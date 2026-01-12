কয়েক হাজার আত্মঘাতী হামলাকারী প্রস্তুত, ভারতকে ফের হুমকি মাসুদের

কয়েক হাজার আত্মঘাতী হামলাকারী প্রস্তুত, ভারতকে ফের হুমকি মাসুদের
ভারতে হামলা চালানোর জন্য 1000-এরও বেশি আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী প্রস্তুত ! অডিয়ো ক্লিপে এমনটাই দাবি করেছে মাসুদ আজহার ৷
Published : January 12, 2026 at 8:14 AM IST
নয়াদিল্লি, 12 জানুয়ারি: ফের ভারতকে হুমকি দিল জঙ্গি সংগঠন জইশ-ই-মহম্মদের প্রধান মাসুদ আজহার ৷ রবিবার এক নয়া অডিয়ো রেকর্ডিং সামনে এসেছে মাসুদের ৷ সেখানেই তাকে বলতে শোনা গিয়েছে, ভারতে ঢুকে সন্ত্রাসী হামলা চালানোর জন্য হাজারেরও বেশি আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী প্রস্তুত রয়েছে । রবিবার অনলাইন প্ল্যাটফর্মে মাসুদের এই অডিয়োটি প্রকাশিত হয়েছে ।
অডিয়োটি সামনে আসতেই তা রীতিমতো ভাইরাল হয়ে য়ায় ৷ আর এই অডিয়ো ক্লিপটিতে মাসুদ আজহারকে অহংকারের সঙ্গে বলতে শোনা যাচ্ছে যে, "1000-এরও বেশি আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী যে কোনও সময়ে ভারতে হামলা চালানোর জন্য প্রস্তুত ।" তার আরও দাবি যে, যদি বোমা হামলাকারীদের আসল সংখ্যা প্রকাশ করা হয়, তবে তা বিশ্বের সকলকে হতবাক করে দেবে ৷ অডিয়োটিতে মাসুদকে বলতে শোনা যায়, "এরা (আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী) একজন নয়, দু'জন নয়, 100 জনও নয়, এমনকি 1000 জনও নয়, যদি আমি পুরো সংখ্যাটা বলে দিই, তাহলে আগামিকাল বিশ্বের গণমাধ্যমে তোলপাড় শুরু হয়ে যাবে ৷"
সে আরও জানিয়েছে, তার 'যোদ্ধারা' জীবনের পার্থিব আরাম-আয়েশের দ্বারা পরিচালিত নয় ৷ এমনকী তাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য 'শাহদাত' (শহিদ) হতেও তারা প্রস্তুত । অডিয়ো রেকর্ডিংটির তারিখ এবং সত্যতা যদিও কোনও পক্ষ এখনও যাচাই করে বলেনি ৷ তবে এই প্রথম নয় যে মাসুদ আজহার ভারতে সন্ত্রাস ছড়ানোর জন্য তার ঘৃণ্য উদ্দেশ্যগুলি স্পষ্ট করেছে । এর আগেও 2001 সালের সংসদ হামলা এবং 2008 সালের মুম্বই হামলা-সহ বেশ কয়েকটি সন্ত্রাসী হামলার মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে প্রধান অভিযুক্ত হিসাবে মাসুদকে চিহ্নিত করেছে ভারত ।
যদিও মাসুদ আজহারের এই অডিয়ো বার্তাগুলিকে মূলত তার নিজের প্রচার এবং ফাঁকা হুমকি দেওয়ার মরিয়া প্রচেষ্টা হিসেবেই দেখতে চাইছে নয়াদিল্লি ৷ পহেলগাঁও হামলার পর পাল্টা ভারতীয় সেনাবাহিনীর 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময় ব্যাপক ক্ষতির শিকার হওয়া পর মাসুদ আদতে তার সংগঠনকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যই ফের ভারতকে হুমকি দেওয়ার কাজ করছে বলেই মত সংশ্লিষ্ট মহলের ৷ যদিও মাসুদের বক্তব্যকে পুরোপুরি উড়িয়ে দিতেও নারাজ কেন্দ্র ৷ কারণ ইতিমধ্যেই আজহার জাতিসংঘের তালিকাভুক্ত একজন সন্ত্রাসী ৷ শুধু তাই নয়, সে দীর্ঘদিন ধরেই পাকিস্তানের মাটিকে ব্যবহার করে ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছে এবং সন্ত্রাসী হামলার ষড়যন্ত্রও করছে । এমনকী একাধিক সন্ত্রাসী কার্যকলাপও সে ভারতে ঘটিয়েছে ৷ তাই বিষয়টি হালকাভাবে নিচ্ছে না ভারত ৷