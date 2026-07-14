পহেলগাঁও জঙ্গি হামলা: হাফিজ সইদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি
পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার মূল পরিকল্পনাকারী এবং লস্কর প্রধান হাফিজ সইদের ওপর চাপ বেড়েছে। ভারতে তার বিরুদ্ধে একটি জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।
By PTI
Published : July 14, 2026 at 12:12 PM IST
জম্মু, 14 জুলাই: ভারতে পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পর, লস্কর-ই-তৈবা প্রধান হাফিজ সইদের ওপর আইনি চাপ বাড়ছে। জাতীয় তদন্ত সংস্থা (NIA)-র আবেদনের ভিত্তিতে জম্মুর একটি বিশেষ আদালত সাঈদের বিরুদ্ধে একটি জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা (NBW) জারি করেছে। এর মাধ্যমে, NIA হাফিজ সইদকে পলাতক আসামি হিসেবে ঘোষণা করার প্রক্রিয়া শুরু করবে। যেহেতু পাকিস্তান হাফিজ সইদকে ভারতের হাতে তুলে দেবে বলে মনে হচ্ছে না, তাই ভারতীয় আইন অনুযায়ী তার অনুপস্থিতিতেই বিচার পরিচালনার প্রস্তুতি চলছে।
এখনও পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, শুনানির সময় আদালত তদন্তকারী সংস্থাগুলির দেওয়া প্রমাণ বিবেচনায় নিয়ে এই মামলায় একটি জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির নির্দেশ দিয়েছে। উল্লেখ্য যে, ফিজ সইদ দীর্ঘদিন ধরে ভারতে বেশ কয়েকটি বড় জঙ্গি হামলার জন্য অভিযুক্ত। তাকে 2008 সালের মুম্বই জঙ্গি হামলার প্রধান ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যে হামলায় 166 জন নিহত এবং শত শত মানুষ আহত হয়েছিল। ভারত তাকে আরও বেশ কয়েকটি জঙ্গি কর্মকাণ্ডের জন্য পলাতক আসামি হিসেবে গণ্য করে।
এনআইএ গত 6 জুলাই দাখিল করা তার সম্পূরক অভিযোগপত্রে হাফিজ সইদকে পহেলগাঁও হামলার মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এই অভিযোগপত্রের ভিত্তিতে, সংস্থাটি আদালতের কাছে একটি অনির্দিষ্ট তারিখের জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির অনুরোধ করেছে। গত 8 জুলাই তার আদেশে আদালত বলেছে যে, "একটি সুষ্ঠু, পূর্ণাঙ্গ এবং কার্যকর তদন্তের জন্য হাফিজ সইদের গ্রেফতার এবং হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ অপরিহার্য।"
আদালতে এনআইএ-র দাখিল করা আবেদনে বলা হয়েছে যে, হাফিজ সইদ পাকিস্তানে রয়েছেন এবং বর্তমানে তাঁকে ভারতে নিয়ে আসা অসম্ভব। তাই, আইন অনুযায়ী তাঁর অনুপস্থিতিতেই তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। আদালত এনআইএ-র যুক্তির সঙ্গে একমত হয়ে একটি জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে।
জম্মুর বিশেষ এনআইএ আদালতে দাখিল করা সম্পূরক অভিযোগপত্রে 76 বছর বয়সী হাফিজ সইদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে এবং নিষিদ্ধ সংগঠন ‘লস্কর-ই-তৈবা’ (LeT) ও এর প্রক্সি সংগঠন ‘দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট’ (TRF)-এর প্রধান হিসেবে অভিযোগ আনা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ‘ভারতীয় ন্যায় সংহিতা’ (BNS), 2023 এবং ‘বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন’, 1967-এর একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।
আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, এনআইএ (NIA) আদালতকে জানিয়েছে যে পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের সরগোধার বাসিন্দা ও পলাতক জঙ্গি হাফিজ সইদ পহেলগাঁও হামলার ঘটনায় একজন অভিযুক্ত এবং সে ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রেফতার এড়িয়ে চলছে। এই বিষয়ে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া শুরু করতে এবং পরবর্তী তদন্তের সময় তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে এনআইএ তাঁর বিরুদ্ধে একটি অনির্দিষ্ট মেয়াদের জামিন-অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদন জানায়।
2025 সালের 22 এপ্রিল পহেলগাঁওয়ের বৈসরণ ময়দানে হওয়া জঙ্গি হামলাটি সম্পূর্ণভাবে পাকিস্তানে পরিকল্পিত ও সংগঠিত হয়েছিল। এই হামলায় 25 জন হিন্দু পর্যটক-সহ 26 জন নিহত হন। তদন্তকারী সংস্থার মতে, এই হামলাটি ছিল ধর্মভিত্তিক হত্যার একটি ঘটনা।
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