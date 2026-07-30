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জাতীয় সঙ্গীতের মতোই সমান সম্মান পাবে বন্দে মাতরম, বিল পাশ সংসদে

বুধবার রাজ্যসভায় পাশ হয় ‘জাতীয় সম্মান অবমাননা প্রতিরোধ (সংশোধনী) বিল, 2026’ ৷ বৃহস্পতিবার বিল পাশ হল লোকসভায় ৷

parliament
রাজ্যসভা (পিটিআই)
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By PTI

Published : July 30, 2026 at 10:49 PM IST

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নয়াদিল্লি, 30 জুলাই: জাতীয় গান ‘বন্দে মাতরম’-কে অপমান করলে, তা এবার থেকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে । বৃহস্পতিবার সেই সংক্রান্ত বিল পাশ হয়ে গেল সংসদে ৷ বিরোধীদের লাগাতার বিক্ষোভ ও স্লোগান-পাল্টা স্লোগানের জেরে এদিনও যখন সংসদের অধিবেশন বারবার ব্যাহত হচ্ছিল, ঠিক সেই হট্টগোলের মধ্যেই লোকসভায় এই বিলটি পাশ হয় ।

‘জাতীয় সম্মান অবমাননা প্রতিরোধ (সংশোধনী) বিল, 2026’ লোকসভায় ধ্বনিভোটে পাশ হয় । বিলটি নিয়ে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনাও হয় ৷ সেখানে মাত্র দু’জন সদস্য বক্তব্য রাখেন ৷

বুধবার রাজ্যসভায় বিলটি পাশ হয় ৷ তার পর বৃহস্পতিবার পাশ হল লোকসভায় ৷ এবার অপেক্ষা ওই বিলের আইনে পরিণত হওয়ার ৷ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সম্মতি দিলেই তা আইনে পরিণত হবে ৷ তার পর থেকে এই আইন ‘বন্দে মাতরম’-কে জাতীয় সঙ্গীত ‘জন গণ মন’-এর সমমর্যাদা প্রদান করবে ।

লোকসভায় এক সংক্ষিপ্ত বিতর্কের জবাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই জানান, 76 বছরের শাসনকালে কংগ্রেসের উচিত ছিল ‘বন্দে মাতরম’-কে তার প্রাপ্য সম্মান জানানো ৷ কিন্তু তার পরিবর্তে তারা তোষণ-নীতির পথ বেছে নিয়েছিল । নরেন্দ্র মোদি সরকার এখন জাতীয় গানকে তার প্রাপ্য সম্মান দিচ্ছে । বিলের ওপর নিজের সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের শেষে ‘বন্দে মাতরম’ ধ্বনি দেন নিত্যানন্দ রাই ৷ তার পর তিনি বলেন, "‘এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত’-এর জন্য আমাদের ‘বন্দে মাতরম’ গানের সম্পূর্ণ রূপটি (ছয়টি স্তবকই) প্রয়োজন ৷"

‘জাতীয় সম্মান অবমাননা প্রতিরোধ আইন’ (Prevention of Insults to National Honour Act)-এর বর্তমান বিধান অনুযায়ী, জাতীয় সঙ্গীত (‘জন গণ মন’) গাওয়া ইচ্ছাকৃতভাবে আটকে দেওয়া বা তা গাওয়ার সময় কোনও সমাবেশে ব্যাঘাত ঘটানো নিষিদ্ধ । এই অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ তিন বছরের কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে । দ্বিতীয়বার বা পরবর্তী প্রতিবার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ন্যূনতম এক বছরের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে । ‘জাতীয় সম্মান অবমাননা প্রতিরোধ (সংশোধন) বিল, 2026’-এর মাধ্যমে এই বিধানগুলো জাতীয় গান (বন্দে মাতরম)-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হল ৷

এই বিলে বিরোধী দলের আনা সংশোধনীগুলো লোকসভায় খারিজ হয়ে যায় ৷ পরে ডিএমকে-র এ রাজা একটি নথি ছিঁড়ে ওয়েল-এ ছুঁড়ে ফেলেন । এর আগে, ডিএমকে সদস্য কে. কানিমোঝি এই বিলের বিরোধিতা করেন ৷ তিনি জানান, এটি জাতীয়তাবাদের মোড়কে আসলে একটি ‘হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডা’ ।

কানিমোঝি বলেন, ‘‘এটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী । আইন করে জাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দেওয়া যায় না ৷ এই গানটি দেশের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের বিরোধী । দেশের প্রতিষ্ঠাতারা দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে গানটির মাত্র দু’টি স্তবক রেখেছিলেন ৷ কিন্তু আজ আপনারা এর সবকটি স্তবক গাওয়া বাধ্যতামূলক করে এবং তা না গাওয়াকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে দেশকে মেরুকরণের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করছেন ৷"

বিজেপির সম্বিত পাত্র বলেন, ‘‘কংগ্রেস তাদের 76 বছরের শাসনকালে 'বন্দে মাতরম'-কে জাতীয় গান হিসেবে যে মর্যাদা পাওয়ার কথা ছিল, তা দেয়নি ।’’

উল্লেখ্য, চলতি বাদল অধিবেশনে সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হওয়া এটিই প্রথম আইন ৷ এই অধিবেশনে মূলত নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বারবার বিরোধীদের বিক্ষোভে উত্তপ্ত হচ্ছে ৷ ঘন ঘন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে ৷ এদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি ৷

এর আগে, সকাল 11টায় দিনের অধিবেশন শুরু হলে বিরোধী সদস্যরা বিভিন্ন ইস্যুতে স্লোগান দিয়ে প্রতিবাদ শুরু করেন ।স্পিকার ওম বিড়লা সদস্যদের প্রশ্নোত্তর পর্ব চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেও, বিরোধী দলের অনড় অবস্থানের মুখে তিনি দুপুর 2টা পর্যন্ত অধিবেশন মুলতবি করেন । দুপুর 2টায় অধিবেশন পুনরায় শুরু হলে বিরোধী দলের বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে, যার ফলে স্পিকার অধিবেশনটি দুপুর 3টে পর্যন্ত মুলতবি করতে বাধ্য হন ।

এর পর অধিবেশন শুরুর পরপরই বিরোধী দলের সদস্যরা স্লোগান দিতে শুরু করেন । সেই সময় যিনি সভা পরিচালনা করছিলেন, তিনি বিরোধী সাংসদদের নিজ নিজ আসনে বসার অনুরোধ জানান ৷ কিন্তু স্লোগান চলতে থাকায় তিনি অধিবেশন দুপুর সাড়ে তিনটে পর্যন্ত মুলতবি করেন ৷ এটা ছিল এদিন তৃতীয়বারের মতো অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা ।

দুপুরে সাড়ে তিনটের সময় অধিবেশন পুনরায় শুরু হলে বন্দেমাতরম বিলটি নিয়ে আলোচনা করা হয় । বিলটি পাশ হওয়ার পর দিনের মতো অধিবেশন মুলতবি করা হয় ।

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TAGGED:

বন্দে মাতরম
NATIONAL ANTHEM
JANA GANA MANA
জাতীয় সঙ্গীত
VANDE MATARAM

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