ট্রেনে 12 ঘণ্টা পড়ে রইল ক্যানসার আক্রান্ত যাত্রীর দেহ ! বারবার অভিযোগেও হেলদোল নেই রেলের
Body of cancer patient: শেষ পর্যন্ত রেলমন্ত্রীকে সমাজমাধ্যমে বিষয়টি জানানো হলে নড়েচড়ে বসে রেল প্রশাসন । ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে যাত্রীদের মধ্যে ।
Published : October 25, 2026 at 5:08 PM IST
জামশেদপুর, 25 অক্টোবর: চলন্ত ট্রেনে মৃত্যু হল ক্যানসার আক্রান্ত এক যাত্রীর । অভিযোগ, তার পরেও প্রায় 12 ঘণ্টা ধরে মৃতদেহ নিয়েই চলল মুম্বই-হাওড়া গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস । বারবার রেলকর্মীদের জানানো হয়েছিল, চিকিৎসার সাহায্য চাওয়া হয়েছিল, মৃতদেহ নামানোরও আবেদন জানিয়েছিলেন সহযাত্রীরা । কিন্তু অভিযোগ, দীর্ঘক্ষণ কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি । শেষ পর্যন্ত রেলমন্ত্রীকে সমাজমাধ্যমে বিষয়টি জানানো হলে নড়েচড়ে বসে রেল প্রশাসন । ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে যাত্রীদের মধ্যে ।
মৃতের নাম বিনোদ পাসওয়ান । পশ্চিমবঙ্গের ভাটপাড়ার বাসিন্দা তিনি । মুম্বইয়ের একটি ক্যানসার হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে হাওড়া ফিরছিলেন গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসে । ট্রেন নম্বর 12859। যাত্রাপথেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে ।
অভিযোগ, শনিবার সকাল 8টা নাগাদ মৃত্যু হয় বিনোদের । এর পর পরিবারের সদস্যেরা একটি চাদর দিয়ে তাঁর দেহ ঢেকে দেন । সহযাত্রীরা বিষয়টি জানতে পেরে ট্রেনের টিকিট পরীক্ষক বা টিটিই-কে খবর দেন । তাঁদের দাবি ছিল, দ্রুত চিকিৎসাকর্মীদের সাহায্য ডাকা হোক এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দেহটি পরবর্তী উপযুক্ত স্টেশনে নামানো হোক ।
কিন্তু অভিযোগ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেলেও পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়নি । সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মৃতদেহ নিয়েই যাত্রা করতে বাধ্য হন সহযাত্রীরা । ট্রেনের কামরায় এমন পরিস্থিতিতে আতঙ্ক ও অস্বস্তি ছড়ায় । রেলকর্মীদের বারবার জানিয়েও সুরাহা না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়তে থাকে যাত্রীদের মধ্যে ।
পরিস্থিতি আরও দুর্বিষহ হয়ে ওঠে ট্রেনের দেরির কারণে । গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস নির্ধারিত সময়ের প্রায় 12 ঘণ্টা পিছিয়ে চলছিল বলে অভিযোগ । ফলে এমনিতেই দীর্ঘ যাত্রায় ক্লান্ত যাত্রীদের দুর্ভোগ আরও বাড়ে । তাঁদের অভিযোগ, ট্রেনটি একাধিক বড় স্টেশন পেরিয়ে গেলেও মৃতদেহ নামানো বা প্রয়োজনীয় সহায়তার ব্যবস্থা করতে কোনও রেলকর্তাকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি ।
রেলমন্ত্রীকে পোস্ট, তার পরেই তৎপরতা
যাত্রীদের অভিযোগ, বারবার অনুরোধ জানিয়েও কাজ না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে এক জন রেলমন্ত্রীকে সমাজমাধ্যমে বিষয়টি জানিয়ে পোস্ট করেন । এর পরেই রেল প্রশাসনের তৎপরতা বাড়ে বলে দাবি যাত্রীদের । সন্ধ্যা 7টার পর বিষয়টি চক্রধরপুর রেল ডিভিশনের নজরে আসে । ওই ডিভিশনের অধীন স্টেশনগুলিকে সতর্ক করা হয় । পরে ট্রেনটি টাটানগর স্টেশনে পৌঁছলে রেল সুরক্ষা বাহিনী এবং জিআরপির কর্মীরা কামরা থেকে মৃতদেহটি নামান ।
টাটানগর আরপিএফ পোস্টের ইনচার্জ রাকেশ মোহন জানান, ঘটনাটি অন্য একটি রেল ডিভিশনের এলাকায় ঘটেছিল । চক্রধরপুর ডিভিশন সন্ধ্যা 7টার পরে বিষয়টি জানতে পারে । তার পরেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয় । টাটানগরে ট্রেন পৌঁছলে জিআরপি ও আরপিএফের কর্মীরা দেহটি নামিয়ে নেন ।
পরিবারের হাতে দেহ তুলে দিল পুলিশ
আরপিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিনোদ পাসওয়ান মুম্বইয়ের একটি ক্যানসার হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন । তাঁর চিকিৎসা সংক্রান্ত নথিপত্র পরীক্ষা করার পর দেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় । মৃতের ছেলে রাহুল পাসওয়ান টাটানগর জিআরপিকে লিখিত ভাবে জানিয়েছেন, তাঁরা একটি বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্সে বাবার দেহ নিয়ে যাবেন । সেই অনুযায়ী দেহ নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় ।
প্রশ্নের মুখে রেলের ভূমিকা
এই ঘটনা ঘিরে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, ট্রেনে কোনও যাত্রীর মৃত্যু হলে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে এতটা সময় লাগল কেন ? সহযাত্রীরা যদি সত্যিই বারবার অভিযোগ জানিয়ে থাকেন, তা হলে তাঁদের আবেদন কেন দ্রুত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হল না, সেই প্রশ্নও উঠছে ।
রেল কর্তৃপক্ষের তরফে এখনও পর্যন্ত অভিযোগের বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা সামনে আসেনি । চক্রধরপুর ডিভিশনের বক্তব্য অনুযায়ী, সন্ধ্যার পরে তারা বিষয়টি জানতে পারে । ফলে ট্রেনের অন্য ডিভিশনে প্রথম অভিযোগ কখন জানানো হয়েছিল এবং সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কী পদক্ষেপ করা হয়েছিল, তা স্পষ্ট নয় । তবে দীর্ঘ যাত্রাপথে কোনও যাত্রীর মৃত্যু হলে মৃতদেহের প্রতি মর্যাদা বজায় রাখা, পরিবারের পাশে দাঁড়ানো এবং সহযাত্রীদের দুর্ভোগ কমাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি । গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসের এই ঘটনা সেই দায়িত্ব পালনের পদ্ধতি নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিল ।