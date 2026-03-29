বাবা-মাকে অবহেলা করলে 15% মাইনে কাটা যাবে, আইন আনছ সরকার

বয়স্ক অভিভাবকদের সমর্থনে নতুন আইন 'প্যারেন্টাল কেয়ার এমপ্লয়িজ রেসপনসিবিলিটি' বিল বা প্যারেন্টস কেয়ার বিল অনুমোদিত হল তেলেঙ্গানা বিধানসভায়৷

বাবা-মাকে অবহেলা করলে 15% মাইনে কাটা যাবে, আইন আনছ তেলেঙ্গানা সরকার
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 29, 2026 at 7:09 PM IST

হায়দরাবাদ, 29 মার্চ: বয়স্ক বাবা-মায়ের কল্যাণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হল এই রাজ্যে৷ বয়স্ক অভিভাবকদের সমর্থনে নতুন আইন 'প্যারেন্টাল কেয়ার এমপ্লয়িজ রেসপনসিবিলিটি' বিল বা প্যারেন্টস কেয়ার বিল অনুমোদিত হল তেলেঙ্গানা বিধানসভায়৷ পারিবারিক ব্যবস্থায় পরিবর্তনের ফলে বয়স্কদের প্রতি অবহেলার ঘটনা বাড়ছে। এই পরিস্থিতি মাথায় রেখে সরকার 'পিতামাতার ভরণপোষণ ও তত্ত্বাবধান বিল' প্রণয়ন করেছে তেলেঙ্গানা সরকার৷

এই বিলটি বিধানসভায় তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি উত্থাপন করেন। তেলেঙ্গানা বিধানসভায় প্যারেন্টাল কেয়ার এমপ্লয়িজ রেসপনসিবিলিটি বিলটিতে অনুমোদিত হয়েছে। এই বিলের মাধ্যমে, কর্মচারীরা যদি তাদের পিতামাতার যত্ন না নেন, তবে তাদের বেতনের একটি অংশ সরাসরি তাদের পিতামাতাকে দেওয়া হবে।

Revanth Reddy
তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি

রেবন্ত রেড্ডি বলেন যে, বাবা-মা তাদের সমস্ত শক্তি সন্তানদের জন্য উৎসর্গ করেন৷ কিন্তু, সন্তানরা বড় হয়ে গেলে তাঁরা তাঁদের বাবা-মায়ের কথা ভাবেন না। তিনি বলেন যে, প্রবীণ বাবা-মাকে সহায়তা করার জন্যই এই আইনটি আনা হয়েছে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, আমাদের দেশে শিশু, প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য অনেক আইন রয়েছে৷ যেমন, কিশোর আইন, শিক্ষা অধিকার আইন, পকসো আইন৷ কেন্দ্র 2007 সালে প্রবীণদের জন্য একটি আইন এনেছিল। তিনি জানান যে, কেন্দ্রীয় আইন অনুযায়ী বাবা-মাকে 10 হাজার টাকার বেশি আর্থিক সহায়তা প্রদানের কোনও বিধান নেই।

তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছেন যে, কিছু ছেলেমেয়ে বর্তমানে এমনভাবে আচরণ করছে যা সমাজকে লজ্জিত করছে৷ আন্তরিকতার মতো বিষয়ে আইন আনা বেদনাদায়ক! এমন পরিস্থিতিও রয়েছে যেখানে শ্বশুরবাড়িতে চলে যাওয়া মেয়েরা তাদের বাবা-মায়ের যত্ন নিতে পারে না৷ এই আইনটি শুধুমাত্র সরকারি কর্মচারীদের জন্যই নয়, বেসরকারি কর্মচারীদের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। রেবন্ত রেড্ডি জানান, এই আইনটি একটি সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে আনা হয়েছে এবং তিনি সকলকে এই আইনটি সমর্থন করার জন্য অনুরোধ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের পর, বিধানসভা কর্মচারীদের বাবা-মায়ের যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব সংক্রান্ত বিলটি অনুমোদন করেছে।

এই বিল অনুযায়ী, সরকারি কর্মচারী সরকারি খাতের প্রতিষ্ঠানের কর্মী এবং বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত কর্মচারীরা এর আওতায় পড়বেন। যে সকল কর্মচারী তাদের বাবা-মায়ের প্রতি অবহেলা করেন, তাদের মাসিক বেতনের 15 শতাংশ অথবা সর্বোচ্চ 10,000 টাকা, এই দুটির মধ্যে যেটি কম, তা পিতামাতার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে। এটি কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সরাসরি কার্যকর করা হবে। সরকার এটিকে শুধুমাত্র একটি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে না দেখে একটি সামাজিক উদ্যোগ হিসেবে বিবেচনা করছে যা সন্তানদের তাদের বাবা-মায়ের প্রতি দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেবে।

