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বাংলার 60 যাত্রীকে নিয়ে কাটিহারে দুর্ঘটনার কবলে বাস, আহত অনেক

দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিতে শিশু ও মহিলা-সহ আনুমানিক 60 জন যাত্রী ছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷ দুর্ঘটনায় 35 জনেরও বেশি গুরুতর আহত হয়েছেন ৷

Katihar bus accident
কাটিহারে দুর্ঘটনার কবলে বাস (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 13, 2026 at 3:50 PM IST

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কাটিহার, 13 জুন: কাটিহার জেলার কইরা থানা এলাকার অন্তর্গত জুরাবগঞ্জের কাছে 31 নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে। শনিবার সকালে পশ্চিমবঙ্গের নওদা থেকে কোচবিহারের দিনহাটাগামী একটি দ্রুতগতির বাস বিপরীত দিক থেকে আসা একটি গাড়িকে এড়াতে গিয়ে রাস্তার পাশের জমিতে উল্টে যায়। যাত্রীদের অধিকাংশই নওদার ইটভাটায় কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷

বাসে 50 থেকে 60 জন যাত্রী ছিল বলে জানা গিয়েছে ৷ আহত হয়েছেন প্রায় 35 জনেরও বেশি ৷ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিতে শিশু ও মহিলা-সহ আনুমানিক 60 জন যাত্রী ছিল পুলিশ সূত্রে খবর ৷ আহতদের মধ্যে প্রায় 15 জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলেও জানা গিয়েছে ৷ সকল যাত্রী একই গ্রামের বাসিন্দা ৷ বাসটি রিজার্ভ করেই তারা বেরিয়েছিলেন ৷

ঘটনার পরপরই স্থানীয় মানুষ ও প্রশাসনের সহায়তায় সকল আহতকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। গুরুতর আহত যাত্রীদের চিকিৎসার জন্য পূর্ণিয়া মেডিক্যাল কলেজ ও সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কয়েকজনকে বেসরকারি নার্সিং হোমেও ভর্তি করা হয়েছে ৷ বকুল মিয়াঁ নামে এক ব্যক্তি তাঁর স্ত্রী, ভাই ও সন্তানদের নিয়ে ওই বাসেই ছিলেন ৷ তিনি এবং তাঁর পরিবারের সকলেই অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন বলে খবর ৷ আহত শ্রমিক কৃষ্ণ দাস ও আজাদুল জানান, হঠাৎ সামনে চলে আসা একটি গাড়িকে এড়াতে গিয়ে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তাঁরা জানান, বেশ কয়েকজনের হাত-পা ভেঙে গিয়েছে।

বকুল মিয়াঁ আরও বলেন, "অনেকেরই হাত-পা ভেঙে গিয়েছে ৷ এখনও পর্যন্ত অবশ্য মৃত্যুর কোনও খবর পাওয়া যায়নি ৷ যদিও আরও অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷ আমি ও আমার স্ত্রী, ভাই, সন্তানদের নিয়ে ওই বাসেই ছিলাম।" দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি ৷ যদিও বেশ কয়েকজন আহতের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে পুলিশ জানিয়েছে ৷ এই দুর্ঘটনার কারণে কিছু সময়ের জন্য 31 নম্বর জাতীয় সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল ৷ ফলে রাস্তায় যানবাহনের দীর্ঘ লাইনও পড়ে যায় ৷ কয়রা থানার আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজে হাত লাগায় ৷ পরে ক্ষতিগ্রস্ত বাসটিও সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে পুলিশ।

আহত সকল শ্রমিকই পশ্চিমবঙ্গের দিনহাটা এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। তাঁরা বিহারের নওয়াদা জেলার ইটভাটায় কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলেন ৷ সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর পরিবারের কাছে ফেরার আনন্দ একটি সড়ক দুর্ঘটনায় পরিণত হয় ৷ পুলিশ দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ প্রাথমিক তথ্য থেকে জানা গিয়েছে যে, বাস চালকের অবহেলা বা অতিরিক্ত গতিই দুর্ঘটনার প্রধান কারণ হতে পারে। প্রশাসন আহতদের যথাযথ চিকিৎসা এবং তাদের পরিবারকে সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে।

TAGGED:

ROAD ACCIDENT
BUS ACCIDENT IN KATIHAR
কাটিহার বাস দুর্ঘটনা
KATIHAR BUS ACCIDENT

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