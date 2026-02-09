রাহুলকে বলতে দেননি ! লোকসভার স্পিকারকে সরাতে প্রস্তাব আনছে বিরোধীরা
খাড়েগের কার্যালয়ে সোমবার সকালে বসে বৈঠকে বসে বিরোধী শিবির ৷ সেখানেই ওম বিড়লাকে অপসারণ করা নিয়ে বিস্তারিত চর্চা হয়েছে ৷
Published : February 9, 2026 at 2:52 PM IST
নয়াদিল্লি, 9 ফেব্রুয়ারি: লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে তাঁর পদ থেকে সরাতে বিশেষ প্রস্তাব আনতে চলেছে বিরোধীরা ৷ সংসদীয় রীতি মেনে চলতি বাজেট অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির সম্ভাষণের পর তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে ভাষণ দিতে পারেননি লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ বলার সুযোগ করে দেননি বলে স্পিকারের অপসারণ চান বিরোধী সাংসদরা ৷
ভারতীয় সংবিধানের 94সি ধারায় এই প্রস্তাবটি আনা হবে বলে জানা গিয়েছে ৷ তবে কবে প্রস্তাব এক প্রাক্তন সেনা প্রধানের লেখা অপ্রকাশিত বইয়ের একটি অংশ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে একটি ম্যাগাজিনে ৷ সেই অংশটি লোকসভায় পড়তে চেয়েছিলেন রাহুল ৷ তাঁকে অনুমতি দেননি স্পিকার ৷ অথচ বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে লোকসভায় কয়েকটি বইয়ের কথা উল্লেখ করে নিজের বক্তব্য় পেশ করলেও স্পিকারক কোনও ব্যবস্থা নেননি এই অভিযোগেও আনা হয়েছে বিরোধী শিবিরের তরফে ৷
নিয়ম অনুযায়ী 100 জন সাংসদের সম্মতিতে এই প্রস্তাব আনতে হয় ৷ সংসদের মোট সদস্যের অধিকাংশ পক্ষে মত দিলেই তবে স্পিকারকে সরানো সম্ভব ৷ যেদিন ভোটাভুটি হচ্ছে সেদিন কতজন উপস্থিত আছেন এবং তাঁদের মধ্য়ে কারা কারা ভোটে অংশ নিচ্ছেন তার উপর স্পিকারে পদে থাকা বা নাথা নির্ভর করছে না ৷ সোমবার সকালে রাজ্যসভার দলনেতা তথা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়েগের কার্যালয়ে বৈঠকে বসে বিরোধী শিবির ৷ সেখানে তৃণমূল ও বামেদের পাশাপাশি ডিএমকে, সমাজবাদী পার্টি,আরজেডি, উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা, শরদ পাওয়ারর এনসিপি এবং আরএসপির সাসংদরা ৷
এর আগে এদিন সকালে কংগ্রেসের তরফে অভিযোগ করা হয় কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে বিরোধীদের প্রাপ্য সম্মান দিচ্ছে না ৷ দলের নেতা কেসি ভেনুগোপাল দাবি করেন লোকসভায় রাহুল-সহ বিরোধী নেতাদের বলার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না ৷ অথচ শাসক শিবিরের সাংসদরা সংসদে দাঁড়িয়ে বিরোধীদের সম্পর্কে একাধিক অসংসীয় মন্তব্য করে চলেছেন ৷
গোলামালের সূত্রপাত ঠিক এক সপ্তাহ আগে ৷ লোকসভায় ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল রাহুলের ৷ বলতে উঠে তিনি বারবার প্রাক্তন সেনা প্রাধানের বইয়ের উল্লেখ করতে থাকেন ৷ তাঁকে বিরত করেন স্পিকার ৷ শাসক শিবিরের পক্ষ থেকেও প্রতিবাদ ভেসে আসতে থাকে ৷ শেষমেশ ভাষণ দেওয়া হয়নি রাহুলের ৷ পরদিন লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল ৷ তাঁর প্রবেশ পথ থেকে আসন-সবটাই ঘিরে রাখেন কংগ্রেসের মহিলা সাংসদরা ৷ লোকসভায় সেদিন আসেননি প্রধানমন্ত্রী ৷ 63 সেকেন্ডের মধ্যে অধিবেশন শেষ করে দেন স্পিকার ৷ পরে তিনি দাবি করেন, তাঁর কাছে নির্দিষ্ট সূত্রে খবর ছিল, প্রধানমন্ত্রী সভায় এলে এমন কাণ্ড ঘটত যার কল্পনা করাও কঠিন ৷ তাই তিনি প্রধানমন্ত্রীকে সভায় আসতে বারণ করেছিলেন ৷