঙ্গানা ৷ এরপর সুপ্রিম কোর্ট হয়ে মামলা গড়ায় অসম হাইকোর্টে ৷

জামিনের আবেদন খারিজ পবন খেরার (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 24, 2026 at 4:15 PM IST

গুয়াহাটি, 24 এপ্রিল: অসমের মুখ্য়মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ও তাঁর স্ত্রী রিণিকির দায়ের করা এফআইআর সংক্রান্ত বিষয়ে বড় ধাক্কা কংগ্রেস নেতা পবন খেরার ! শুক্রবার তাঁর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল গুয়াহাটি হাইকোর্ট ৷ স্বভাবতই কংগ্রেসের এই প্রবীণ নেতার গ্রেফতারির আশঙ্কা আরও বাড়ল ৷

এর আগে তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট এক সপ্তাহের জন্য তাঁকে আগাম অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছিল ৷ তাতে স্থগিতাদেশ জারি করে সুপ্রিম কোর্ট ৷ পবন খেরা যদি অসমের কোনও আদালতে আগাম জামিনের আবেদন জানাতে চান তাতে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ বাধা হয়ে দাঁড়াবে না বলে জানানো হয়েছিল ৷ এই মর্মে গুয়াহাটি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পবন ৷ বিচারপতি পার্থজ্যোতি সাইকিয়ার ডিভিশন বেঞ্চ গত 21 এপ্রিল বিস্তারিত শুনানি হয় ৷ দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পর রায় দান স্থগিত রেখেছিল ডিভিশন বেঞ্চ।

এদিন রায় দিল আদালত ৷ পবন খেরার পক্ষে আদালতে সওয়াল করেন প্রবীণ আইনজীবী তথা কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিংভি। এর আগে, গত 10 এপ্রিল তেলেঙ্গানা হাইকোর্ট পবন খেরাকে এক সপ্তাহের জন্য 'ট্রানজিট আগাম জামিন' মঞ্জুর করেছিল ৷ তাঁকে সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদনের অনুমতি দিয়েছিল। অসম পুলিশ ওই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে।

গত 15 এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট এক অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মাধ্যমে তেলেঙ্গানা হাইকোর্টের দেওয়া আগাম জামিনের উপর স্থগিতাদেশ জারি করে। এরপর আদালতের জারি স্থগিতাদেশ প্রত্যাহারের আর্জি জানিয়েছিলেন পবন ৷ গত 17 এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট পবনের সেই আবেদনটিও খারিজ করে দেয় ৷ এমতাবস্থায় পবন খেরা আগাম জামিনের জন্য গুয়াহাটি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। কিন্তু আদালতের রায় তাঁর উপর চাপ আরও বাড়াল ৷

উল্লেখ্য, অসম বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার চলাকালীন এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে হিমন্তের স্ত্রী রিণিকিকে নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করেন পবন ৷ তিনি জানান, ভারত ছাড়া আরও তিনটি দেশের পাসপোর্ট আছে হিমন্ত-জায়ার কাছে ৷ শুধু তাই নয়, দুবাইতে তাঁর নামে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি আছে ৷ সেই সম্পত্তির উল্লেখ হিমন্ত নিজের নির্বাচনী হলফনামায় করেননি ৷ কড়া প্রতিক্রিয়া দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ পবনের নামে এফআইআর করেন রিণিকি ৷ তাছাড়া পবনকে আক্রমণ করতে গিয়ে বেশ কয়েকটি আপত্তিকর মন্তব্যও করেন হিমন্ত ৷ পাশাপাশি পবনের খোঁজে দিল্লি যায় অসম পুলিশ ৷ সেসময় বাড়ি ছিলেন না পবন ৷ এরপর থেকেই একাধিক আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন পবন খেরা ৷

