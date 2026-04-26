একাত্তরের ইতিহাস তাঁর তোলা ছবিতে অমর, প্রয়াত পদ্মশ্রী রঘু রাই

একাত্তরের ইতিহাস তাঁর তোলা ছবিতে অমর, প্রয়াত পদ্মশ্রী রঘু রাই
একটি অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন রঘু রাই ৷ ভারতের ফোটোগ্রাফিকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন । তাঁর জীবন একটা অধ্যায়, অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে ৷
By PTI
Published : April 26, 2026 at 11:58 AM IST
নয়াদিল্লি, 26 এপ্রিল: অসুস্থতার সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ে হার মানলেন শিল্পী ৷ প্রয়াত কিংবদন্তী আলোকচিত্রী রঘু রাই ৷ যার ক্যামেরার লেন্সে ভারতের বহুবিধ রূপ ধরা পড়েছে বারংবার ৷ রবিবার ভোররাতে নয়াদিল্লির একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি । বয়স হয়েছিল 83 বছর ।
মৃত্যুকালে রেখে গেলেন স্ত্রী গুরমিত, ছেলে নীতিন এবং তিন মেয়ে লগন, অবনী ও পুরভাইকে ৷ রবিবার বিকেল 4টেয় লোধি শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে ।
সংবাদসংস্থা পিটিআইকে প্রয়াত শিল্পীর ছেলে তথা আলোকচিত্রী নীতিন রাই বলেন,"দু'বছর আগে বাবার প্রস্টেট ক্যানসার ধরা পড়েছিল ৷ কিন্তু তিনি সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন । এরপর মারণ রোগ তাঁর পেটে ছড়িয়ে পড়ে, সেটাও চিকিৎসার মাধ্যমে সারিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল । সম্প্রতি ক্যানসার তাঁর মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর পাশাপাশি বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যাও দেখা দেয় ৷"
ফিরে দেখা রঘু রাইয়ের জীবন
1942 সালের 18 ডিসেম্বর পঞ্জাবের ঝাং-এ (বর্তমানে পাকিস্তানে অবস্থিত) জন্মগ্রহণকারী রঘু রাই পেশাগতভাবে একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন । 23 বছর বয়সে তিনি আলোকচিত্রশিল্পকে পেশা হিসেবে বেছে নেন এবং 1966 সালে 'দ্য স্টেটসম্যান' সংবাদপত্রে প্রধান আলোকচিত্রী হিসেবে যোগ দেন ।
সেই সময় থেকে তাঁর জীবনের পরবর্তী অধ্যায়টি কেবল অস্পষ্ট স্মৃতির সমষ্টি নয়; বরং তাঁর কর্মজীবনের পরবর্তী ছয় দশক ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনার জীবন্ত দলিল হয়ে রয়েছে ।
হেনরি কার্টিয়ের-ব্রেসোঁর শিষ্য ও অত্যন্ত সৃষ্টিশীল এই আলোকচিত্রী আধুনিক ভারতের ইতিহাসের বেশ কিছু মর্মস্পর্শী ঘটনাকে তাঁর ক্যামেরায় অমর করে রেখেছেন ৷ যার মধ্যে 1972 সালের বাংলাদেশ শরণার্থী সংকট এবং 1984 সালের ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা অন্যতম ।
ইন্দিরা গান্ধি, দালাই লামা, মাদার টেরেসা, সত্যজিৎ রায়, হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া এবং বিসমিল্লাহ খানের মতো বরেণ্য ব্যক্তিত্বদের প্রতিকৃতির মাধ্যমে তিনি ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্তাকে তুলে ধরেছেন ৷ যা তাঁদের জীবন সম্পর্কে এক নতুন ও অনাবিষ্কৃত দৃষ্টিভঙ্গির উন্মোচন করেছিল ।
দৈনন্দিন খবরের শিরোনামে উঠে আসা বিষয়গুলোর চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিয়ে, রঘু রাই তাঁর ক্যামেরায় সাধারণ মানুষ ও আটপৌরে জীবনের ছবি তুলে ধরেছেন ৷ যা ছিল ক্ষেত্রবিশেষে আরও বেশি সংবেদনশীল ও গভীর অনুভূতিসম্পন্ন । তাঁর ক্যামেরার জাদুতে সাধারণ বিষয়গুলোও অসাধারণ হয়ে উঠত ৷ বিশেষ করে তাঁর তোলা সাদাকালো ছবিগুলোতে যেন তিনি জীবনের কঠোর ও রুক্ষ দিকগুলোকে কিছুটা কোমল ও স্নিগ্ধ করে তুলতে চেয়েছিলেন ।
নিজের দীর্ঘ ও বর্ণাঢ্য কর্মজীবনে রঘু রাই ভারতের শীর্ষস্থানীয় সাময়িকী 'সানডে' এবং 'ইন্ডিয়া টুডে'-র হয়ে কাজ করেছেন । সময়ের পরিক্রমায় তাঁর তোলা আলোকচিত্র-নিবন্ধগুলো 'টাইম', 'লাইফ', 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস', 'দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট' এবং 'দ্য নিউ ইয়র্কার'-এর মতো বিশ্বখ্যাত আন্তর্জাতিক প্রকাশনাগুলোতে স্থান করে নিয়েছে । ম্যাগনাম ফটোস-এর তথ্যমতে, যেখানে 1977 সালে কার্টিয়ের-ব্রেসোঁর মনোনয়নে তিনি সদস্যপদ লাভ করেছিলেন ৷ তিনবার 'ওয়ার্ল্ড প্রেস ফটো'র জুরি হিসেবে এবং দু'বার ইউনেস্কোর 'আন্তর্জাতিক আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা'র জুরি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ।
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং যুদ্ধ-পরবর্তী পরিস্থিতির ওপর আলোকচিত্র-প্রতিবেদনের জন্য 1972 সালে তিনি 'পদ্মশ্রী' সম্মানে ভূষিত হন ৷ এছাড়াও আরও বেশ কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন ।
'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর আলোকচিত্র-নিবন্ধ বা 'ফটো-এসে' যার শিরোনাম ছিল 'Human Management of Wildlife in India' ৷ এর জন্য তিনি আমেরিকায় 'ফটোগ্রাফার অফ দ্য ইয়ার' পুরস্কারে ভূষিত হন ।
2009 সালে ফরাসি সরকার তাঁকে 'অফিসিয়ে দে আর্টস এ দে লেত্র' (Officier des Arts et des Lettres) সম্মানে ভূষিত করে ।
রঘু রাই তাঁর সৃষ্টিকর্মে বিপুল সংখ্যক বইও রেখে গিয়েছেন ৷ যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য Raghu Rai's India: Reflections in Colour and Reflections in Black and White এবং Exposure: Portrait Of A Corporate Crime ।
2010 সালে প্রতিষ্ঠিত 'রঘু রাই ফাউন্ডেশন'-এর ওয়েবসাইট সূত্রে জানা যায়, যেখানে তাঁর 50,000-এরও অধিক আলোকচিত্র সংরক্ষিত রয়েছে ৷ বর্তমানে অসুস্থতার মধ্যেও তিনি তাঁর 57তম বইটির কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন ।