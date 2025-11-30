সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে SIR নিয়ে আলোচনার দাবি, অনড় তৃণমূল-সহ বিরোধীরা

সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে SIR নিয়ে আলোচনার দাবি, অনড় তৃণমূল-সহ বিরোধীরা
আগামিকাল থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন ৷ বিরোধীরা এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবিতে অনড় ৷ তাই উত্তপ্ত হতে অধিবেশন ৷
Published : November 30, 2025 at 5:02 PM IST
নয়াদিল্লি, 30 নভেম্বর: সরকার পক্ষ সহযোগিতা করলে বিরোধীরাও অধিবেশন চালাতে সহযোগিতা করবেন ৷ আগামিকাল থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন ৷ তার আগে রবিবার সকালে সর্বদলীয় বৈঠক থেকে বেরিয়ে এই মন্তব্য করলেন তৃণমূলের লোকসভা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন দলের রাজ্যসভা সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন ৷ এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবিতে সরব অন্যান্য বিরোধী দলগুলিও ৷
শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানান, এসআইআর নিয়ে আলোচনা করতে দিতে হবে ৷ তিনি বলেন, "এর আগেও তৃণমূল এসআইআর, মনরেগার মতো ইস্যুগুলি নিয়ে আলোচনা চেয়েছি ৷ কিন্তু তখন এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে দেওয়া হয়নি ৷ মাননীয় অধ্যক্ষ জানিয়েছেন, সরকার আলোচনা করতে চাইছে না ৷ সংসদ কি শুধু সরকারের ইচ্ছে অনুযায়ী চলবে ? তাহলে বিরোধীদের মূল্য কোথায় ?"
VIDEO | Delhi: After the all-party meeting ahead of the Winter Session of Parliament, TMC leader Kalyan Banerjee says, " the tmc raised issues we had flagged earlier, sir, mgnrega, but these were not allowed for discussion. why were they not allowed? the honourable speaker had… pic.twitter.com/IEVRZ4gAPk— Press Trust of India (@PTI_News) November 30, 2025
তিনি আরও বলেন, "আমরা বিরোধীদের জন্য আরও সময় চেয়েছি ৷ সব বিলগুলি স্ট্যান্ডিং কমিটি বা নির্বাচিত কমিটির কাছে পাঠাতে হবে ৷ আমরা জানিয়েছি, রুলে যে নোটিশের উল্লেখ রয়েছে, সেটা বিল পেশের সময় দিতে হবে ৷ আমাদের পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে ৷"
এদিকে বিরোধীদের কথা শুনতে রাজি কেন্দ্রীয় সরকার, জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু ৷ তিনি রাজনৈতিক দলগুলির কাছে সংসদের নিয়মকানুন মেনে চলার আর্জি জানিয়েছেন ৷ 1 ডিসেম্বর থেকে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হচ্ছে ৷ চলবে 19 ডিসেম্বর পর্যন্ত ৷ এর মধ্যে অধিবেশনে দিন মাত্র 15 ৷ এই অধিবেশনে 14টি পেশ করবে কেন্দ্রীয় সরকার ৷
#WATCH | Delhi | Union Minister of Parliamentary Affairs, Kiren Rijiju says, " no one has said that they will not let the parliament function. they have said that they will keep their issues moving forward. if they have said that they will not let the house function over one… pic.twitter.com/lPFsLWd2TD— ANI (@ANI) November 30, 2025
