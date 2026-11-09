ভাঙল 2008 সালের রেকর্ড ! 88 দিন পার করেও 'অসমাপ্ত' সংসদের বাদল অধিবেশন
Parliament session: সোমবার পর্যন্ত লোকসভা বা রাজ্যসভার বাদল অধিবেশন আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ ঘোষণা হয়নি ৷ মনে করা হচ্ছে, অধিবেশনের বর্ধিত বৈঠক ডাকার সম্ভাবনা এখনও খোলা ।
By PTI
Published : November 9, 2026 at 2:14 PM IST
নয়াদিল্লি, 9 নভেম্বর: পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি হয়ে গিয়েছিল গত 13 আগস্ট ৷ তারপর থেকে সংসদের বাদল অধিবেশনের আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়নি ৷ পার হয়ে গিয়েছে 88 দিন ৷ এর ফলে 2008 সালের 87 দিনের 'প্রোরোগ রেকর্ড' (আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি) ভেঙে দিয়েছে এবারের ঘটনা ।
সোমবার সকাল পর্যন্ত লোকসভা বা রাজ্যসভার বাদল অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা হয়নি ৷ তাই মনে করা হচ্ছে, সেই অধিবেশনের বর্ধিত বৈঠক ডাকার সম্ভাবনা এখনও জিইয়ে রয়েছে ।
কেন্দ্র কেন এখনও বাদল অধিবেশনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করল না ? রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা, হঠাৎ করে সংসদে অধিবেশন ডাকার সম্ভাবনা জিইয়ে রাখতে চাইছে সরকার ৷ কারণ, মহিলা সংরক্ষণ বিল কার্যকর করার পাশাপাশি প্রস্তাবিত সংবিধান সংশোধনী বিল নিয়েও আলোচনা হোক, চাইছে সরকার । এই বিলের মাধ্যমে লোকসভার আসন পুনর্বিন্যাস করার কথা ভাবা হয়েছে, লোকসভার আসন সংখ্যা 543 থেকে বাড়িয়ে সর্বোচ্চ 850 করার চেষ্টা করা হচ্ছে ।
একই অধিবেশনে সংসদের বর্ধিত বা বিশেষ বৈঠক ডাকতে অন্তত দু'দিনের নোটিশ দিতে হয় ৷ সেই জায়গায় নতুন অধিবেশন ডাকার জন্য অন্তত 14 দিনের নোটিশ প্রয়োজন হয় । এর আগে গত 17 এপ্রিল বাজেট অধিবেশনের বিশেষ বৈঠকেও সংবিধান সংশোধনী বিলটি লোকসভায় পাশ করাতে পারেনি বিজেপি সরকার ৷
অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি হওয়ার পরে কোনও অধিবেশন কবে আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্তি ঘোষণা করা হবে, তার জন্য সংবিধানে কোনও সময়সীমা নির্ধারিত করা নেই ৷ আবার কোনও অধিবেশন দীর্ঘ সময়ের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ ঘোষণা না করে ফেলে রাখা হয়েছে বলেই সেটা সাংবিধানিক অনিয়মের মধ্যে পড়ে না ।
রেকর্ড অনুযায়ী, অতীতে সংসদ 2008 সালে 87 দিন, 1987 সালে 76 দিন, 1989 সালে 54 দিন, 2006 এবং 2013 সালে 49 দিন করে এবং 1963 সালে 41 দিন আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ ঘোষণা না করে অসমাপ্ত রাখা হয়েছিল ।
2008 সালে তৎকালীন ইউপিএ সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে 21 এবং 22 জুলাই দু'দিন লোকসভার অধিবেশন বসেছিল । পরবর্তীকালে সেই অধিবেশন আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ ঘোষণা না করে 17 অক্টোবর ফের ডাকা হয় এবং 24 অক্টোবর মুলতবি করা হয়, যাতে অধিবেশন আবার 10 ডিসেম্বর বসতে পারে ।
নারীদের নিয়ে অসম্মানজনক মন্তব্য ! বাদল অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড কল্যাণ