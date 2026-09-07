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দিল্লির ধসে বহুতলের মালিক গ্রেফতার, বেআইনি ভবনের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযানের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

দ্বিতীয় দিনে উদ্ধারকাজ চলাকালীন ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা ।

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ঘটনাস্থলে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 7, 2026 at 4:48 PM IST

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নয়াদিল্লি, 7 সেপ্টেম্বর: দক্ষিণ দিল্লির সত্য নিকেতন এলাকায় পাঁচতলা ভবন ধসে এখনও পর্যন্ত সাতজনের মৃত্যু হয়েছে ৷ সেই ঘটনার পর এবার নড়েচড়ে বসল দিল্লি সরকার ৷ ধসে পড়া ওই বহুতলটির মালিককে সোমবার গ্রেফতার করা হয়েছে । রাজস্থানের ভিওয়াদি থেকে এদিন তাঁকে পাকড়াও করে দিল্লি পুলিশ ৷

'হস্টেল ডেজ' নামে পরিচিত ভবনটি ছাত্রদের জন্য 'পেয়িং গেস্ট' বা ভাড়ার আবাসন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল ৷ সেটি রবিবার ধসে পড়ে ৷ সেসময় সেখানে বেশ কয়েকজন ছাত্র ছিলেন । উদ্ধার কাজের দ্বিতীয় দিনে ধ্বংসস্তূপের নীচে কেউ আটকা পড়ে আছে কি না, তা শনাক্ত করতে স্নিফার ডগ দিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে ৷ পাশাপাশি এনডিআরএফ, দিল্লি পুলিশ, দমকল বাহিনী ও অন্যান্য সংস্থা উদ্ধারকাজ অব্যাহত রেখেছে ।

Delhi Building Collapse
এনডিআরএফ-এর নেতৃত্বে চলছে উদ্ধারকাজ (ছবি সূত্র-পিটিআই)

উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রম, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক তদন্তের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা সোমবার সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন । তিনি বলেন, "জনগণের নিরাপত্তার সঙ্গে কোনও আপোস করা হবে না এবং এই গাফিলতির জন্য দায়ী কাউকে রেয়াত করা হবে না ৷ সে তিনি যতই প্রভাবশালী হোন না কেন ।"

দিল্লির ওই বহুতলের মালিক হরিরাম বনসাল ও অন্যদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের এবং বানসালের বিরুদ্ধে 'লুক-আউট সার্কুলার' জারি হয়েছিল ৷ তারপরই পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে ৷ যদিও এর আগে হরিরাম বনসালের কোনও হদিশ পাওয়া যাচ্ছিল না । তাঁকে খুঁজে বের করতে ও গ্রেফতার করতে পুলিশ বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালানোর জন্য দশটি দল গঠন করেছিল । পাশাপাশি, ধসে পড়ার আগে ভবনটির অবস্থা ও পরিস্থিতি কেমন ছিল, পুলিশ তাও খতিয়ে দেখছে ।

Delhi Building Collapse
ঘটনাস্থলে চলছে উদ্ধারকাজ (ছবি সূত্র-পিটিআই)

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, ভবনটি হঠাৎ ধসে পড়ার সময় এর বেসমেন্টে সংস্কারকাজ চলছিল । অবহেলা, তদারকির অভাব বা অন্য কোনও ত্রুটির জন্য দায়ী এমসিডি-র কর্মকর্তা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর বিভাগীয় ও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী । তিনি এই ধসের ঘটনার বিষয়ে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে তদন্তেরও নির্দেশ দিয়েছেন ।

তিনি দিল্লি জুড়ে সমস্ত অবৈধ পাঁচতলা ভবন অবিলম্বে সিল করার নির্দেশ দিয়েছেন । প্রশাসন এ ধরনের কাঠামোগুলির একটি তালিকা তৈরি করছে এবং যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সিল করার কাজ শুরু হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আহত পড়ুয়ারা যথাযথ চিকিৎসা পাচ্ছে এবং তাদের অভিভাবকদের এ বিষয়ে নিয়মিত অবহিত করা হচ্ছে । তিনি আরও বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন ।"

Delhi Building Collapse
দক্ষিণ দিল্লির সত্য নিকেতন এলাকায় পাঁচতলা ভবন ধস (ছবি সূত্র-পিটিআই)

রাজ্য সরকার জানিয়েছে, বেশ কয়েকটি ভবন অনুমোদিত উচ্চতা অতিক্রম করেছে এবং মাস্টার প্ল্যান লঙ্ঘন করেছে, যা বাসিন্দা ও আশেপাশের মানুষের জন্য ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । এছাড়া, সত্য নিকেতন ও এর সংলগ্ন এলাকায় যেখানে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ও কর্মজীবী ​​তরুণরা বসবাস করেন, সেখানকার পেয়িং গেস্ট আবাসন ও বাণিজ্যিক ভবনগুলোতে নিবিড় পরিদর্শন চালানোর জন্যও কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ কর্তৃপক্ষ অগ্নি-নিরাপত্তা মানদণ্ড, বেসমেন্টের অবৈধ ব্যবহার এবং অননুমোদিত বাণিজ্যিক কার্যক্রম খতিয়ে দেখবে । নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘনকারী কিংবা অনুমোদিত নকশা অমান্য করে নির্মিত ভবন বা পেয়িং গেস্ট আবাসনগুলোকে কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে সিল করে দেবে ।

এদিকে এনডিআরএফ-এর নেতৃত্বে উদ্ধারকাজ চলছে ৷ বিভিন্ন সংস্থা ধ্বংসস্তূপ সরানোর পাশাপাশি জীবিতদের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে । উদ্ধার হওয়া মানুষের সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য পাওয়া যাচ্ছে ৷ একটি তথ্যে পাঁচজনকে উদ্ধারের কথা বলা হয় ৷ পরে পুলিশ 11 জন শিক্ষার্থীকে উদ্ধারের কথা জানায় ৷ আবার বিজেপি-র আরকে পুরম কেন্দ্রের বিধায়ক অনিল শর্মা জানান, 12 জনকে উদ্ধার করা হয়েছে ।

পুলিশ জানিয়েছে, হাসপাতালে আনার পর ছ'জনকে মৃত ঘোষণা করা হয় । পরে মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা জানান, মোট 12 জনকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ যাঁদের মধ্যে ছ'জন মারা গিয়েছেন এবং বাকি ছ'জনের অবস্থা স্থিতিশীল । পরবর্তীতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও একজনের মৃত্যু হলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে সাতজনে দাঁড়ায় ।

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DELHI SATYA NIKETAN
দিল্লিতে ভবন ধস
পাঁচতলা ভবন ধস
DELHI BUILDING COLLAPSE

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