'অব বাঙ্গাল কি বারি' ! ভোট-স্লোগানে লোকসভায় মোদিকে স্বাগত জানাল বিজেপি

'অব বাঙ্গাল কি বারি' ! ভোট-স্লোগানে লোকসভায় মোদিকে স্বাগত জানাল বিজেপি
বিহার-বিজয়ের পর বিজেপির টার্গেট বাংলা ৷ প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিজেপি নেতারা একাধিকবার সে কথা বলেছেন ৷ এবার বিজেপি সাংসদরাও দিলেন সেই ইঙ্গিত ৷
By PTI
Published : December 8, 2025 at 6:55 PM IST
নয়াদিল্লি, 8 ডিসেম্বর: সংসদে চলছে শীতকালীন অধিবেশন ৷ আর সেই অধিবেশনে সোমবার বন্দে মাতরমের 150 বছর পূর্তি নিয়ে এক বিশেষ আলোচনায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এদিন প্রধানমন্ত্রী যখন লোকসভায় প্রবেশ করেন, সেই সময়ই বিজেপির সাংসদরা 'বিহার কি জিত হামারি হ্যায়, অব বাঙ্গাল কি বারি হ্যায়' স্লোগান দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান।
এর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে সাংসদরা আসন থেকে উঠে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনিও দিতে থাকেন। বিজেপি সাংসদরা যে "বিহার কি জিত হামারি হ্যায়, আব বাংলা কি বারি হ্যায়" স্লোগানটি তুলেছিলেন, তার অর্থ -"আমরা বিহার জিতেছি। এবার পশ্চিমবঙ্গের পালা"। নভেম্বর মাসে বিহারের বিধানসভা নির্বাচন হয় ৷ তাতে বিজেপির পাশাপাশি নীতীশ কুমারের দল জেডিইউ, চিরাগ পাসোয়ানের এলজেপি এবং আরও দুটি দল নিয়ে গঠিত এনডিএ বড় জয় পায় ৷ আরজেডি ও কংগ্রেসের বিরোধী মহাজোট কোনও প্রভাবই ফেলতে পারেনি নির্বাচনে ৷ ভোটের আগে চমকের পর চমক দিয়ে রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করা প্রশান্ত কিশোরকেও খালি হাতে ফেরায় বিহার ৷
243টি আসনের বিহার বিধানসভায় এনডিএ পেয়েছে 202টি আসন ৷ বিরোধীরা পেয়েছে 34টি আসন ৷ তাতে আরজেডির আসন সংখ্যা 25 ৷ 6টি আসনে জিতেছে কংগ্রেস ৷ সিপিআই(এমএল) লিবারেশন দুটি এবং সিপিএম একটি আসন পেয়েছে। উল্লেখ্য, বিহারে ফল ঘোষণার দিন থেকেই অবশ্য বিজেপি পরবর্তী টার্গেট হিসেবে পশ্চিমবঙ্গকেই বেছে নিয়েছে ৷ ভোটের গণনা চলাকালীন বিহারের বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং সাফ জানিয়ে দেন, এবার গেরুয়া শিবিরের নজর বাংলার দিকে ৷ শুধু তাই নয়, বিহার বিজয়ের পর বিজেপির দলীয় দফতরে গিয়ে দেওয়া ভাষণে খোদ প্রধানমন্ত্রীর গলাতেও শোনা গিয়েছিল বাংলা জয়ের ডাক ৷ এবার লোকসভায় সেই সংক্রান্ত স্লোগানই দিতে শোনা গেল বিজেপি সাংসদদের ৷
আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন হবে বাংলায়। তার আগে রাজ্যে দলীয় স্তরে একাধিক ক্ষেত্রে রদবল করেছে গেরুয়া শিবির ৷ পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বেশ কয়েকজন ভিন রাজ্যের নেতাদের ৷ বেশ কয়েকবার বাংলা সফরও করেছেন প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ বিজেপির অনেক নেতা-মন্ত্রী ৷
এমনই আবহে লোকসভায় বিজেপি সাংসদদের বাংলার ভোটকে টেনে সমস্বরে মোদিকে স্বাগত জানানোর মধ্যে অন্য তাৎপর্যও দেখছে রাজনৈতিক মহলে ৷ এখান থেকেই স্পষ্ট পশ্চিমবঙ্গের ভোটকে বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন বিজেপির শীর্ষনেতারা ৷