চণ্ডীগড়-কাণ্ডে পাকিস্তান-যোগ ! গ্রেফতার আরও 3, বাজেয়াপ্ত 24 কোটির 'মাদক'

চণ্ডীগড়-কাণ্ডে পাকিস্তান-যোগ ! গ্রেফতার আরও 3, বাজেয়াপ্ত 24 কোটির 'মাদক'
ওষুধের দোকানের ক্যাশিয়ার খুনের তদন্তে বড় সাফল্য । ধৃতদের জেরা করে উঠে এল পাকিস্তান থেকে পরিচালিত মাদক ও জাল নোট চক্রের ইঙ্গিত।
Published : July 9, 2026 at 3:28 PM IST
চণ্ডীগড়, 9 জুলাই: চণ্ডীগড়ে এক ওষুধের দোকানের ক্যাশিয়ার খুনের তদন্ত করতে গিয়ে বড়সড় আন্তর্জাতিক অপরাধচক্রের হদিশ পেল পুলিশ । গত 13 জুন সেক্টর 11 এলাকায় 45 বছরের ক্যাশিয়ার জানকি দাসকে খুনের ঘটনায় তদন্ত চালাতে গিয়ে আরও তিনজনকে গ্রেফতার করেছে চণ্ডীগড় পুলিশ । সেই সূত্রে ধৃতদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পাকিস্তান-ভিত্তিক হ্যান্ডলারদের যোগ থাকতে পারে বলে মনে করছে তদন্তকারীরা । পুলিশের দাবি, শুধু খুন নয়, মাদক পাচার, জাল ভারতীয় নোটের কারবার এবং বেআইনি অস্ত্র পাচারের সঙ্গেও জড়িত ছিল এই চক্র ।
ধৃতদের নাম আকাশ কুমার ওরফে মানি, সচিন সিলভেস্টার এবং গুরমিত সিং ওরফে বাদশাহ । তিনজনই পঞ্জাবের তরণতারণ জেলার বাসিন্দা । অন্যদিকে, এই মামলার আর এক অভিযুক্ত ধর্মেন্দ্র সিং বর্তমানে কপূরথলা জেলে বন্দি । তাঁকে প্রোডাকশন ওয়ারেন্টে চণ্ডীগড়ে এনে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে তদন্তকারী দল । পুলিশের দাবি, ধর্মেন্দ্রর নির্দেশেই খুনের ছক কষেছিল ধৃতরা ।
তদন্তের স্বার্থে তরণতারণ ও অমৃতসরের একাধিক এলাকায় টানা অভিযান চালায় পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ । সেই অভিযানে ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় 3 কেজি 28 গ্রাম 'আইস' (মেথামফেটামিন), যা এক ধরনের মাদক । আন্তর্জাতিক বাজারে যার আনুমানিক মূল্য 24 কোটি টাকা । পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে 8 লক্ষ টাকার জাল ভারতীয় নোট, একটি বেআইনি পিস্তল এবং একাধিক তাজা কার্তুজ ।
Major Breakthrough by Chandigarh Police— Chandigarh Police #Citizen First (@ChdPol) July 8, 2026
Police Station Crime has busted a cross-border and inter-state network involved in illegal arms, narcotics, and Fake Indian Currency Notes (FICN), linked to the Sector-11 chemist shop murder case. pic.twitter.com/hBwFMvaC5W
পুলিশের দাবি, ধৃতদের মোবাইল ফোন, আর্থিক লেনদেন এবং যোগাযোগের সূত্র খতিয়ে দেখে পাকিস্তান-ভিত্তিক হ্যান্ডলারদের সঙ্গে যোগাযোগের প্রমাণ মিলেছে । তদন্তকারীদের অনুমান, সীমান্তের ওপার থেকে নির্দেশ পেয়ে ভারতে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ চালাত এই চক্র । মাদক পাচার, জাল নোট ছড়িয়ে দেওয়া এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য তাদের ব্যবহার করা হত ।
তদন্তকারীরা এখন ধৃতদের মোবাইল ফোনের তথ্য, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, ডিজিটাল লেনদেন এবং বিদেশি যোগাযোগের সূত্র বিশ্লেষণ করছেন । পুলিশের আশা, এই তদন্তে আরও বড় অপরাধচক্রের পর্দাফাঁস হতে পারে এবং সীমান্ত পেরিয়ে পরিচালিত নেটওয়ার্ক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে ।
চণ্ডীগড় পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের এই অভিযান পরিচালিত হয় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ডিজিপি ড. সাগর প্রীত হুডা, আইজিপি পুষ্পেন্দ্র কুমার এবং এসপি (ক্রাইম) মঞ্জিত সিংয়ের তত্ত্বাবধানে । ডিএসপি (ক্রাইম) লক্ষ্য পাণ্ডের নির্দেশনায় ইন্সপেক্টর নরেন্দ্র সিং পাতিয়ালের নেতৃত্বে একাধিক জেলায় ধারাবাহিক অভিযান চালিয়েই এই চক্রকে ভেঙে দেওয়ার দাবি করেছে পুলিশ । এখন দেখার, তদন্তের পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তান-যোগের বিষয়ে নতুন কোনও তথ্য উঠে আসে কি না ৷
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