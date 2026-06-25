পাসপোর্ট কেবল বিদেশ ভ্রমণের নথি, নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়; বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে বিতর্ক

পাসপোর্ট কেবল বিদেশ ভ্রমণের নথি, নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়; বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে বিতর্ক
ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য কোন কোন নথি তবে ব্যবহার করা যেতে পারে, তা নিয়েও ফের বিতর্কের সূত্রপাত ৷
Published : June 25, 2026 at 12:13 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 জুন: ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রামাণ্য নথি নিয়ে ফের বিতর্ক ৷ ভারতীয় পাসপোর্ট মূলত ভ্রমণের নথি ৷ তা নাগরিকত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। এমনটাই জানাল বিদেশ মন্ত্রক ৷ বুধবার ‘14তম পাসপোর্ট সেবা দিবস’ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিদেশ মন্ত্রকের (MEA) এক শীর্ষ আধিকারিকের এই মন্তব্যে ফের নয়া বিতর্ক দানা বেঁধেছে ৷
ওই আধিকারিক জানান, নথিপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই-বাছাইয়ের পরেই পাসপোর্ট ইস্যু করা হয় ৷ তবে এর মূল উদ্দেশ্য হল আন্তর্জাতিক ভ্রমণ সহজ করা এবং বিদেশি পাসপোর্ট রয়েছে এমন ব্যক্তির জাতীয়তা প্রমাণ করা। বিদেশ মন্ত্রকের মতে, যদিও একাধিক সরকারি সংস্থার তথ্যের ভিত্তিতে যথাযথ যাচাই-প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরেই পাসপোর্ট প্রদান করা হয়, তবুও আইনের দৃষ্টিতে এটি নাগরিকত্বের নথি নয় ৷ সারা দেশে পাসপোর্ট পরিষেবার সম্প্রসারণের বিষয়টি তুলে ধরার পাশাপাশি, বিদেশ মন্ত্রক পাসপোর্ট পরিষেবাকে আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের—যেমন চিপ-ভিত্তিক ই-পাসপোর্ট চালু করা কথাও উল্লেখ করেছে ৷
পাসপোর্ট নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়, এই বিষয়টি সামনে আসার পরই নয়া প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে নাগরিকত্বের প্রামাণ্য নথি নিয়ে ৷ ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য কোন কোন নথি তবে ব্যবহার করা যেতে পারে, তা নিয়েও বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। আইন বিশেষজ্ঞ এবং সরকারি নথিপত্র অনুযায়ী, জন্মসূত্রে ভারতীয় নাগরিকদের জন্য ভারতে নাগরিকত্বের কোনও একক বা সর্বজনীন নথি নেই। আধার কার্ড, প্যান কার্ড এবং ভোটার পরিচয়পত্রের মতো নথিগুলি নির্দিষ্ট কিছু কাজে ব্যবহৃত হলেও, এগুলো এককভাবে নাগরিকত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয় না ৷
শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা আদিত্য ঠাকরে সরকারের এই অবস্থানের বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ৷ তাঁর দাবি, পুলিশি যাচাইকরণ এবং ব্যাপক পরীক্ষার পরেই পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়। তিনি বলেন, "এই ধরনের মন্তব্যের ফলে আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতীয় পাসপোর্টের মর্যাদা বা অবস্থান নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে।"
তিনি প্রশ্ন তোলেন, "বিদেশ মন্ত্রক যদি মনে করে যে পাসপোর্ট নাগরিকত্বের কোনও নথি নয়, তবে পাসপোর্ট প্রদানের আগে পুলিশ কী যাচাই করে ? আমাদের দেশ কি অভারতীয়দেরও ভ্রমণ নথি হিসেবে পাসপোর্ট দেয় ? এই ঘোষণার ফলে অন্যান্য দেশের মনে কি এমন সন্দেহের সৃষ্টি হবে না যে, অভারতীয়রাও ভ্রমণ নথি হিসেবে ভারতীয় পাসপোর্ট পেতে পারে ?" তিনি আরও বলেন, "অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর বিদেশ নীতির বাইরেও, বিদেশ মন্ত্রক আর কতটা অযৌক্তিক আচরণ করতে পারে ?"
বিশিষ্ট চিত্রনাট্যকার ও গীতিকার জাভেদ আখতারও বিদেশ মন্ত্রকের এই দাবি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ৷ বিষয়টিকে "অযৌক্তিক" বলেও অভিহিত করেন তিনি। এক্স-এর পোস্টে আখতার লিখেছেন, "বিদেশ মন্ত্রক বলছে, পাসপোর্ট হল ভ্রমণের নথি মাত্র, নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। সত্যিই কি তাই ? তাহলে কি তারা এমন কিছু মানুষকে এই ভ্রমণ নথি প্রদান করছে যাদের ভারতীয় নাগরিক হওয়া সম্পর্কে তারা পুরোপুরি নিশ্চিত নয় ? বিষয়টি অযৌক্তিক।"
জানা গিয়েছে, বিদেশ মন্ত্রকের এই বক্তব্যের ভিত্তি হল 'পাসপোর্ট আইন, 1967'-এর 20 নম্বর ধারা। এই ধারায় ভারত সরকারকে এমন কোনও ব্যক্তিকে পাসপোর্ট প্রদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যিনি ভারতের নাগরিক নন ৷ যদি সরকার মনে করে যে তা জনস্বার্থে করা প্রয়োজন তবে তাকে পাসপোর্ট দিতেই পারে সরকার।
ওই 20 নম্বর ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, "কেন্দ্রীয় সরকার এমন কোনও ব্যক্তিকে পাসপোর্ট বা ভ্রমণ নথি প্রদান করতে পারে বা প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারে যিনি ভারতের নাগরিক নন ৷ যদি সরকার মনে করে যে জনস্বার্থে এমনটা করা প্রয়োজন তবেই করা যায়।"