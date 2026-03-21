ওড়িশা থেকে অন্ধ্রে যাওয়ার পথে বাসে আগুন, ছিলেন বিধায়ক-সহ 37 যাত্রী

ওড়িশা থেকে অন্ধ্রে যাওয়ার পথে বাসে আগুন, ছিলেন বিধায়ক-সহ 37 যাত্রী
শুক্রবার গভীর রাতে ভুবনেশ্বর থেকে মালকানগিরিগামী ওই বেসরকারি বাসে আগুন লেগে যায়। যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন কংগ্রেস বিধায়ক মঙ্গু খিলও।
Published : March 21, 2026 at 2:17 PM IST
ভুবনেশ্বর, 21 মার্চ: ফের বাসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল ৷ শুক্রবার গভীর রাতে ভুবনেশ্বর থেকে মালকানগিরির উদ্দেশে রওনা হয়েছিল একটি বেসরকারি যাত্রীবাহী বাস ৷ সেই বাসে ছিলেন ওড়িশার এক বিধায়কও ৷ মোট 37 জন যাত্রী ছিলেন ওই বাসটিতে ৷ আচমকাই আগুন ধরে যায় বাসটিতে। যদিও বাসের সমস্ত যাত্রীকেই উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ৷
জানা গিয়েছে, ওড়িশা সীমান্ত ছেড়ে অন্ধ্রপ্রদেশে প্রবেশের পরই রামভদ্রপুরমের কাছে এই ঘটনাটি ঘটেছে। প্রাথমিকভাবে চালকের তৎপরতায় যাত্রীদের বাস থেকে বের করার পরই গাড়িটিতে দাউদাউ করে আগুন ধরে যায় ৷ ওড়িশার মালকানগিরির চিত্রকোন্ডা কেন্দ্রের কংগ্রেস বিধায়ক মঙ্গু খিলও এই বাসেই ছিলেন।
প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট থেকেই বাসে আগুন লাগে ৷ শনিবার ভোর তিনটে নাগাদ বাসটিতে আগুন লাগে ৷ অল্প সময়ের মধ্যেই বাসটি দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে ৷ বাসে থাকা 37 জন যাত্রীকেই দ্রুত উদ্ধার করা হয় ৷ এই যাত্রীদের মধ্যে কংগ্রেস বিধায়ক মঙ্গু খিলও উপস্থিত ছিলেন ৷ তিনিও নিরাপদে আছেন বলেও জানা গিয়েছে ৷
কংগ্রেস বিধায়ক মঙ্গু খিল সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে লিখেছেন, "আমি ভুবনেশ্বরের বারামুন্ডা বাসস্ট্যান্ড থেকে 'নীলকণ্ঠেশ্বর' নামের একটি বেসরকারি বাসে করে মালকানগিরির উদ্দেশে যাচ্ছিলাম। সেই সময়, ভোর তিনটে নাগাদ অন্ধ্রপ্রদেশের রামভদ্রপুরমের কাছে বাসটিতে আচমকাই আগুন লেগে যায়। বাসটি সম্পূর্ণ পুড়ে ছাই হয়ে যায় ৷ সৌভাগ্যবশত, বাসে থাকা সকল যাত্রীকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। পরবর্তীতে সকল যাত্রীকে সেখান থেকে 'এশিয়ান স্মাইল' নামের অন্য একটি বাসে করে গন্তব্যে পাঠানো হয়েছে ৷"
বাস চালকের সতর্কতা এবং দ্রুত পদক্ষেপের জেরেই এড়ানো গিয়েছে প্রাণহানীর ঘটনা ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে চালক অবিলম্বে গাড়িটি থামিয়ে দেন ৷ আগুন আরও ছড়িয়ে পড়ার আগেই সকল যাত্রীর নিরাপদে বাস থেকে নেমে যাওয়ার জন্যও বলেন চালক ৷ তাঁর এই দ্রুত ও সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারণেই একটি সম্ভাব্য বড় ধরনের বিপর্যয় বা প্রাণহানি এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।
প্রসঙ্গত, গত বছরের অক্টোবরে অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুলে একটি বাইকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে যাত্রীবাহী বাসে আগুন ধরে যায়। বাসটি হায়দরাবাদ থেকে বেঙ্গালুরু যাচ্ছিল। তাতে মোট 40 জন যাত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে 20 জনের ঝলসে মৃত্যু হয়।