ডিলিমিটেশন বিল পেশের আগেই আড়াআড়ি বিভাজন 'ইন্ডিয়া' শিবিরে, বৈঠকে নেই ডিএমকে-আপ-বিজেডি
INDIA bloc meets on delimitation: ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে কৌশল ঠিক করতে মল্লিকার্জুন খাড়গের বাড়িতে বৈঠকে বসেছিল ‘ইন্ডিয়া’ শিবির ৷
By ANI
Published : November 28, 2026 at 3:05 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 নভেম্বর: সংসদে ডিলিমিটেশন বিল আনতে চলেছে কেন্দ্র ৷ তার আগে কৌশল ঠিক করতে কংগ্রেস সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বাসভবনে শনিবার ‘ইন্ডিয়া’ শিবিরের বিভিন্ন দলের নেতারা বৈঠকে বসেন। যদিও বৈঠকে গড়হাজির ডিএমকে, এনসিপি (শরদ পাওয়ার) এবং বিজেডি-র প্রতিনিধিরা ৷ ফলে ইন্ডিয়া শিবিরের যৌথ কৌশলের কার্যকারিতকা নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে ।
এদিনের বৈঠকে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দলের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধি, তৃণমূলের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যসভার নির্দল সাংসদ কপিল সিব্বল, আরজেডি-র অভয় কুমার সিং ও মনোজ ঝা, সিপিআই-এর পি সন্তোষ কুমার, আইইউএমএল-এর ইটি মহম্মদ বশির, আরএসপি-র এনকে প্রেমচন্দ্রন। এছাড়া কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ, প্রিয়াঙ্কা গান্ধি এবং কেসি বেণুগোপালও এই বৈঠকে অংশ নেন। ডিএমকে, আপ এবং বিজু জনতা দলের মতো শরিক দলগুলিকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বলে জানিয়েছে কংগ্রেস ৷ তবে এই বৈঠকে যোগ দেয়নি তারা।
বৈঠকের আগে সাংবাদিকদের কপিল সিব্বল বলেন, "আমাদের বিষয়টি জাতীয় স্তরের প্রেক্ষাপটে এবং ভবিষ্যতের নিরিখে খতিয়ে দেখতে হবে। জাতীয় স্তরে যদি এই বিল পাশ হয়ে যায়, তবে লোকসভা আসনের সংখ্যা বেড়ে প্রায় 850 হতে পারে। প্রথম প্রশ্ন হল, 850 জন সংসদ সদস্যের একটি কক্ষ কি আদৌ সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারবে ?"
তিনি আরও বলেন, "সবচেয়ে গুরুতর বিষয় হল, এদের উদ্দেশ্য কেবল মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ নয়। আমরা মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের পক্ষে। বর্তমান 543টি আসনের মধ্যেই সরকার পক্ষ এটি অবিলম্বে কার্যকর করতে পারে। তবে, সেটি তাদের আসল উদ্দেশ্য নয়। তাদের আসল লক্ষ্য হলো আগামী 30-40 বছর ক্ষমতায় টিকে থাকা। আর সেই উদ্দেশেই তাদের কাছে ‘ডিলিমিটেশন বিল’ বা সীমানা পুনর্নির্ধারণ বিলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"
কপি সিব্বল বলেন, "নির্বাচন কমিশনে যেভাবে জ্ঞানেশ কুমারকে নিয়োগ করা হয়েছিল, ঠিক সেভাবেই তারা সীমানা পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত সংস্থাতেও নিজেদের পছন্দমতো লোক নিয়োগ করবে। অর্থাৎ, এই পদে আরও একজন ‘জ্ঞানেশ কুমার’-কে বসানো হবে। উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যগুলিতে তারা নিজেদের সুবিধামতো নির্বাচনী কেন্দ্রগুলির সীমানা নির্ধারণ করবে। এই ধরনের কারসাজিকে বলা হয় 'জেরিম্যান্ডারিং'। এর মাধ্যমে তারা আগামী 40 বছর ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায় ৷" তিনি আরও বলেন, "এরপর সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে—বিশেষ করে যদি লোকসভার আসন সংখ্যা বেড়ে 850 হয় এবং তারা তার দুই-তৃতীয়াংশ আসন দখল করতে পারে—তবে তারা নিশ্চিতভাবেই সংবিধান পরিবর্তন করে ফেলবে।"
আগামী সোমবার থেকে সংসদের একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে। লোকসভার অধিবেশন 30 নভেম্বর এবং রাজ্যসভার অধিবেশন 2 ডিসেম্বর শুরু হবে। সরকারি কাজের প্রয়োজনে পরিবর্তন না এলে, এই অধিবেশন 3 ডিসেম্বর শেষ হবে। কেন্দ্রীয় সরকার সোমবার লোকসভায় একটি নতুন সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করতে চলেছে। এই বিলের লক্ষ্য হল—প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য লোকসভায় আসন সংখ্যা এবং তাদের নিজ নিজ বিধানসভার সদস্য সংখ্যা 50 শতাংশ বাড়িয়ে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ নিশ্চিত করা। এছাড়া, এই নতুন আসন বিন্যাস ও নির্বাচনী এলাকার সীমানা 2051 সাল পর্যন্ত অপরিবর্তিত রাখা হবে।
সোমবার লোকসভায় পেশ হতে যাওয়া 'সংবিধান (132তম সংশোধনী) বিল, 2026'-এ লোকসভার সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে 850 করার প্রস্তাব রয়েছে ৷ রাজ্যগুলি থেকে সর্বোচ্চ 815 জন এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলো থেকে 35 জন সদস্য থাকবেন। পাশাপাশি, কোনও রাজ্যের বিধানসভার সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা 500 থেকে বাড়িয়ে 650 করার প্রস্তাবও এতে রাখা হয়েছে। বিলটির 'উদ্দেশ্য ও কারণ' সম্পর্কে বলা হয়েছে, এর মূল লক্ষ্য হলো—সীমানা পুনর্নির্ধারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লোকসভা এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির বিধানসভায় মহিলাদের জন্য (তফসিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত নারীদের-সহ) এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ অবিলম্বে কার্যকর করা।
ইতিমধ্যে, 22 জন সাংসদবিশিষ্ট ডিএমকে-ও এই বিলটিকে সমর্থন জানিয়েছে। বিলে সমর্থন জানিয়েছে এনসিপি (শরদ পাওয়ার) গোষ্ঠীও ৷ ফলে বিজেপি প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী ৷ তৃণমূলের বিদ্রোহী সাংসদদের পাশাপাশি এমন কিছু দলের সমর্থনের উপরও তারা ভরসা করছে, যারা এপ্রিল মাসে বিলটির বিরোধিতা করেছিল । লোকসভায় বর্তমানে 540 জন সদস্য রয়েছেন এবং তিনটি আসন শূন্য। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাময়িক বরখাস্তের আদেশ বহাল থাকলে, স্পিকার-সহ মোট 539 জন সদস্য কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবেন। স্পিকার বাদে বাকি 538 জন সদস্য ভোট দিলে, বিলটি পাশের জন্য 359টি ভোটের প্রয়োজন হবে।