নিয়োগ দুর্নীতিতে রণক্ষেত্র পটনা ! ছাত্র বিক্ষোভ রুখতে জলকামান পুলিশের

নিয়োগ দুর্নীতিতে রণক্ষেত্র পটনা ! ছাত্র বিক্ষোভ রুখতে জলকামান পুলিশের
বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরির বাসভবন ঘেরাও অভিযানে ছাত্ররা ভেঙে ফেলে পুলিশের ব্যারিকেড ৷ এরপরই বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ বাঁধে। মুহূর্তেই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় পটনা।
Published : August 25, 2026 at 3:50 PM IST
পটনা, 25 অগস্ট: ছাত্র বিক্ষোভে ঝাড়খণ্ডের পর এবার উত্তাল বিহার ৷ সরকারি চাকরির পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে মঙ্গলবার রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে বাংলার প্রতিবেশী রাজ্য ৷ বিক্ষোভরত পড়ুয়াদের আটকাতে জলকামান ব্যবহার করে পুলিশ ।
বিহারের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা (বিপিএসসি) বাতিলের দাবি নিয়ে বেশ ক'য়েকদিন ধরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন পরীক্ষার্থীরা। পরীক্ষায় অনিয়ম এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগও করেছেন তাঁরা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরির বাসভবন ঘেরাও অভিযানের ডাক দেওয়া হয় ৷ সেইমতো মিছিল পটনার গান্ধি ময়দান থেকে শুরু করে ডাক বাংলো ক্রসিং-এ পৌঁছলে পরিস্থিতি সামাল দিতে পদক্ষেপ করে পুলিশ ৷
আজ মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও অভিযানে যোগ দেওয়া ছাত্রছাত্রীরা হাতে তেরঙা পতাকা নিয়ে এগোতে শুরু করেন ৷ ডাক বাংলো ক্রসিং-এ আসতেই পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের ধস্তাধস্তি শুরু হয় ৷ বিক্ষোভকারীরা ব্যারিকেড ভেঙে ফেলে। পাল্টা আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে জলকামান ব্যবহার করে পুলিশ ৷ পিছু না-হটে তাঁরা পাল্টা 'রেইন ড্যান্স' (বৃষ্টির মধ্যে নাচ) শুরু করেন। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। মুহূর্তেই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় পটনা ।
এই খণ্ডযুদ্ধে পটনা পুলিশের ডিএসপি কামাখ্যা নারায়ণের নাকে আঘাত লাগে বলে জানা গিয়েছে ৷ বিক্ষোভ চলাকালীন ছাত্ররা পাথর ছুড়তে থাকে। তাতেই আহত হন ডিএসপি । সূত্রের খবর, তাঁর নাক ভেঙে গিয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই আটক করা হয় বেশ ক'য়েকজন বিক্ষোভকারীকে। পাশাপাশি, শহরের সমস্ত মোড়ে মোড়ে বিপুল পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। ডাক বাংলো ক্রসিংয়ে সিআরপিএফ (CRPF) ও আরএএফ (RAF) সহ অতিরিক্ত বাহিনীও মোতায়েন রয়েছে ৷
এই ঘটনায় আইসা (অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ইউনিয়ন)-র রাজ্য সহসভাপতি সাবা আফরিন জানান, তাঁরা বিভিন্ন পরীক্ষায় নিয়মকানুন ও স্বচ্ছতার দাবিতে এবং শিক্ষক নিয়োগ একটি পরীক্ষা নেওয়ার দাবিতে 10 দিন ধরে বিক্ষোভ করছেন ৷ সরকার বিষয়টি ভালো করে জানে। সরকারের সঙ্গে আলোচনাও হয়েছিল ৷ কিন্তু কোনও সমঝোতায় পৌঁছনো যায়নি ৷ তাই এখন গণতান্ত্রিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করতে তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রশাসনের উচিত তাঁদের মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে যেতে দেওয়াম। তা না হলে প্রতিনিধিদলের সদস্যরা যাতে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন পর্যন্ত যেতে পারেন সেই ব্য়বস্থা করা উচিত ।
13-দফা দাবিতে বিহারে ছাত্র বিক্ষোভ
ছাত্রনেতা আমান কুমার এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। 15টিরও বেশি ছাত্র সংগঠনের রয়েছে । মোট তেরোটি দাবিতে হচ্ছে আন্দোলন ৷
- 70তম বিপিএসসি পরীক্ষা পুনরায় নিতে হবে ৷
- 1799 জন ইন্সপেক্টর নিয়োগ পরীক্ষা বাতিলের দাবি ৷
- TRE-4 শিক্ষক নিয়োগে একটি পর্যায়ে পরীক্ষা নিতে হবে ৷
- বিএসএসসি-র স্থগিত পরীক্ষাগুলির দ্রুত আয়োজনের দাবি ৷
- অবিলম্বে BET পরীক্ষা প্রক্রিয়া শুরু করার দাবি।
- লাইব্রেরিয়ান ও অন্য সরকারি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে ৷
- স্বচ্ছতার স্বার্থে, পরীক্ষা শেষে প্রার্থীদের প্রশ্নপত্র, উত্তরপত্র এবং ওএমআর শিট দেওয়ার দাবি ৷
- সরকারি নিয়োগ পরীক্ষার জন্য একটি নির্দিষ্ট বার্ষিক ক্যালেন্ডার থাকা উচিত।
- প্রশ্নপত্র ফাঁস ও পরীক্ষায় কারচুপির জন্য যারা দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ৷
- বয়সসীমা, বাসস্থান নীতি এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিচারাধীন নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে নীতি প্রণয়নের দাবি।
बिहार में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में विलंब, निरंतर पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने एवं परिणाम जारी होने में हो रही देरी को लेकर छात्र व अभ्यर्थियों में व्याप्त गहरे असंतोष, चिंता और उनकी मांगों को सुनने व उन्हें पूर्ण करने को लेकर मुख्यमंत्री, बिहार को पत्र लिख सरकार को यथास्थिति से… pic.twitter.com/gMQWh3stia— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) August 24, 2026
এদিকে বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরিকে চিঠি লিখে সরকারকে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁদের দাবিদাওয়া পূরণের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনিও বিপিএসসি, বিএসএসসি, সাব-ইনস্পেক্টর, কনস্টেবল নিয়োগ-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় স্বচ্ছতার পাশাপাশি বিগত পরীক্ষাগুলিতে যে অভিযোগ উঠেছে, তার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করেছেন।