এদিন সকালে সংসদে সর্বদলীয় বৈঠক থেকে বেরিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু বলেন, "কেউ বলেনি সংসদে কাজকর্ম হবে না বা হতে দেওয়া হবে না ৷ কয়েকজন নেতা এসআইআর নিয়ে গোলমাল করতে পারেন ৷ আমি সদর্থকভাবেই বলছি, আমরা বিরোধীদের কথা শুনতে প্রস্তুত ৷ সংসদ প্রত্যেকের ৷ এটা দেশের ৷ সংসদে প্রতিটি ইস্যু নিয়ে আলোচনার একটা ধরন আছে, নিয়ম আছে ৷ শীতকালীন অধিবেশন পরিচালনার জন্য আমরা বিরোধীদের সঙ্গে কথা বলব ৷ বিরোধীদেরও সহযোগিতা করা উচিত। সংসদের কাজকর্ম অচল করে দেওয়া উচিত নয় ৷"
#WATCH | Delhi: After the all-party meeting, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, " vande mataram is very important. in our freedom struggle, we fought against the british by raising the slogan vande mataram, and it has been 150 years since bankim chandra chatterjee… pic.twitter.com/SvdcvZ4PPp— ANI (@ANI) November 30, 2025
শীতকালীন অধিবেশনে এসআইআর নিয়ে আলোচনা হবে কি না, সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানাননি রিজেজু ৷ তাঁর কথায়, "এসআইআর নিয়ে কিছু বলব না ৷ এসআইআর নিয়ে বিরোধী দলগুলি বৈঠকে কিছু বলেনি ৷ হয়তো বাইরে বলেছে ৷ কিন্তু একটি বা দু'টি দলের রায়কে পুরো বিরোধী শিবিরের বলে মানা যাবে না ৷ বিরোধীরা যদি ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে আলোচনা করতে চায়, তাহলে সেটা বিবেচনা করে দেখা হবে ৷ কিন্তু কোনও একটি বিষয়ে আলোচনা হবে না ৷" তিনি জানিয়েছেন, এই সর্বদলীয় বৈঠকে 36টি রাজনৈতিক দলের 50 জন নেতা হাজির ছিলেন ৷
#WATCH | Delhi: After the all-party meeting, Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says, " the meeting was very good and very productive. i thank the floor leaders of all political parties. everyone participated and presented their party's views. we will consider all the… pic.twitter.com/vwWiQhFdm1— ANI (@ANI) November 30, 2025
সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত 'বন্দেমাতরম'-এর সার্ধ শতবর্ষ পূর্তি চলছে এই বছর ৷ সংসদে এই বিষয়ে আলোচনার করতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার, জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷ রিজিজু বলেন, "বন্দে মাতরম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে বন্দে মাতরম ধ্বনি তুলে লড়াই করেছি আমরা ৷ সারা দেশ এই ধ্বনিতে বিশ্বাস করে ৷ এটা রাজনৈতিক এজেন্ডা নয় ৷ এই গানের 150 বছর হচ্ছে ৷ আমি নিজে এই বিষয়টি সব রাজনৈতিক দলের কাছে উত্থাপন করব ৷"
এই বৈঠকের পর সমাজবাদী পার্টির তরফে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে,শীতকালীন অধিবেশনে এসআইআর নিয়ে আলোচনা না হলে সংসদ অচল করে দেওয়া হবে ৷ বিহারের লোক জনশক্তি পার্টি (এলজেপি) নেতা অরুণ ভারতী বলেন, "আমরা উল্লেখ করেছি, দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ কীভাবে এসআইআর-এর ফলে উপকৃত হয়েছে ৷"
উত্তরপ্রদেশের আজাদ সমাজ (কাঁসিরাম) পার্টির সাংসদ চন্দ্র শেখর আজাদ বলেন, "মোরাবাদে এক শিক্ষক নিজেকে শেষ করেছেন ৷ তিনি নোটে লিখে গিয়েছেন, তাঁর মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে ৷ তিনি প্রচণ্ড চাপের মধ্যে আছেন ৷ এই ধরনের প্রক্রিয়ার কী দরকার, যেখানে আমাদের শিক্ষকদের জীবন চলে যায় ৷ আমি নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছি ৷ আমরা এসআইআর-এর সময়সীমা বৃদ্ধির করার জন্য চেষ্টা করব ৷ আপনি এসআইআর-এর নামে ভোট চুরি করতে পারেন না ৷" এই অধিবেশনের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশ করতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার ৷