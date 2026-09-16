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আরব সাগরে ভারতীয় রণতরীকে ধাক্কা পাক যুদ্ধজাহাজের, প্রতিবাদ জানাল নয়াদিল্লি

India Summons Pak Charge d'Affaires on Arabian Sea Incident: আরব সাগরে ভারতীয় জাহাজে ধাক্কা মারে পাক যুদ্ধজাহাজ ৷ এই ঘটনার প্রতিবাদে সরব ভারত ৷

The Indian Navy's second indigenously designed and constructed Diving Support Vessel (DSV), INS Nipun, is set to be commissioned at Naval Dockyard in Mumbai on August 31
31 অগস্ট ভারতীয় নৌবাহিনীর দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত দ্বিতীয় ডাইভিং সাপোর্ট ভেসেল ‘আইএনএস নিপুণ’ মুম্বইয়ের নেভাল ডকইয়ার্ডে আনুষ্ঠানিকভাবে নৌবহরে যুক্ত হয় (ছবি: আইএএনএস)
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By PTI

Published : September 16, 2026 at 2:10 PM IST

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নয়াদিল্লি, 16 সেপ্টেম্বর: আন্তর্জাতিক জলসীমায় ভারতীয় রণতরীর সঙ্গে ধাক্কা লাগে পাকিস্তানের যুদ্ধজাহাজের ৷ আরব সাগরে গতকালের এই ঘটনার পর বুধবার বিদেশ মন্ত্রক নয়াদিল্লিতে পাকিস্তানের হাইকমিশনের পাক চার্জ ডি'অ্যাফেয়ার্সকে তলব করে ৷ পাক কূটনীতিককে বিদেশ মন্ত্রক পরামর্শ দিয়েছে, তিনি যেন দেশের সামরিক বাহিনীকে যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করার বার্তা দেন ৷

এই বিষয়ে একটি বিবৃতি জারি করেছে বিদেশ মন্ত্রক ৷ বিবৃতিতে মন্ত্রক জানিয়েছে, সমুদ্র পাকিস্তানের নৌবাহিনীর এই আচরণ একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে প্রতিবাদ জানিয়েছে ভারত ৷ পাক নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ যেভাবে ভারতীয় রণতরীকে ধাক্কা মেরেছে, তা অপেশাদার ৷

বিদেশ মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক জলসীমায় এই ঘটনায় গুরুতর কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি ভারতের ৷ 1991 সালের সামরিক মহড়া সংক্রান্ত ভারত-পাক চুক্তির 10 নম্বর ধারা সরাসরি লঙ্ঘন করেছে পাকিস্তান ৷ পাকিস্তানের চার্জ ডি'অ্যাফেয়ার্সকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, তিনি যেন সংশ্লিষ্ট পাক কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেন, দেশের সব সামরিক বাহিনীরই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ৷ এই ধরনের ঘটনা যেন আর না-ঘটে, তার জন্য দু'পক্ষের মধ্যে এই সংক্রান্ত যে চুক্তি হয়েছে, তার বিধানকে যেন শ্রদ্ধা করে পাক সেনার সব বিভাগ ৷

একইভাবে ইসলামাবাদে ভারতীয় হাইকমিশনারের চার্জ ডি'অ্যাফেয়ার্সকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তিনিও পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রকের কাছে এই ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবে ৷

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