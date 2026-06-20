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হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল হনুমান মন্দিরের ছাদ, মৃত অনেকে

ভিতরে পুজো চলছিল ৷ ভক্তরা বাইরে লাইনে দাঁড়িয়ে, কেউ প্রসাদ নিচ্ছিলেন ৷ তখনই ভেঙে পড়ে নির্মীয়মাণ অংশ ভেঙে পড়ে হনুমান মন্দিরের একটি অংশ ৷

MAHARASHTRA TEMPLE ACCIDENT
মহারাষ্ট্রে মন্দিরের ছাদ ভেঙে পড়ার ফুটেজ (ভিডিয়ো থেকে স্ক্রিনশট (ইটিভি ভারত))
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 20, 2026 at 10:11 PM IST

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পারভানি (মহারাষ্ট্র), 20 জুন: হনুমান মন্দিরের নির্মীয়মাণ সভাকক্ষের একাংশ আচমকা ভেঙে পড়ল ৷ আজ শনিবার, স্বভাবতই মন্দিরে অন্যদিনের তুলনায় ভিড় বেশি ছিল ৷ বাইরে ভক্তরা তখন কেউ কেউ লাইনে দাঁড়িয়ে ৷ ভিতরে পুজো চলছিল ৷ ঠিক সেই সময়ই সভাকক্ষের ছাদের একটি অংশ ভেঙে পড়ে। এর জেরে মৃত্যু হয় অন্তত 6 জন ভক্তের ৷ আহত হয়েছেন বেশ ক'য়েকজন ৷ শনিবার দুপুর নাগাদ ঘটনাটি ঘটে মহারাষ্ট্রের পারভানি জেলার যশওয়াড়ি গ্রামে ৷

এদিন একইসঙ্গে মন্দিরের একটি পিলারও হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে পুণ্যার্থীদের উপর। ঘটনার আকস্মিকতায় চারদিকে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। মুহূর্তেই তীব্র আতঙ্ক ছড়ায় মানুষের মধ্যে। জানা গিয়েছে, ওই ধ্বংসস্তূপের নীচে প্রায় 30 থেকে 40 জন পুণ্যার্থী আটকে পড়েন। ঘটনার পরে স্থানীয় বাসিন্দা ও উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। ইতিমধ্যেই ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে আটকে পড়া মানুষদের বের করে আনার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য মন্দিরের নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল হনুমান মন্দিরের ছাদ (ইটিভি ভারত)

পুলিশের এক আধিকারিক সংবাদসংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, দুপুর সাড়ে তিনটের দিকে মন্দিরের সভাকক্ষের বাইরের ছাদ-এর একটা অংশ ভেঙে পড়ে ৷ পুলিশ ও জেলা প্রশাসন তড়িঘড়ি সেখানে পৌঁছয় ৷ শুরু হয় উদ্ধারকাজ ৷

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মানওয়াত-পারভানি সড়কের কোলহা এলাকার যশওয়াড়ির ওই হনুমান মন্দিরে পাথরের গাঁথুনির কাজ চলছিল ৷ আর ওই কাজ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বলা যায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শেষ করার চেষ্টা চলছিল ৷ তারইমধ্যে আজ পুজো চলাকালীন ভক্তদের উপর ভাকক্ষের ছাদের একটি অংশ ভেঙে পড়ে ৷ বিশেষ করে ওই পাথরের কাঠামো ধসে পড়তেই বেঘোরে প্রাণ যায় 6 জনের ৷ আহতদের চিকিৎসার জন্য পারভানি জেলা সিভিল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। মৃত বা আহত ভক্তদের পরিচয় এখনও তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

ইতিমধ্যেই এই দৃশ্যের সিসিটিভি ফুটেজে সামনে এসেছে ৷ তাতে দেখা যাচ্ছে ভক্তরা যখন মন্দিরের পুরোহিতদের কাছ থেকে প্রসাদ নিচ্ছিলেন, তখন বাঁশের তৈরি কাঠামোটি হঠাৎ তাঁদের উপর ভেঙে পড়ে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিখোঁজ ও আটকে পড়া ভক্তদের সন্ধানে উদ্ধারকাজ এখনও জারি রয়েছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে শীঘ্রই তদন্ত শুরু হবে ৷

আশঙ্কা করা হচ্ছে, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। দুর্ঘটনার পর নির্মাণকাজের গুণমান এবং সুরক্ষাবিধি আদৌ মানা হয়েছিল কি না, তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

TAGGED:

MANY DEVOTEE KILLS IN MANVAT
MAHARASHTRA TEMPLE ROOF COLLAPSED
হনুমান মন্দির
PARBHANI TEMPLE ROOF COLLAPSE
MAHARASHTRA TEMPLE ACCIDENT

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