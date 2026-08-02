জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক খুলতেই ফের শুরু অমরনাথ যাত্রা, রওনা দিলেন 3886 যাত্রী

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক খুলতেই ফের শুরু অমরনাথ যাত্রা, রওনা দিলেন 3886 যাত্রী
বৃষ্টির জেরে বন্ধ ছিল রাস্তা ৷ মেরামতির কাজ শেষ হওয়ার পর খুলেছে জাতীয় সড়ক ৷ সেই সঙ্গে একদিনের বিরতির পর আবার শুরু হল যাত্রা ৷
Published : August 2, 2026 at 3:46 PM IST
জম্মু, 2 অগস্ট: অবিরাম বৃষ্টির জেরে দু'দিন বন্ধ থাকার পর জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক আংশিকভাবে চালু হয়েছে ৷ এই সূত্রে রবিবার ভোর থেকে ফের শুরু হয়েছে অমরনাথ যাত্রা ৷ এদিন 3 হাজার 886 জন তীর্থযাত্রীর একটি নতুন দল জম্মুর ভগবতী নগর বেস ক্যাম্প থেকে রওনা হয়েছে বলে খবর। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে 177টি গাড়ির কনভয় ভোর তিনটে নাগাদ জম্মুর এই বেস ক্যাম্প থেকে মধ্য কাশ্মীরের গান্দেরওয়ালের বালতালের দিকে রওনা হয়েছে ।
গত 3 জুলাই যাত্রা শুরুর পর হিমালয়ের 3,880 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত অমরনাথের পবিত্র গুহা মন্দির এ পর্যন্ত দর্শন করেছেন 4.50 লক্ষেরও বেশি তীর্থযাত্রী। 57 দিনব্যাপী এই যাত্রা 28 অগস্ট শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।
উধমপুরের ঝাকানি এবং রামবানের বানিহালের মধ্যবর্তী কয়েকটি জায়গায় অবিরাম বৃষ্টির ফলে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক ব্যাপকভাবে ক্ষতির মুখে পড়ে ৷ রাস্তা মেরামতের প্রয়োজনে শনিবার জম্মু থেকে যাত্রা একদিনের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছিল। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, 250 কিলোমিটার দীর্ঘ এই সড়ক কাশ্মীরকে দেশের বাকি অংশের সঙ্গে যুক্ত করে ৷ এখন সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে বিশেষ করে উধমপুরের সামরোলি এলাকার দেওয়াল ব্রিজের কাছে একদিকে যান চলাচলের জন্য চালু করা হয়েছে ৷ এর ফলে যাত্রার পুনরায় যাত্রা শুরু করতে পেরেছে।
রাস্তা মেরামতের কাজ এখনও চলছে ৷ তবে দু'দিন বন্ধ থাকার পর রবিবার সকালে জম্মু থেকে হালকা যানবাহন চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে । অমরনাথ যাত্রার কনভয় ওই এলাকা অতিক্রম করার পর আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কাজিগুন্ড থেকে জম্মু অভিমুখে যান চলাচল পুনরায় শুরু হবে। ট্রাফিক পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছেন, ভারী যানবাহনগুলিকে পরে জাতীয় সড়ক ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে। আগামী কয়েক দিনের জন্য বিরূপ আবহাওয়ার পূর্বাভাসের পরিপ্রেক্ষিতে, ট্রাফিক পুলিশ যাত্রীদের পরামর্শ দিয়েছে, জাতীয় সড়ক ধরার আগে যেন তাঁরা সর্বশেষ পরিস্থিতি যাচাই করে নেন।
অন্যদিকে, উধমপুর-রেয়াসি রেঞ্জের ডিআইজি শিব কুমার শর্মা শনিবার সামরোলিতে দেওয়াল ব্রিজের কাছে মহাসড়কে ধ্বংসস্তূপ অপসারণ ও মেরামতের কাজ পরিদর্শন করেন। পুলিশের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, পরিদর্শনের সময় ডিআইজি ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (NHAI)-র চালানো পুনরুদ্ধার কার্যক্রম খতিয়ে দেখেন। ডিআইজি দ্রুত যান চলাচল স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে ধ্বংসস্তূপ সরানোর উপর জোর দেন ৷ একই সঙ্গে, এই কাজে নিয়োজিত কর্মীদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।