উড়ানের ঠিক আগেই আপদকালীন দরজা খুললেন যাত্রী ! মুম্বইগামী বিমানে আতঙ্ক
বারাণসী বিমানবন্দরে উড়ানের ঠিক আগে মুম্বইগামী বিমানের আপদকালীন দরজা খুলে দেন এক যাত্রী ৷ ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা ৷
Published : November 4, 2025 at 3:14 PM IST
বারাণসী, 4 নভেম্বর: উড়ানে বাকি মাত্র কয়েক মিনিট ৷ ঠিক তার আগে আপদকালীন দরজা খুলে দিলেন এক যাত্রী ! সোমবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের লাল বাহাদুর শাস্ত্রী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৷ বারাণসীতে পৌঁছতে বা সেখান থেকে অন্যত্র যেতে এই বিমানবন্দরটি ব্যবহার করেন যাত্রীরা ৷ এদিনের ঘটনায় নিমেষের মধ্যে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বিমানে থাকা যাত্রী থেকে শুরু করে কর্মীরা ৷
মুম্বই থেকে সন্ধ্যা 6টা 20 মিনিটে এসে পৌঁছয় আকাশা এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট QP 1498 বিমান ৷ সন্ধ্যা 6টা 45 মিনিটে বিমানটি ফিরে যাওয়ার কথা ছিল ৷ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্য়ে বোর্ডিং প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যায় ৷ বিমানটি রানওয়ের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় এক যাত্রী আচমকাই বিমানের আপদকালীন দরজা খোলার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ ৷
জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত যাত্রীর নাম সুজিত সিং ৷ তিনি জৌনপুর জেলার বাদশাহপুরের বাসিন্দা ৷ তাঁর এই কর্মকাণ্ডে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা ৷ ঘটনাটি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে বিমানের পাইলটের কাছে খবর যায় ৷ পরিস্থিতির বিচারে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল (ATC)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন চালক এবং বিমানটিকে অগত্যা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ।
দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন নিরাপত্তা কর্মী এবং বিমানবন্দর কর্মীরা ৷ অভিযুক্ত যাত্রীকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় । বিমানটিকে পরীক্ষা নিরিক্ষা করার জন্য সমস্ত যাত্রীদের বিমান থেকে নামিয়ে দেওয়া হয় ৷ এরপর নির্ধারিত সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা পর বিমানটি সোমবার সন্ধ্যা 7টা 45 মিনিটে মুম্বইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ।
ঘটনা প্রসঙ্গে ফুলপুর থানার আধিকারিক প্রবীণ সিং বলেন, "অভিযুক্ত যাত্রীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে ৷ কেন তিনি এই ধরনের ঘটনা ঘটালেন, তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে ৷ জিজ্ঞাসাবাদের সময় অভিযুক্ত পুলিশকে জানান তিনি ভুল করে দরজা খুলে দিয়েছিলেন ৷ ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু করেননি তিনি ৷ গভীর রাতে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ।" উল্লেখ্য, বারাণসী বিমানবন্দরে এই ধরনের ঘটনা প্রথম নয় । কয়েকদিন আগেই এক যুবক উড়ানের সময় পাইলট কেবিনের দরজা খুলে দেন ৷ ঘটনায় যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । ঘটনায় 7 জনকে আটক করা হয় ৷