ট্রেন থেকে উধাও সিট ! পড়ে রয়েছে শুধুই কাঠামো

ট্রেন থেকে উধাও সিট ! পড়ে রয়েছে শুধুই কাঠামো
SEATS MISSING FROM BIHAR TRAIN: বেশ কিছু কোচে শুধু আসনের কাঠামো পড়ে আছে ৷ আবার কিছু সিট সম্পূর্ণ ভাঙা। তা সত্ত্বেও ট্রেনটি চলাচল করছে ৷
Published : November 2, 2026 at 7:53 PM IST
পটনা, 2 নভেম্বর: রেল কর্তৃপক্ষ ক্রমাগত যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, ট্রেনের আধুনিকীকরণ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতির দাবি করলেও বাস্তবের চিত্র অন্য কথা বলছে। বিহারের দানাপুর রেলওয়ে বিভাগের আরা-পটনা মেমু যাত্রীবাহী ট্রেনের ছবি রেলের এই দাবিগুলি নিয়েই বিস্তর প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। 63214 নম্বর ট্রেনে দেখা গেল, বেশ কয়েকটি কোচে যাত্রীদের বসার আসনই নেই ! সিটের কাঠামো পড়ে থাকলেও গায়েব বসার জায়গা !
দেখা গিয়েছে, বেশ কিছু কোচে শুধু আসনের কাঠামো পড়ে আছে ৷ আবার কিছু সিট সম্পূর্ণ ভাঙা। তা সত্ত্বেও ট্রেনটি চলাচল করছে ৷ ফলে চরম অসুবিধার সম্মুখীন নিত্যযাত্রীরা ৷ তাঁদের ভোগান্তি চরমে উঠেছে ৷ আরা এবং পটনার মধ্যে চলাচলকারী এই মেমু ট্রেনটিতে প্রতিদিন বহু চাকুরিজীবী, ছাত্র, ব্যবসায়ী এবং সাধারণ যাত্রী যাতায়াত করেন ৷ তাঁরা জানিয়েছেন, ট্রেনটিতে এমনিতেই অতিরিক্ত ভিড় হয় ৷ এমনকী দেরিও করে ট্রেনটি। এর উপর বসার সুব্যবস্থা না থাকায় যাতায়াত আরও কঠিন হয়ে পড়েছে।
সিট না থাকায় যাত্রীদের কার্যত দাঁড়িয়েই ভ্রমণ করতে হচ্ছে দিনের পর দিন। বিশেষ করে বয়স্ক, মহিলা এবং যাঁরা দূরে ভ্রমণ করছেন, তাঁরা বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। নিত্যযাত্রী দুর্গেশ কুমার বলেন, "রেল কর্তৃপক্ষ এই সমস্যার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না। যাত্রীদের যাতায়াত করতে এমনকী বসতেও যথেষ্ট অসুবিধা হয়।"
নিত্যযাত্রীদের কথায়, "অনেক কোচে সিট ভাঙা, আবার অন্যগুলিতে সিট একেবারেই নেই। যাত্রীরা পুরো ভাড়া দেন, অথচ তাঁরা ঠিকমতো বসার জায়গাও পান না। অভিযোগ করা সত্ত্বেও সমস্যার কোনও সমাধান হয় না। গত দু'দিন ধরে আমি ট্রেনের সিটের এই শোচনীয় অবস্থা দেখে আসছি।"
ঘটনাটি রেলওয়ের নিরাপত্তা ও নজরদারি ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। ট্রেনের কোচ থেকে সিটগুলি কীভাবে উধাও হয়ে গেল ? যদি সিটগুলি চুরি হয়ে থাকে, তাহলে এর জন্য কে দায়ী ? রেল ইয়ার্ড এবং রক্ষণাবেক্ষণের জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এমন ঘটনা ঘটছে ? রেলওয়ের সম্পত্তির নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আরপিএফ এবং জিআরপির কাজ নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে ৷ যখন রেলের কোচের সিটই নিরাপদ নয়, তখন নিরাপত্তা তদারকি নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক বলেও যাত্রীদের মত ৷
দানাপুর বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার বিনোদ কুমারকে যখন এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়, তিনি বলেন, "ট্রেনের আসনগুলি বসার পক্ষে অনুপযুক্ত । তদন্তের পাশাপাশি দ্রুত প্রতিকারেরও ব্যবস্থা হবে। সংশ্লিষ্ট কোচটি ট্রেন থেকেই সরিয়ে ফেলা হবে। প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে আমাদের কোনও কর্মীর অবহেলার জেরে এই ঘটনা ঘটেছে।" রেলওয়ের জনসংযোগ আধিকারিকও জানান, সমস্যাটি শীঘ্রই সমাধান করা হবে।