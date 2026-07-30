টাস্ক ফোর্সের কামাকোটিকে 'গোমূত্র বিশেষজ্ঞ' বলায় বিতর্কে প্রিয়াঙ্কা, চিঠি লিখলেন দু'শোরও বেশি শিক্ষাবিদ

টাস্ক ফোর্সের কামাকোটিকে 'গোমূত্র বিশেষজ্ঞ' বলায় বিতর্কে প্রিয়াঙ্কা, চিঠি লিখলেন দু'শোরও বেশি শিক্ষাবিদ
আইআইটি মাদ্রাজের ডিরেক্টর ভি কামাকোটিকে 'গোমূত্র বিশেষজ্ঞ' বলে উল্লেখ করেছেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ৷ তাঁর এই মন্তব্যে চিঠি লিখলেন দু'শোরও বেশি শিক্ষাবিদ ৷
By PTI
Published : July 30, 2026 at 8:53 PM IST
নয়াদিল্লি, 30 জুলাই: প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে উচ্চস্তরীয় টাস্ক ফোর্স গঠন করেছেন, তার অন্যতম সদস্য মাদ্রাজ আইআইটি'র ডিরেক্টর ভি কামাকোটি ৷ তাঁকে ভরা লোকসভায় 'গোমূত্র বিশেষজ্ঞ' বলে উল্লেখ করেছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ৷ তাঁর এহেন মন্তব্যের প্রতিবাদে দেশের দু'শোর জনের বেশি শিক্ষাবিদ খোলা চিঠি লিখলেন কংগ্রেস নেত্রীকে ৷
215 জন শিক্ষাবিদের স্বাক্ষরিত এই চিঠিতে উপাচার্য, প্রাক্তন উপাচার্য থেকে আইআইটি ও আইআইএম-এর ডিরেক্টররাও রয়েছেন ৷ সংসদে প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে 'দ্য পাবলিক এগজামিনেশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল' নিয়ে আলোচনা চলছিল ৷ সেই সময় ওয়েনাড়ের কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা মাদ্রাজ আইআইটি'র ডিরেক্টর ভি কামাকোটিকে 'গোমূত্র বিশেষজ্ঞ' বলে অভিহিত করেন ৷ আর এতেই বিতর্কে জড়িয়েছেন নেত্রী ৷
শিক্ষাবিদরা চিঠিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, "আপনি আইআইটি মাদ্রাজের ডিরেক্টর প্রফেসর ভি কামাকোটিকে একজন 'গোমূত্র বিশেষজ্ঞ' বলে উল্লেখ করেছেন ৷ এই মন্তব্যে আমরা হতাশ ৷ এটা ইচ্ছাকৃত কটাক্ষই হোক বা রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা, এই ধরনের চারিত্রিক ব্যাখ্যা উদ্বেগজনক এবং একজন ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ নয় ৷"
তাঁরা আরও লিখেছেন, "প্রত্যেক শিক্ষাবিদের মতো তিনি হাইপোথেসিস পরিবেশন থেকে চিরাচরিত জ্ঞান নিয়ে আলোচনা এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনায় অংশগ্রহণের যোগ্য ৷ একজন পণ্ডিতের মূল বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনার পরিবর্তে তাঁকে একটি তকমা দিয়ে বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনাগুলিকে খাটো করার ঝুঁকি তৈরি হয়, কিন্তু আমাদের সংবিধান প্রত্যেককে তা গড়ে তোলার আহ্বান জানায় ৷"
চিঠি লিখেছেন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সচিন চতুর্বেদী, প্রাক্তন নীতি আয়োগ চেয়ারম্যান রাজীব কুমার, এনএএসি ডিরেক্টর গণেশন কান্নাবিরান, প্রাক্তন ইউপিএসসি চেয়ারম্যান ডিপি আগরওয়াল এবং প্রাক্তন এআইসিটিই চেয়ারম্যান অনিল সহস্রবুধে অন্যতম ৷
গত 26 জুলাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উচ্চস্তরীয় টাস্ক ফোর্সের কথা ঘোষণা করেন, যার নেতৃত্বে রয়েছেন ইনফোসিস কর্তা নন্দন নিলেকনি ৷ এই কমিটির অন্যতম সদস্য পদ্ম সম্মানে ভূষিত ভি কামাকোটি ৷ এই টাস্ক ফোর্স আগামী দিনে প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে কাজ করবে ৷
লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সমালোচনা করে প্রিয়াঙ্কা বলেন, "তাঁর (প্রধানমন্ত্রী) বোঝা উচিত, শুধু নতুন কমিটি তৈরি করলেই কাজ হবে না ৷ রাধাকৃষ্ণান কমিটির প্রস্তাবগুলির একটিও আজ পর্যন্ত কার্যকর করা হয়নি ৷ এই কমিটির সদস্য প্রাক্তন গোয়েন্দা প্রধান, একজন আইটি কোম্পানির কর্ণধার এবং একজন গোমূত্র বিশেষজ্ঞ ৷"
2025 সালে চেন্নাইয়ে একটি গোয়ালে পোঙ্গল উদযাপনের সময় ভি কামাকোটির মন্তব্যে বিতর্ক তৈরি হয় ৷ তিনি এক সন্ন্যাসীর গল্প বলার সময় জানান যে, সন্ন্যাসীর জ্বর হয়েছিল ৷ কিন্তু গোমূত্র পান করে তাঁর জ্বর সেরে যায় ৷ সেই সময় তাঁর এই মন্তব্যের ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় ৷ চারদিক থেকে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায় ৷ বিজ্ঞানী থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতা এবং নেটিজেনরা কার্যত কড়া ভাষায় কামাকোটিকে তুলোধনা করেন ৷ তুমুল সমালোচনা সত্ত্বেও কামাকোটি নিজের মন্তব্যে অনড় ছিলেন, তাঁর দাবি ছিল, গোমূত্র পান করে জ্বর সেরে যাওয়ার বিষয়টি একটি বিজ্ঞানভিত্তিক সাহিত্য থেকে সংগৃহীত ৷