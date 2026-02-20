ভুল হলফনামা দিয়ে ভোটে জিতে মন্ত্রী, 42 বিধায়ককে নোটিশ পাঠাল হাইকোর্ট

ভুল হলফনামা দিয়ে ভোটে জিতে মন্ত্রী, 42 বিধায়ককে নোটিশ পাঠাল হাইকোর্ট
বিহারে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকার গড়েছে বিজেপি ৷ এদিকে এই ভোটে বহু জয়ী বিধায়ক তাঁদের হলফনামায় মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন ৷
Published : February 20, 2026 at 7:23 PM IST
পটনা, 20 ফেব্রুয়ারি: নির্বাচন মিটেছে ৷ ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি-জেডিইউ সরকার ৷ এদিকে ভোটে লড়ার হলফনামায় ভুল, মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগ উঠল বহু বিধায়কের বিরুদ্ধে ৷ অনেকে হলফনামায় অসম্পূর্ণ তথ্য দিয়েছেন ৷ এমন সব ভুলে ভরা হলফনামা নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা পড়েছে ৷ ভোট পরিচালন সংস্থা সেই হলফনামায় ছাড়পত্র দিয়েছে এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হয়েছেন বিধায়করা ৷
বিহারে বিধানসভা ভোটের আড়াই মাস পর হলফনামায় মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগে প্রায় 42 জন বিধায়ককে নোটিশ পাঠাল পটনা হাইকোর্ট ৷ এই অভিযোগ নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রের পরাজিত প্রার্থীরা ৷ তাঁদের অভিযোগ, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় হলফনামা জমা দেওয়ার সময় জয়ী প্রার্থীরা ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করেছেন ৷ এভাবে নির্বাচনে বেনিয়ম হয়েছে বলেও অভিযোগ তাঁদের ৷
এই মামলার প্রাথমিক শুনানির পর পটনা হাইকোর্ট আবেদনে উল্লিখিত অভিযুক্ত বিধায়কদের কাছ থেকে জবাব চায় ৷ অর্থ ও শক্তি মন্ত্রী বিজেন্দ্র প্রসাদ যাদব, প্রাক্তন মন্ত্রী জিবেশ মিশ্র, বিধায়ক চেতন আনন্দ এবং আরজেডি বিধায়ক অমরেন্দ্র প্রসাদের মতো তাবড় নেতারা রয়েছেন ৷
আদালতের জানিয়েছে, সঠিক তথ্য দিয়ে নির্বাচনের হলফনামা জমা দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ ৷ এটা গণতন্ত্রের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ৷ পটনা হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, "একজন প্রার্থীর সম্পত্তি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য অবশ্যই নির্ভুল হওয়া উচিত ৷ নির্বাচনী হলফনামায় মিথ্যা তথ্য দেওয়াটা একটা গুরুতর বিষয় ৷ কারণ, এই হলফনামা থেকে ভোটাররা প্রার্থীর সম্পর্কে জানতে পারেন ৷ সেই তথ্যের ভিত্তিতেই প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার বিষয়টি স্থির করে জনগণ ৷"
আবেদনকারীদের অভিযোগ, একাধিক জয়ী প্রার্থী তাঁদের হলফনামায় সম্পত্তি, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং জন্মের তারিখ ঠিক করে জানাননি ৷ তাঁরা আরও দাবি করেছেন, এইসব ভুল তথ্য সত্ত্বেও তাঁদের নির্বাচনে লড়তে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ কমিশন এই হলফনামাগুলির যথেষ্ট স্ক্রুটিনি করেনি ৷ তথ্যগুলি খতিয়ে দেখেনি ৷ কিন্তু এই ভুল-অসম্পূর্ণ তথ্য সংবলিত হলফনামার ভিত্তিতে তাঁরা ভোট পেয়েছেন ৷ ভোটে জিতে বিধায়ক হয়েছেন তাঁরা ৷ অনেক আবার মন্ত্রীও হয়েছেন ৷
তাই ন্যায়বিচার চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন পরাজিত প্রার্থীরা ৷ হলফনামায় গাফিলতি থাকায় নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা ৷ গত বছরের 11 নভেম্বর বিহারের 243টি আসনে বিধানসভা নির্বাচন হয় ৷ 14 নভেম্বর ভোটগণনা ও ফলপ্রকাশ ৷ বিজেপি 89টি, জেডি (ইউ) 85টি, রাষ্ট্রীয় জনতা দল 25, লোক জনশক্তি পার্টি 19টি আসনে জয়ী হয় ৷ ফের মুখ্যমন্ত্রী হন জেডি(ইউ) প্রধান নীতীশ কুমার ৷