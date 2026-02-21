সাত দশকের সংগ্রহ ! 1 লক্ষ 24 হাজার প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি-নথির সংগ্রহশালা রাজস্থানে
মরুরাজ্যে একটি সংগ্রহশালা বছরের পর বছর ধরে প্রাচীন পুঁথি, পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের কাজ করে চলেছে ৷ এখানে রয়েছে দুষ্প্রাপ্য সব প্রাচীন আমন্ত্রণপত্র, জন্মছক আরও অনেককিছু ৷
যোধপুর, 21 ফেব্রুয়ারি: কয়েক শতকের প্রাচীন নথি এখনও সযত্নে সংরক্ষিত ৷ বছরের পর বছর ধরে এই সংরক্ষণের কাজ করে চলেছে রাজস্থানের ওরিয়েন্টাল ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট ৷ ধর্ম, সংস্কৃতি, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং অন্যান্য বিষয়ে লেখা হাজার হাজার পাতা, নথি তারা সংরক্ষণ করে রেখেছে ৷ কয়েকশো বছর আগে মরুরাজ্যে এই নথিগুলি লেখা হয়েছিল ৷
ওরিয়েন্টাল ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট-এর প্রধান দফতর যোধপুরে ৷ বাকি শাখাগুলি রয়েছে- উদয়পুর, জয়পুর, ভরতপুর, আলওয়ার, বিকানের এবং কোটায় ৷ এই সব জায়গা মোট 1 লক্ষ 24 হাজার লেখা এবং নথি সংগ্রহ করে রাখা আছে ৷ এইসব প্রাচীন সাহিত্যকর্মের 95 শতাংশই ডিজিটালাইজ করা হয়েছে ৷
ডিজিটালাইজড করার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলেই এই প্রাচীন নথিগুলি অনলাইনে পাওয়া যাবে ৷ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক গোমতী শর্মা জানান, এই বিভাগটি 1956 সাল থেকে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের জন্য কাজ করে আসছে ৷ ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়াটি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে ৷ একবার সম্পন্ন হলে, সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী এগুলি অনলাইনে আপলোড করা হবে ৷ তখন গবেষকের পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরও উপকার হবে ৷
দ্বাদশ থেকে বিংশ শতাব্দীর পাণ্ডুলিপি
প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র রিসার্চ অফিসার কমল কিশোর শঙ্খলা জানিয়েছেন, দ্বাদশ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যে 24টি বিষয়ের উপর লিখিত গ্রন্থ এবং পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা হয়েছে ৷ এর মধ্যে রয়েছে ধর্মীয়, চিকিৎসা, জ্যোতিষশাস্ত্র, স্থাপত্য এবং কল্পকাহিনী ৷ এই পাণ্ডুলিপিগুলি তামা, চামড়া, কাপড়, কাঠ এবং কাগজে লেখা ৷ তিনি আরও জানান, প্রতি বছর তিনশো জন গবেষক এই বিভাগের সব শাখা পরিদর্শন করেন ৷
314 ফুট রাশিফল
যোধপুরে অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি রয়েছে ৷ ঠাকুর ঔশন সিংহের কন্যা যশকুমারী 1905 সালে জন্মগ্রহণ করেন ৷ তাঁর জন্মছকটি আকর্ষণীয় ৷ এই র পরিমাপ 314 ফুট 9 ইঞ্চি ৷ এই জন্মছক সম্পূর্ণ প্রদর্শিত হয়েছে । একইভাবে, মেওয়ার শৈলীতে হাতে লেখা রয়েছে, যা বেশ কয়েক ফুট লম্বা ৷ 1869 সালের বিক্রম সম্বতে হাতে লেখা ভগবদ গীতা-সহ অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থও রয়েছে, যা অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিশদে লেখা রয়েছে । ভগবদ গীতার পরিমাপ 13 ফুট 9 ইঞ্চি লম্বা এবং 9 ইঞ্চি চওড়া ৷
300 বছরের পুরনো আমন্ত্রণপত্র
আঠেরো শতকে জৈন সাধুদের কাছে পাঠানো সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং লোকভাষায় লেখা এই আমন্ত্রণপত্রগুলি সংরক্ষণ করা হয়েছে ৷ এখানে সমসাময়িক সমাজ, সংস্কৃতি এবং নগরের বৈভব, জাঁকজমকের বর্ণনা রয়েছে ৷ সেই সময়ের ধর্মীয় স্থান, সামাজিক পরিবেশ, জীবনধারা এবং বাণিজ্যিক কার্যকলাপকে রঙিন চিত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল ৷ এই ছবিগুলি দেখে সাধু-সন্ন্যাসীরা শহরটি কেমন, তা বুঝতে পেরেছিলেন ৷ এবং প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিলেন ৷ উদয়পুরের চিঠিটি সবচেয়ে দীর্ঘ, 8 মিটারেরও বেশি লম্বা এবং প্রস্থে 30 সেন্টিমিটার ৷