দেশের জন্য যতটা সম্ভব করেছি ! একরাশ তৃপ্তি নিয়ে কর্মজীবনে ইতি টানলেন প্রধান বিচারপতি

আইনজীবী ও বিচারপতি হিসেবে চার দশকের ঘটনাবহুল কর্মজীবন শেষ হল শুক্রবার ৷ সোমবার দেশের নয়া প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব নেবেন বিচারপতি সূর্যকান্ত ৷

CJI B R Gavai
দেশের বিদায়ী প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই (ছবি: পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 21, 2025 at 8:56 PM IST

2 Min Read
নয়াদিল্লি, 21 নভেম্বর: মাত্র কয়েক মাস আগে তাঁর দিকে উড়ে এসেছিল জুতো ৷ আজ কর্মজীবনের শেষ দিনে কোনও তিক্ততাই মনে রাখলেন না দেশের বিদায়ী প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই ৷ একরাশ তৃপ্তি আর তাঁর পক্ষে যতটা সম্ভব ছিল দেশের জন্য ততটা করতে পারার আনন্দ নিয়ে বিদায় নিচ্ছেন প্রধান বিচারপতি ৷ প্রথমে আইনজীবী এবং পরে বিচারপতি- চার দশকের বর্ণময় কর্মজীবন শেষ হল শুক্রবার ৷ যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর কর্মজীবনের সমাপ্তি রবিরার ৷ এদিন ছিল শেষ কাজের দিন ৷

তাঁর জন্য রীতি মেনে বিদায়ী সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল ৷ অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন প্রধান বিচারপতি ৷ বক্তব্যের শুরু থেকেই তিনি ছিলেন আবেগঘন ৷ প্রধান বিচারপতিকে বলতে শোনা গেল, "আজ শেষবারের মতো আদালত কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যাব ৷ তবে এই প্রতিষ্ঠান থেকে আমি যা পেয়েছি এবং দেশের জন্য যতটা সম্ভব ততটা করতে পেরেছি বলে আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট ৷ সবাইকে ধন্যবাদ ৷ " 1985 সালে আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন ৷ পরে বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি হিসেবে কাজ শুরু করেন ৷ শেষমেশ চলতি বছরের 14 মে শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব নেন বিচারপতি বিআর গাভাই ৷ ছ'মাসের কার্যকাল শেষ হচ্ছে 23 নভেম্বর ৷ এদিন তাঁর সম্মানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেন অ্যাটর্নি জেনারেল থেকে শুরু করে প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল-সহ অনেকে ৷"

বক্তব্যের একটি অংশে প্রধান বিচারপতি বলেন, "আমি সবসময় বিশ্বাস করি বিচারপতি থেকে শুরু করে আইনজীবী সকলেরই সংবিধান মেনে কাজ করা উচিত ৷ আমি সারা জীবন সাম্য-ন্যায় বিচার-স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ-এই চারটি বিষয়কে মাথায় রেখে নিজের কাজ করে গিয়েছি ৷ সংবিধানের দেখানো রাস্তায় হেঁটেছি ৷" শুরুর দিনের কথা উল্লেখ করে প্রধান বিচারপতি বলেন, "1985 সালে যখন আইনজীবী হিসেবে কাজ শুরু করি তখন ছিলাম আইনের ছাত্র ৷ আজ বিচারপতির জীবন শেষ করার সময় আমি ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার এক সৈনিক ৷"

বিচারপতি হওয়া বা কোনও সরকারি পদে আসীন হওয়াকে ক্ষমতা হিসেবে না দেখে জনসেবার সুযোগ বলে মনে করা উচিত ৷ এমনটাই জানান প্রধান বিচারপতি ৷ এ প্রসঙ্গে সংবিধান স্থপতি বাবা সাহেব আম্বেদকরের কথাও উল্লেখ করেন তিনি ৷ ঘুরে ফিরে আসে তাঁর বাবার প্রসঙ্গও ৷ তিনি জানান, অনেক ক্ষেত্রে সরকারি নীতি এবং মৌলিক অধিকারের মধ্য সংঘাতের বাতাবরণ তৈরি হয় ৷ বিচারপতি হিসেবে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে যতটা সময় ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করে গিয়েছেন ৷

CHIEF JUSTICE OF INDIA
B R GAVAI FAREWELL
SUPREME COURT
CJI B R GAVAI

