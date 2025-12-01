ETV Bharat / bharat

'হারের হতাশা সংসদে দেখাবেন না, এটা নাটকের জায়গা নয়'; অধিবেশন শুরুতেই কড়া প্রধানমন্ত্রী

বিরোধীদের তীব্র সমালোচনায় বিঁধে শীতকালীন অধিবেশন শুরুতে কড়া বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ SIR উত্তাপে সেই বিরোধী বিক্ষোভেই মুলতুবি সংসদ ৷

Narendra Modi at Parliament
সংসদে শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের মুহূর্ত (পিটিআই)
author img

By PTI

Published : December 1, 2025 at 11:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 1 ডিসেম্বর: প্রধানমন্ত্রীর সমালোচনার পরেও সেই হই হট্টগোল বিরোধীদের ৷ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা SIR নিয়ে আলোচনার দাবিতে বিরোধীদের তুমুল বিক্ষোভের জেরে 12টা পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে গেল প্রথম দিনের শীতকালীন অধিবেশন ৷

এদিন লোকসভার শীতকালীন অধিবেশনের শুরুতেই বিরোধীদের তীব্র সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সোমবার অধিবেশন শুরুর আগে সংসদের বাইরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদি বলেন, "অধিবেশনটি রাজনৈতিক নাটকের মঞ্চে পরিণত করা উচিত নয় বরং গঠনমূলক এবং ফলাফল-ভিত্তিক বিতর্কের মঞ্চে পরিণত হওয়া উচিত । বিরোধীরা সংসদকে নিজেদের হতাশা প্রকাশের জন্য ব্যবহার করছেন ৷"

তিনি আরও বলেন, "কিছুদিন ধরেই আমাদের সংসদ নির্বাচনের জন্য উত্তেজনা বৃদ্ধির ক্ষেত্র হিসেবে অথবা হারের পর হতাশার বহিঃপ্রকাশ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে ৷" এই প্রসঙ্গে বিহার নির্বাচনে বিরোধী দলগুলির পরাজয়ের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "অধিবেশনটি পরাজয়ের পর হতাশায় চিৎকার চেঁচামেচির যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হওয়া উচিত নয় ৷ অথবা জয়ের পর অহংকারের ক্ষেত্র হিসেবেও পরিণত হওয়া উচিত নয় । বিহার নির্বাচনে রেকর্ড ভোটদান গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি ৷ বিরোধীদেরও তাদের দায়িত্ব পালন করা উচিত এবং নির্বাচনে পরাজয়ের পর হতাশা থেকে বেরিয়ে আসা উচিত ।"

এদিকে অধিবেশনের শুরুতে পাঁচজন প্রয়াত প্রাক্তন সদস্যকে শ্রদ্ধা জানিয়ে, মহিলা ক্রিকেট দল এবং অন্যান্য ক্রীড়াবিদ যারা দেশকে সম্মানিত করেছেন তাদের অভিনন্দন জানানোর পর, বিরোধীরা তাদের দাবি নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করে ।স্পিকার ওম বিড়লা স্পষ্টত জানান, এটি শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিন এবং তিনি আশা করেন যে বিতর্ক এবং আলোচনায় সদস্যদের ইতিবাচক এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকা উচিত ।

তিনি বলেন, "গণতন্ত্রে, মতপার্থক্য থাকা স্বাভাবিক । তবে আলোচনার মাধ্যমে এটি সমাধান করা যেতে পারে । আমরা বৃহত্তম গণতন্ত্র । এটি স্লোগান দেওয়া এবং প্ল্যাকার্ড দেখানোর জায়গা নয় ৷ সদস্যরা জনগণের আশা এবং আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রত্যাশা নিয়ে নির্বাচিত হন ।আমি আপনাকে নিয়ম এবং বিধির মধ্যে যথেষ্ট সময় দেব । কিন্তু প্রতিবারই নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংসদ ব্যাহত করা ভালো নয় ৷"

স্পিকার আরও বলেন, "প্রশ্নোত্তর পর্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশ্ববাসীর কাছে একটি বার্তা যাওয়া উচিত যে সংসদ সক্রিয় এবং কার্যকর ।আমাদের একটি ভালো নজির স্থাপন করা উচিত । সংসদ চলতে দিন । সংসদ বিতর্ক এবং আলোচনার জন্য ৷"

TAGGED:

সংসদের শীতকালীন অধিবেশন
PARLIAMENT WINTER SESSION
সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে মোদি
PARLIAMENT WINTER SESSION

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.