'কংগ্রেস সরকারে থাকলে এই টেবিলে ভারত থাকত', রাহুলকে 'পাক ফ্যান বয়' বলে কটাক্ষ বিজেপি'র
BJP Slams Rahul Gandhi on Pakistan: আমেরিকা সফরে গিয়ে ভারতের বিদেশনীতি নিয়ে কড়া সমালোচনা করেছেন রাহুল গান্ধি ৷ এর পাল্টা আক্রমণ শানাল বিজেপি ৷
Published : November 20, 2026 at 5:42 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 নভেম্বর: পড়শি শত্রু দেশ পাকিস্তানকে নিয়ে মোহিত হয়ে গিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ ভারতের বিদেশ নীতি নিয়ে আলোচনার সময় পাকিস্তানকেই রোল মডেল করে নিয়েছেন তিনি ৷ কংগ্রেস সাংসদ রাহুল এখন আমেরিকা সফরে ৷ গতকাল শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকিস্তান নিয়ে তাঁর মন্তব্যের জন্যে রাহুলকে এভাবেই বিঁধেছেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র প্রদীপ ভণ্ডারী ৷
বুধবার আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে কথোপকথনের সময় এক ব্যক্তি (নিজেকে পাকিস্তানের কোচ বলে দাবি করেন) রাহুল গান্ধিকে প্রশ্ন করেন, পাকিস্তান ও ভারত একে অপরকে দোষারোপ না-করে, পারস্পরিক স্বার্থ পূরণের জন্য কাজ করতে পারে কি ?
এর উত্তরে রাহুল বলেন, "হয়তো সেই জায়গাটা আছে ৷ কিন্তু এখানে একটা বড় সমস্যাও আছে ৷ পাকিস্তান ভারতে সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন ও উৎসাহ দিয়ে চলেছে, আমাদের নিরাপরাধ মানুষের প্রাণ যাচ্ছে ৷ এই অবস্থায় পাকিস্তানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ৷ তাই যে মুহূর্তে পাকিস্তান এটা বন্ধ করবে, সেই মুহূর্তে আলাপ-আলোচনার দরজাটা খোলার সম্ভাবনা তৈরি হবে ৷"
এই কথোপকথনেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের আমলে ভারতের বিদেশ নীতির কড়া সমালোচনা করেন রাহুল ৷ তিনি বলেন, "ভারতের আয়তন এতটাই যে সেই দিক দিয়ে ভারত বিশ্বের একটা স্বর হয়ে উঠেছে ৷ আন্তর্জাতিক কথোপকথনে ভারতের সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়া উচিত ৷ কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, ভারত এর বাইরে বেরিয়ে গিয়েছে ৷"
If Congress were in power, India's Prime Minister would be sitting at this table. A compromised PM can never sit at this table. https://t.co/EpGZVnJPYq— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 20, 2026
গতকালই বিশ্বের বহুচর্চিত ও ঐতিহাসিক বৈঠক হয়েছে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে ৷ তাঁদের মধ্যে অনেক বিষয়ের মধ্যে ইউক্রেন ও ইরান যুদ্ধ নিয়েও আলোচনা হয়েছে ৷ কিন্তু এই দুই যুদ্ধ বন্ধের কোনও রফাসূত্র বেরিয়ে আসেনি বৈঠকে ৷
চিনের শেনঝেন শহরে এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কোঅপারেশন (APEC) সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা ৷ বিশ্বের অন্য়তম শক্তিধর তিন রাষ্ট্রনেতার মধ্যে 90 মিনিট (দেড় ঘণ্টা) ধরে বৈঠক হয় ৷ এই বৈঠকের টেবিলে ভারতের অনুপস্থিতি নিয়েও কটাক্ষ করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ সোশাল মিডিয়ায় তিনি ট্রাম্প, পুতিন ও জিনপিংয়ের বৈঠকের ছবি পোস্ট করে লেখেন, "কংগ্রেস সরকারে থাকলে, ভারতের প্রধানমন্ত্রীও এই টেবিলে উপস্থিত থাকতেন ৷"
I’m pretty shocked that Pakistan is busy negotiating with the Iranians and the Americans, while India is just looking. India has always had a sophisticated geopolitical understanding, right from independence. We had a mind of our own. Our foreign policy was guided by what benefits India. By our size, our history and our relationships, we should be involved in these global conversations. But frankly, India has become a side player. We have stepped back from the stage. We have a voice and a view, but that view is missing. There was already pain in India. The Iran war magnified it, pushing people over the edge. We cannot sit in India and remain unconcerned about what is happening in the rest of the world. The post-World War II security structure was built by the West. The next global architecture will be built by multiple civilisations. A nation of 1.5 billion people must help shape it. We want stability. We want an order designed not just by speaking, but by listening equally.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 19, 2026
এরপরই বিজেপির জাতীয় সভাপতি প্রদীপ ভাণ্ডারী সোশাল মিডিয়ায় একের পর এক পোস্টে রাহুলকে আক্রমণ শানিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "রাহুল গান্ধি পাকিস্তানকে নিয়ে একেবারে মোহিত হয়ে গিয়েছেন ! প্রতিটি আন্তর্জাতিক মঞ্চেই রাহুল পাক ফ্যান বয়ের মতো আচরণ করেন ৷ আবার বিদেশ নীতি নিয়ে আলোচনায় তিনি পাকিস্তানকেই নিজের রোল মডেল বলে মেনে নিয়েছেন ৷ "
বিজেপি নেতা আরও অভিযোগ করেন, রাহুলের পাকিস্তানের প্রতি ভালোবাসার জন্য ভারতের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা, বিশেষত রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভারতের উদ্যোগ তাঁর চোখে পড়ছে না ৷ প্রদীপ ভাণ্ডারী লেখেন, "পাকিস্তানের জন্য তাঁর ভালোবাসা রাহুলকে ভুলিয়ে দিয়েছে যে, রাশিয়া ও ইউক্রেন- দুই দেশই ভারতের শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিয়েছে ৷ ইরান হরমুজ প্রণালীতে চলাচলে ভারতকে ছাড়পত্র দিয়েছে ৷"
राष्ट्रभक्ति भाषणों में नहीं, आचरण में दिखती है! 🇮🇳 1937 में वंदे मातरम् को सीमित करने से लेकर विदेशी मंचों पर भारत की छवि धूमिल करने तक, कांग्रेस के कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। दूसरों को राष्ट्रभक्ति का प्रमाणपत्र देने से पहले कांग्रेस अपने इतिहास में झांके। वहीं पीएम श्री नरेन्द्र मोदी का हर कदम तिरंगे के सम्मान, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्र प्रथम की भावना दर्शाता है। राष्ट्रभक्ति ढोंग नहीं, समर्पण है! 🇮🇳— BJP (@BJP4India) November 20, 2026
তিনি 2008 সালের 26 নভেম্বর মুম্বই হামলার কথা উল্লেখ করে লেখেন, "রাহুল গান্ধি পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদকে ভালোবাসেন ৷ তাই ইউপিএ সরকার ভারতের সার্বভৌমত্ব নিয়ে আপস করেছে এবং 26/11-র সন্ত্রাসবাদী হামলার পরেও পাকিস্তানকে আক্রমণ করেনি ৷"