পাকিস্তানের নাবালিকাকে বিয়ের টোপ দিয়ে অপহরণ, 5 দিন পর উদ্ধার ভাগলপুর থেকে
Kidnapped Pakistani Minor Girl: বিয়ে ও ভালো জীবন যাপনের ফাঁদে ফেলে পাকিস্তানের নাবালিকাকে অপহরণ করেছিল এক যুবক ৷ পাঁচ দিন পর তার খোঁজ মিলল ৷
Published : November 22, 2026 at 11:43 AM IST
ভাগলপুর, 22 নভেম্বর: পাঁচ দিন ধরে নিখোঁজ ছিল পাকিস্তানের নাগরিক নাবালিকা ৷ তাকে বিহারের ভাগলপুর জেলা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ দীর্ঘমেয়াদি ভিসায় সে পরিবারের সঙ্গে ভারতে রাজস্থানের যোধপুরে বাস করছিল ৷ অভিযোগ, বিয়ের টোপ দিয়ে ফুঁসলিয়ে তুলে নিয়ে যায় এক যুবক ৷
রাজস্থান ও বিহারের পুলিশের মধ্যে যোগাযোগ ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে তদন্তকারী দল পাকিস্তানের নাবালিকার সন্ধান পায় ৷ রাজস্থানের যোধপুর থেকে তল্লাশি চালাতে চালাতে পুলিশ এসে পৌঁছায় বিহারের ভাগলপুরের বাথ থানা এলাকায় ৷ সেখানে কিশোরীকে রাখা হয়েছিল ৷ পুলিশের আসার খবর পেয়ে সুযোগ পেয়ে ওই অভিযুক্ত যুবক পালিয়ে যায় ৷
ভাগলপুরের এসপি অনুলেশ ঝা বলেন, "যোধপুরের পুলিশকে এই বিষয়ে জানানো হয়েছে ৷ তারা শীঘ্রই ভাগলপুরে এসে পৌঁছবে ৷ বাথা থানা এলাকা থেকে কিশোরীকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে ৷"
ঘটনাটি যোধপুরের বোরানাডা থানা এলাকার ৷ দীর্ঘমেয়াদি ভিসায় ভারতে বসবাস করছিল ওই পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তি ৷ তিনি স্থানীয় থানায় তাঁর নাবালিকা মেয়েকে অপহরণের অভিযোগ জানিয়ে মামলা দায়ের করেন ৷ অভিযোগ পেয়েই সক্রিয় হয়ে ওঠে যোধপুর পুলিশ এবং কিশোরীর সন্ধানে তল্লাশি শুরু করে ৷
লোকেশন ট্র্যাকিং
তদন্তের সময় যোধপুর পুলিশের প্রযুক্তিগত দল কিশোরীর অবস্থান শনাক্ত করে জানতে পারে সে বিহারের ভাগলপুর জেলার বাথ থানা এলাকায় রয়েছে ৷ যোধপুর পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ভাগলপুরের এসএসপি প্রমোদ কুমার যাদবের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের সাহায্য চায় ৷ পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে, এসএসপি সিটি এসপি অতুলেশ ঝায়ের তত্ত্বাবধানে একটি বিশেষ পুলিশ দল গঠন করেন ৷ এই দলে ছিলেন মহিলা থানার স্টেশন হাউস অফিসার (এসএইচও) লুসি কুমারী এবং বাথ ও শাহকুন্দ থানার এসএইচও-রা ৷
কিশোরীকে উদ্ধার
প্রযুক্তিগত তথ্যের ভিত্তিতে বিশেষ তদন্তকারী দলটি বাথ থানা এলাকায় অভিযান চালায় এবং পাকিস্তানের কিশোরীকে নিরাপদে উদ্ধার করে ৷ নাবালিকাকে উদ্ধারের পর তাকে মহিলা এসএইচও এবং অন্যান্য মহিলা পুলিশ সদস্যের কঠোর নিরাপত্তায় রাখা হয়েছে ৷ ভাগলপুর পুলিশ যোধপুরের বোরানাডা থানাকে বিষয়টি জানিয়েছে এবং কিশোরীকে ফিরিয়ে আনার জন্য যোধপুর পুলিশের একটি দল ইতিমধ্যে ভাগলপুরের পথে রওনা হয়েছে ৷
মূল অভিযুক্ত
পুলিশের তদন্ত অনুযায়ী, এই অপহরণের মূল সন্দেহভাজন ভাগলপুর জেলার শাহকুন্দ থানা এলাকার দীনদয়ালপুরের বাসিন্দা । সে আগে যোধপুরের একটি কারখানায় কাজ করত ৷ অভিযোগ, সে কিশোরীকে প্রেমের ফাঁদে ফেলে প্রলোভন দেখিয়ে যোধপুর থেকে ভাগলপুরে নিয়ে এসেছিল ৷
লুকিয়ে রাখা হয়েছিল অন্য জায়গায়
পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে ধূর্ত অভিযুক্ত কিশোরীকে তার নিজের গ্রাম দীনদয়ালপুরে না-রেখে বাথ থানা এলাকায় লুকিয়ে রেখেছিল ৷ তবে পুলিশি অভিযানের আঁচ পেয়ে সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় ৷ তাকে ধরার জন্য পুলিশ বিভিন্ন সম্ভাব্য আস্তানায় ক্রমাগত তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছে ৷