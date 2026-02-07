ট্রেনের টয়লেট নোংরা, টিটিইকে জানাতে দুরন্ত এক্সপ্রেস থেকে নামানো হল যাত্রীকে

ট্রেনের টয়লেট নোংরা, টিটিইকে জানাতে দুরন্ত এক্সপ্রেস থেকে নামানো হল যাত্রীকে
দুরন্ত এক্সপ্রেসের টয়লেট প্রচণ্ড নোংরা ৷ এমন অভিযোগে টিকিট পরীক্ষক কোনও গুরুত্ব তো দেননি ৷ উল্টে যাত্রীকে জোর করে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেওয়া হয় ৷
Published : February 7, 2026 at 6:34 PM IST
কোটা, 7 ফেব্রুয়ারি: কেরলের এর্নাকুলাম (ERS) থেকে দিল্লির নিজামুদ্দিন যাওয়ার দুরন্ত এক্সপ্রেসের টয়লেট প্রচণ্ড নোংরা ৷ যাত্রীরা কোনওভাবে তা ব্যবহার করতে পারছেন না ৷ এমনটা দেখে রেলের টিকিট পরীক্ষককে অভিযোগ জানান ট্রেনযাত্রী মঙ্গেশ তিওয়ারি ৷ কিন্তু TTE তা কোনওভাবেই গুরুত্ব দেননি ৷ বিষয়টি কর্ণপাত না-করে ওই যাত্রীর সঙ্গে অভদ্র আচরণ করেন অভিযুক্ত টিটিই ৷ তাঁকে জোর করে ট্রেন থেকে নামতেও বাধ্য করেন বলে অভিযোগ ৷ এই পুরো ঘটনাটি ক্যামেরাবন্দি করে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয় ৷ তারপরই রেল কর্তৃপক্ষ ঘটনার তদন্ত শুরু করে ৷
ভদোদরার বাসিন্দা মঙ্গেশ তিওয়ারি জানান, তিনি দুরন্ত এক্সপ্রেসের সেকেন্ড এসি কোচ ডিএল-1-এ করে ভদোদরা থেকে নিজামুদ্দিন যাচ্ছিলেন ৷ ট্রেনের টয়লেটটি নোংরা আটকে ছিল ৷ তাঁর কথায়, "তাই আমি টিটিই-র কাছে এই বিষয়ে অভিযোগ করেছিলাম ৷ পাশাপাশি, একটি ভিডিয়ো রেকর্ডিং শুরু করেছিলাম। মুকেশ কুমার পরিষ্কারের নির্দেশ দেওয়ার পরিবর্তে, আমার উপর আক্রমণ করেন ৷ অভদ্র আচরণ করে ও ধাক্কাধাক্কি করে ট্রেন থেকে জোর করে নামিয়ে দেন ৷"
তিনি আরও বলেন, "ট্রেনের অন্যান্য কর্মীরা এরপর হস্তক্ষেপ করেন ৷ উনি যে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করেছিলেন তা ভিডিয়োতেও রেকর্ড করা হয়েছে। আমি এনিয়ে বেশ কয়েকবার 139 নম্বরে কল করি ৷ পুরো বিষয়ে রেলের কাছে অভিযোগ জানাব বলে ৷ কিন্তু, রেল কর্তৃপক্ষ কোনও সমাধান করেনি ৷"
কোটা রেলওয়ে ডিভিশনের সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার সৌরভ জৈন এই ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন ৷ গত পরশু, বৃহস্পতিবার 12283 এর্নাকুলাম-নিজামুদ্দিন দুরন্ত এক্সপ্রেসে যাত্রী হয়রানির ঘটনাটি ঘটে। তিনি বলেন, "রাতলামে (মধ্যপ্রদেশ) যখন দুরন্ত এক্সপ্রেস দাঁড়ায় তখন যাত্রীরা ট্রেন থেকে নেমে টিটিই-র খারাপ আচরণ নিয়ে অভিযোগ করেন ৷ ট্রেনযাত্রী মঙ্গেশ তিওয়ারির রেকর্ড করা একটি ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয় ৷ টিটিই-র এমন আচরণে নেটিজেনরা ক্ষোভ উগরে দেন ৷ ইতিমধ্যেই রেল কর্তৃপক্ষ তরফে এর তদন্ত শুরু হয়েছে ৷"
রেলের ওই আধিকারিক আরও বলেন, "যাত্রীদের কাছে টয়লেট নোংরার বিষয়টি শুনে টিটিই মুকেশ কুমার কর্মীদের পরিষ্কারের জন্য ডেকেছিলেন ৷ কিন্তু পরিষ্কার করা হয়নি। যাত্রীরা আবার টিটিই-র কাছে অভিযোগ করেন ৷ তারপরই মুকেশ কুমার যাত্রীদের সঙ্গে এমন আচরণ করেন ৷ আমরা ঘটনাটি তদন্ত করছি এবং এর রিপোর্ট দিল্লি রসদর দফতরে পাঠানো হবে ৷ পাশাপাশি, অভিযুক্ত টিটিই-র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সেইসঙ্গে রেলওয়ে বোর্ডও বিষয়টি তদন্ত করছে ৷"
রেলের কর্মকর্তার কাছ থেকে আরও জানা গিয়েছে, কোটা রেলওয়ে ডিভিশন এই ঘটনায় কোনওভাবেই জড়িত নয় ৷ রেলের সমস্ত স্টাফ থেকে শুরু করে অন্যান্য কর্মীরা সকলেই দিল্লি সদর দফতরের অধীনে। অভিযোগ পাওয়ার পর, আমরা তৎক্ষণাৎ রেলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিষয়টি জানিয়েছি ৷"