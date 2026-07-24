আইফোন অর্ডার করে মেলে বেয়ার্ড অয়েল, 1.8 লক্ষ ফেরাতে নির্দেশ ক্রেতাসুরক্ষা আদালতের

আইফোন অর্ডার করে মেলে বেয়ার্ড অয়েল, 1.8 লক্ষ ফেরাতে নির্দেশ ক্রেতাসুরক্ষা আদালতের
ই-কর্মাস সংস্থার তরফে সমস্যার সমাধান না-করে অভিযোগ 'খারিজ' ! 'অনৈতিক বাণিজ্যিক কার্যকলাপ' উল্লেখ ক্রেতাসুরক্ষা আদালতের ৷
Published : July 24, 2026 at 1:47 PM IST
মুম্বই, 24 জুলাই: শপিং অ্যাপে অর্ডার করেছিলেন আইফোন-14 প্রো ৷ হাতে পেয়েছিলেন দাড়িতে দেওয়ার তেল ৷ 2022 সালের ওই ঘটনায় ক্রেতাসুরক্ষা আদালত ফ্লিপকার্ট ও বিক্রেতাকে 1.11 লক্ষ টাকা অভিযোগকারী গ্রাহককে ফেরত দিতে নির্দেশ দিয়েছে ৷ সেই সঙ্গে ওই গ্রাহককে ক্ষতিপূরণ এবং মামলার খরচ বাবদ আরও 70 হাজার টাকা মেটাতে নির্দেশ দিয়েছে ক্রেতাসুরক্ষা আদালত ৷
মুম্বইয়ের এই ঘটনায় শপিং অ্যাপ সংস্থার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ক্রেতাসুরক্ষা আদালত ৷ মুম্বই (শহরতলি)-এর 'ডিস্ট্রিক্ট কনজিউমার ডিসপিউটস রিড্রেসাল কমিশন'-এর অতিরিক্ত ডিসিএফ চলতি মাসের শুরুর দিকে ওই নির্দেশে জানিয়েছে, গ্রাহক একাধিকবার অভিযোগ জানালেও ফ্লিপকার্ট প্রতিকার না-করেই প্রতিবার 'ক্লোজ' করে দিয়েছে ৷ এটি পুরোপুরি 'অনৈতিক বাণিজ্যিক কার্যকলাপ'-এর শামিল ৷ কারণ, ওই গ্রাহক প্রয়োজনীয় অর্থের বিনিময়ে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে অর্ডার করেছিলেন ৷
ডিস্ট্রিক্ট কনজিউমার ডিসপিউটস রিড্রেসাল কমিশন নির্দেশে বলেছে, "1 নম্বর প্রতিপক্ষ (ফ্লিপকার্ট) নিশ্চিত করবে যেন উপভোক্তা তাঁর অর্ডার করা সঠিক পণ্যটি হাতে পান ৷ এছাড়া, উপভোক্তাদের অভিযোগের সঠিক সমাধানের জন্য একটি কার্যকরী ব্যবস্থা তৈরি করবে ৷"
ক্রেতাসুরক্ষা আদালতের তরফে জানানো হয়েছে, একটি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান কোনও সামগ্রীর বিক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর গ্রাহক ও বিক্রেতার মধ্যে লেনদেন থেকে নিজেদের দায় এড়াতে পারে না—বিশেষ করে যখন ক্রেতা তাৎক্ষণিকভাবে অভিযোগ করেন যে, তাঁকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি পণ্য সরবরাহ করা হয়েছে ৷
কমিশন জানিয়েছে, অভিযোগের তদন্ত না-করা, ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া ভুল পার্সেলটি উদ্ধার করা, তার পরিবর্তে অন্য পণ্য বা অর্থ ফেরত না-দেওয়া এবং কোনও কার্যকরী সমাধান ছাড়াই বারবার অভিযোগ ক্লোজ করে দেওয়া—এসব গ্রাহক পরিষেবার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট গাফিলতি এবং এক ধরনের অনৈতিক ব্যবসায়িক কার্যকলাপের শামিল ৷
আইফোন সেলারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের বিচারকদের প্যানেল ৷ সদস্যরা জোর দিয়ে উল্লেখ করেছেন, "বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও বিক্রেতা 'ইন্টারন্যাশনাল ভ্যালু রিটেইল প্রাইভেট লিমিটেড' চুক্তিবদ্ধ পণ্য সরবরাহ করেনি ৷ অভিযোগের সুরাহাও করেনি তারা ৷ বিষয়টি তাদের গ্রাহক পরিষেবায় বড়সড় খামতির প্রমাণ ৷"
কমিশন রায় দিয়েছে, "অভিযোগকারীর যে ক্ষতি ও ভোগান্তি হয়েছে, তার জন্য অনলাইন শপিং প্ল্যাটফর্ম এবং বিক্রেতা উভয়ই যৌথভাবে ও পৃথকভাবে দায়ী ৷" ক্রেতা সুরক্ষা আদালতের প্যানেল ফ্লিপকার্ট ও বিক্রেতাকে নির্দেশ দিয়েছে, তারা অভিযোগকারী গ্রাহককে 1,11,793 টাকা ফেরত দেবে এবং 22 এপ্রিল, 2023 থেকে প্রকৃত অর্থ পরিশোধের দিন পর্যন্ত বার্ষিক 9 শতাংশ হারে সুদও দেবে ৷ সব মিলিয়ে যা 1 লক্ষ 80 হাজার টাকার বেশি ৷
মুম্বইয়ের পাওয়াই এলাকার বাসিন্দা ওই অভিযোগকারী 2022 সালের 22 এপ্রিল ফ্লিপকার্টের মাধ্যমে 'নো-কস্ট ইএমআই' (No-cost EMI) সুবিধা ব্যবহার করে 1,11,793 টাকা মূল্যে একটি অ্যাপল আইফোন-14 প্রো (128 জিবি) কিনেছিলেন ৷
তবে, আলাদাভাবে অর্ডার করা চার্জার ও ফোনের কভার ঠিকভাবে গ্রাহকের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল ৷ কিন্তু, তার একদিন পরে আসা আসল প্যাকেজে দামি স্মার্টফোনের পরিবর্তে ছিল 'দাড়িতে মাখার তেল' এবং প্যাকিংয়ের উপকরণ ৷
ওই গ্রাহক অভিযোগ করেছেন, 2023 সালের এপ্রিল ও মে মাসের মধ্যে ফ্লিপকার্টের কাস্টমার সাপোর্টের সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করা হয়েছিল ৷ এমনকি প্রয়োজনীয় সব নথি জমা দিয়েছিলেন প্রতারিক গ্রাহক ৷ কিন্তু, তা সত্ত্বেও সংস্থার তরফে অভিযোগের সমাধান না-করে বারবার তা ক্লোজ করা হয়েছে ৷