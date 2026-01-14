ভোটের প্রতিশ্রুতি পূরণে শ'য়ে শ'য়ে পথকুকুর হত্যা, অভিযুক্ত সরপঞ্চ-সহ 6

ভোটের প্রতিশ্রুতি পূরণে শ'য়ে শ'য়ে পথকুকুর হত্যা, অভিযুক্ত সরপঞ্চ-সহ 6
পথকুকুর কামড়ালে সেই দায়িত্ব বর্তাবে রাজ্যের উপর ৷ দায় পশুপ্রেমীদেরও ৷ সুপ্রিম কোর্ট পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে ৷ এদিকে দেশে নির্বিচারে পথকুকুরদের হত্যার ঘটনা ঘটছে ৷
By PTI
Published : January 14, 2026 at 1:58 PM IST
হায়দরাবাদ, 14 জানুয়ারি: পথকুকুর নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট যখন রাজ্যকে মোটা অঙ্কের জরিমানা করার সতর্কবার্তা দিয়েছে, ঠিক সেই আবহে প্রায় 200 সারময়কে হত্যা করার ঘটনা সামনে এল ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, তেলেঙ্গানার কামারেড্ডি জেলায় বহু কুকুরকে হত্যা করা হয়েছে ৷ সেই সংখ্যা প্রায় 200 ৷ সব মিলিয়ে গত এক সপ্তাহে 500 পথকুকুরকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলার ঘটনা ঘটেছে ৷ ভোটারদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে এই হত্যালীলা বলে জানা গিয়েছে ৷
স্থানীয় সূত্রে খবর, পথকুকুরদের এই হত্যালীলার নেপথ্যে রয়েছেন গ্রামের সরপঞ্চ-সহ বেশ কয়েকজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ৷ অভিযোগ, সম্প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে কুকুরের সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁরা ৷ সেই কথা রাখতে এই শ'য়ে শ'য়ে সারমেয়-নিধনযজ্ঞ চলছে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় গ্রামের সরপঞ্চ-সহ ছ'জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে ৷
এর আগে হনমকোন্ডা জেলার শ্যামপেট এবং আরেপাল্লি গ্রামে 300 পথকুকুরকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা হয় ৷ পরে সেই দেহগুলি মাটির তলায় পুঁতে দেওয়া হয়েছিল ৷ এই অভিযোগে ন'জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয় ৷ তাঁদের মধ্যে দু'জন গ্রামের মহিলা সরপঞ্চ এবং তাঁদের স্বামীও এই ঘটনায় যুক্ত ছিলেন ৷
সূত্রের খবর, গত ডিসেম্বরে তেলেঙ্গানায় পঞ্চায়েত নির্বাচন হয় ৷ এই ভোটে জেতার জন্য কয়েকজন প্রার্থী গ্রামবাসীকে কথা দিয়েছিলেন, তাঁদের ভোটে জেতালে গ্রামে কুকুর ও হনুমানের উৎপাতের একটা সমাধান তাঁরা করবেন ৷ এবার পঞ্চায়েত ভোটে নির্বাচিত হয়ে তাঁরা সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করছেন এবং শ'য়ে শ'য়ে পথকুকুরকে বিষের ইনজেকশন দিয়ে মেরে ফেলছেন ৷
পুলিশ জানিয়েছে, মেরে ফেলার পর কুকুরগুলির দেহ গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে নিয়ে গিয়ে পুঁতে দেওয়া হয় ৷ পরে এই খবর ছড়িয়ে পড়ে ৷ পশু চিকিৎসকদের একটি দল মাটি থেকে কুকুরদের দেহ তুলে ময়নাতদন্ত করে ৷ পুলিশের এক উচ্চাধিকারিক সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে জানান, কুকুরদের হত্যায় ঠিক কী ধরনের বিষ ব্যবহার করা হয়েছিল তা জানতে ভিসেরার নমুনা ফরেনসিক ল্যাবে পাঠানো হয় ৷ এরপর অভিযুক্তদের নোটিশ পাঠানো হয় ৷
কামারেড্ডিতে কুকুর হত্যার ঘটনায় গত সোমবার পশুপ্রেমী আদুলাপুরম গৌতম মাচারেড্ডি থানায় অভিযাগ দায়ের করেন ৷ তিনি জানান, কামারেড্ডি জেলার পালওয়াঞ্চ মণ্ডল গ্রামে গত দু-তিন দিনে প্রায় 200 পথকুকুরকে হত্যা করা হয়েছে ৷ এই ঘটনায় তিনি পাঁচটি গ্রামের সরপঞ্চদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন ৷ তাঁরা কুকুরদের বিষাক্ত ইনজেকশন দিয়ে মেরে ফেলার জন্য লোক ভাড়া করেছিলেন ৷
গৌতম জানান, তিনি ভবানীপেট গ্রামে গিয়েছিলেন এবং সেখানে পুঁতে দেওয়া কুকুরদের দেহ দেখেছেন ৷ পরে তিনি জানতে পারেন, পালওয়াঞ্চা, ফরিদপেট, ওয়াদি এবং বনদরমেশ্বরাপল্লী গ্রামেও একইভাবে বহু কুকুর হত্যা করা হয়েছে ৷
কামারেড্ডির পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগ পেয়ে পুলিশ বিএনএস এবং পশু নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধী আইনের (প্রিভেনশন অফ ক্রুয়েল্টি টু অ্যানিমালস অ্যাক্ট)-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় ছ'জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে ৷ অভিযুক্তদের মধ্যে পাঁচজন সরপঞ্চ আছেন ৷
এদিকে পথকুকুরের কামড় নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ করেছে ৷ গতকাল এই মামলার শুনানিতে দেশের শীর্ষ আদালত রাজ্যকে সতর্ক করেছে, প্রতিটি কুকুরের কামড় ও তার জেরে মৃত্যুতে সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে মোটা অঙ্কের জরিমানা করা হবে ৷ এর দায় কুকুরপ্রেমীদেরও, যাঁরা রাস্তার কুকুরদের নিয়মিত খাওয়ান এবং তাদের দেখভাল করেন ৷ আদালত ভর্ৎসনার সুরেই বলেছে, কুকুরপ্রেমীরা পথকুকুরদের রাস্তা থেকে তুলে নিজের এলাকা বা বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখুন ৷ এই আবহে দেশে শ'য়ে শ'য়ে কুকুর হত্যার ঘটনা ঘটে চলেছে ৷ মানুষের প্রথম গৃহপালিত পশু ও চিরকালের বন্ধু সারমেয়দের চিহ্ন শেষ হলেই কি সমস্যার সমাধান হবে ? সঙ্গত কারণে এই প্রশ্নটি উঠতে বাধ্য ৷