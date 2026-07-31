ভুল করে বাংলাদেশে পুশব্যাক, মোদি সরকারকে সতর্ক করল সংসদীয় প্যানেল

ভুল করে বাংলাদেশে পুশব্যাক, মোদি সরকারকে সতর্ক করল সংসদীয় প্যানেল
শশী থারুরের নেতৃত্বে থাকা বিদেশ বিষয়ক সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট বৃহস্পতিবার সংসদে জমা পড়েছে ৷ তাতে বাংলাদেশ এবং ভারতের সম্পর্ক নিয়ে একাধিক মন্তব্য করা হয়েছে ৷
By PTI
Published : July 31, 2026 at 10:40 AM IST
নয়াদিল্লি, 31 জুলাই : ভুল করে বাংলাদেশি ভেবে দ্রুত কাউকে সে দেশে পাঠানোর আগে আরও বেশি করে সতর্ক হতে হবে মোদি সরকারকে ৷ বিদেশ বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির তরফে এমনই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷
অনুপ্রবেশ সমস্য়া মোকাবিলায় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যৌথ উদ্যোগে একটি আলাদা কমিটি তৈরি করা প্রয়োজন বলেও মনে করে কংগ্রেস সাংসদ তথা প্রাক্তন বিদেশ প্রতিমন্ত্রী শশী থারুরের নেতৃত্বে থাকা সংসদীয় প্যানেল ৷ সাম্প্রতিক অতীতে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমের বাসিন্দা সোনালি খাতুন-সহ অনেকেক ভুল করে পুশব্যাক করে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে ৷ সেদিক থেকে সংসদীয় প্যানেলের এই মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ৷
ওই কমিটি নাগরিকত্ব যাচাইয়ের কাজ এবং প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত বিষয় খতিয়ে দেখবে ৷ তাছাড়া ঢাকার সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি পরামর্শ নিয়ে বাংলাদেশের নাগরিকদের ভিসা দেওয়ার কাজ আগের মতো স্বাভাবিক করার কথাও বলেছে প্যানেল ৷ এ প্রসঙ্গে ভারতের ভিসা নীতি প্রসঙ্গেও পর্যালোচনার সুযোগ আছে বলে মনে করে প্যানেল ৷
বৃহস্পতিবার সংসদে রিপোর্ট জমা পড়েছে ৷ তাতে উল্লেখ করা হয়ছে, বাংলাদেশের দিক থেকে হওয়া অনুপ্রবেশ ভারতের জন্য় এখনও উদ্বেগজনক বিষয় ৷ অসম থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরায় এখনও অনুপ্রবেশ হচ্ছে দাবি করে কমিটির সুপারিশ, কেন্দ্রীয় সরকারকে এ ব্যাপারে ওই সমস্ত রাজ্যগুলির সঙ্গকে নিয়ে রণকৌশল তৈরি করতে হবে ৷ সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে হবে ৷
বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের আগামী কেমন হওয়া উচিত তা নিয়েও মন্তব্য করা হয়েছে ৷ রিপোর্টের একাংশে কমিটি জানিয়েছে, তারা জানে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে খুঁজে বের করা এবং পরবর্তী সময় অন্য দেশে পাঠিয়ে দেওয়া সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির ৷ এই মুহূর্তে 2 হাজার 369 জন সন্দেহভাজন বাংলাদেশির নাগরিকত্ব সংক্রান্ত দাবি খতিয়ে দেখার কাজ দেশে হচ্ছে বলেও জানায় কমিটি ৷
অনুপ্রবেশ রুখতে বরাবর কড়া মনোভাব দেখায় মোদি সরকার ৷ সংসদীয় প্যানেল মনে করে দেশের সীমান্ত-নিরাপত্তার স্বার্থে কড়া ব্যবস্থা পদক্ষেপ করার পাশাপাশি অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে যাদের আটক করা হচ্ছে তাদের সঙ্গে মানবিক আচরণও করতে হবে ৷ ভারতের সংবিধানেও সে কথাই বলা আছে ৷ আন্তর্জাতিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে তেমন উদ্যোগই নেওয়া উচিত মোদি সরকারের ৷
এখন প্রায় সম্পূর্ণ নিস্ক্রিয় হলেও অতীতে সার্কের অনুমোদনে সাউথ এশিয়ান ফ্রি ট্রেড এরিয়া বা সাফটা তৈরি হয়েছিল ৷ এখন এই সাফটাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ মারফৎ চিন ভারতে সুতো-সহ নানা সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে ঢুকিয়ে দিচ্ছে ৷ তাতে দেশের শ্রমিক ও ব্যবসায়ীরা ক্ষতির মুখে পুড়ছে ৷ এমতাবস্থায় শশী থারুরের প্যানেল মনে করে ভারতের উচিত বাংলাদেশের শীর্ষ বাণিজ্য এবং কূটনৈতিক স্তরে বিষয়টি নিয়ে সরব হওয়া ৷
ভারত এবং বাংলাদেশের সংস্কৃতি একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত ৷ এই বিশেষ দিকটি নিয়েও একাধিক সুপারিশ এসেছে কমিটির তরফে ৷ 1971 সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় তৈরি হওয়া ভাবাবেগ এবং সহমর্মিতা দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভিত্তি ৷ সেই বোধকে এখনও জাগ্রত করতে দুটি দেশকে যৌথ উদ্যোগ নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করতে হবে ৷ এক দেশের যুব সম্প্রদায়কে প্রতিনিধিদের অন্য দেশে নিয়ে গিয়ে সংস্কৃতির মেলন্ধনকে আরও দৃঢ় করার কথাও বলেছে প্যানেল ৷ ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে থাকা 4 হাজার 96 কিলোমিটার সীমান্তের মধ্যে কমবেশি 3 হাজার 231 কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতার বসানো হয়েছে ৷ মানে এখনও 864 কিলোমিটার এলাকা উন্মুক্ত বলেও তুলে ধরা হয়েছে সংসদীয় প্যানেলের তরফে জমা দেওয়া রিপোর্টে ৷